Over 2024 and 2025, India accounts for 25% of total oil consumption growth globally. We expect an increase of 0.9 million barrels per day (b/d) in global consumption of liquid fuels in 2024. We expect even more growth next year, with global oil consumption increasing by 1.3 million b/d.
Still, the IEA increased its 2025 global oil demand growth forecast to 1.1 million barrels per day (bpd) from 990,000 bpd last month, "largely in Asian countries due to the impact of China's recent stimulus measures," it said in its monthly oil market report.
нажаль в 2025 році очікується зростання попиту на нафту.
що може зробити Трамп - це тимчасово опустити ціни на нафту, що потягне за собою довгоочікувану рецесію, але це варіант типу вистрілити собі в ногу, щоб путіну стало гірше - тобто малоймовірний. при низьких цінах на нафту США як найбільший світовий виробник втратить більше, ніж якщо давати нам ще більше зброї. є ще запасний варіант - реальні санкції, які зменшать фізичні обсяги продажу кацапської нафти, але тоді ціна суттєво зросте і для нас це навіть гірше, уйло знайде лазєйки і у нього буде ще більше грошей на війну.
1) Робити прогнози - справа невдячна. Погані прогнози збуваються, хороші ніт
2) Війна в 2025 продовжиться. Бо Пуйло хоче воювати і воно буде воювати. Расійський нарід хоче знищувати жителів України
і яка в нас стратегія на наступний рік? Мільйон дронів, паляниця, ф16? Ви в курсі що кількісьть сзч збільшується? Що нове поповнення все трудніше набирати? Поки вся стратегія це відтягування часу і перетворення прифронтових міст на багато фортець бахмут. Но з того нічого не вийде в нас тієї піхоти яка билась в бахмуті вже нема. З курахове фортеці не вийшло і з покровська теж не вийде. І ще москалі не спішать вязнути в міських боях вони обрізають логістику по флангах і витискають з міст артою і кабами. Щодо фінансових проблем то в росії префіцит бюджету і майже нульове безробіття.
jump написав:................. 95% командирів бригади не воювали, і самі вимагали тривалої підготовки та відбору, перед тим як довіряти їм командування.
100% технічних фахівців бригади треба було готувати з нуля, на дрони, на техніку, на управління, і часу зліпити з них таких фахівців не дали.
якість підготовки по багатьох спеціальностях, в першу чергу, оператор БПЛА, виявилась дуже низькою. Фактично, усі люди, призначені на посади технічних фахівців, не були готові до негайного виконання обов’язків, і потребували додаткового відбору та стажування у бойових частинах, щоб набути реальної боєздатності.
Штатом бригади передбачено озброєння понад 150 дронів, у тому числі 137 – Мавік-3. Цифра незначна, враховуючи, що штат передбачав 6 взводів БПЛА у кожного механізованому та стрілецькому батальйонах, та батальйон БПЛА у складі трьох рот. Але ЖОДНОГО дрону для виконання бойових завдань бригада від держави не отримала. А купляти зі своїх коштів дрони, обладнання, машини зі своїх тилових зарплат бійці не змогли.
Також повністю були відсутні засоби РЕБ, не було часу обладнати усі бойові машини надійними решітками, не було самих решіток. Усе це прохали у волонтерів, жодних заявок на дрони та РЕБ Міноборони не виконало. ..........
розбір польотів від Славка Броварського [youtube]9Q2M4iuhM0E[/youtu..] якщо так все погано, чому бригада таки виконує завдання та тримає 40 км (5 ВС на 1 км)
Вы опечатались - не 5, а 125 бойцов на 1 км. Совсем неплохая цифра по нынешним временам. А, может, и не по нынешним, а вообще неплохая. На взвод грубо 250 м фронта.
ЛАД написав: Не знаю, меня удивила "круговая оборона".
Так а с Покровском как? Вокруг обходят, с полей легче выбивать, а с городов тяжелее,вспомните фортецю Бахмут.
При окружении круговая оборона не спасёт. Ну да, поможет затянуть сопротивление, но часть, оставшаяся там, вынуждена будет либо сдаться, либо погибнет. Вряд ли на это пойдут. Тогда какой смысл оборудовать круговую оборону.
Banderlog написав: і яка в нас стратегія на наступний рік? Мільйон дронів, паляниця, ф16? Ви в курсі що кількісьть сзч збільшується? Що нове поповнення все трудніше набирати? Поки вся стратегія це відтягування часу і перетворення прифронтових міст на багато фортець бахмут. Но з того нічого не вийде в нас тієї піхоти яка билась в бахмуті вже нема. З курахове фортеці не вийшло і з покровська теж не вийде. І ще москалі не спішать вязнути в міських боях вони обрізають логістику по флангах і витискають з міст артою і кабами. Щодо фінансових проблем то в росії префіцит бюджету і майже нульове безробіття.
Стратегия очевидна. Царюваты, пока не сотрут в порошок Днепр,Запорожье,Харьков-а это много лет и много миллиардов. Потом по ситуации- или отдать все это хуйлу,весь юг и восток или если хуйло захочет больше-сбежать нахрен и разыгрывать роль правительства в изгнании,пока пидоры будут по второму кругу трощить Киев. Короче,стратегия беспроигрышная. Но не для нас с вами.
вбитий все ж є. але "льотчик" його чомусь не бачить, це рівень дєдки в деменції біля під'їзду?
Це рівень такого тормоза як ти. З чого ти взяло, що я бачу, що не бачу? Мова про його маразм «гааага-гаага». Вивчив одне слово і тулить його де не треба абсолютно. Гаага - це Ягідне під Черніговом. Бо там кацапська армія глумилась над народом на окупованих. А тут звичайні злочини по ККУ.