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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 116541165511656116571165811659>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 69
Повна перемога України на полі бою
4%
3
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
28%
19
Компроміс із росією (територіальні поступки)
28%
19
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
13%
9
Виснаження однієї зі сторін
14%
10
Ізраїльський варіант
3%
2
Інший варіант
10%
7
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 23:01

  ЛАД написав:
  Господар Вельзевула написав:
  ЛАД написав: Не знаю, меня удивила "круговая оборона".


Так а с Покровском как? Вокруг обходят, с полей легче выбивать, а с городов тяжелее,вспомните фортецю Бахмут.

При окружении круговая оборона не спасёт. Ну да, поможет затянуть сопротивление, но
часть, оставшаяся там, вынуждена будет либо сдаться, либо погибнет. Вряд ли на это пойдут.
Тогда какой смысл оборудовать круговую оборону.

Кругова оборона це перебільшення, в смислі що на оточення не розраховують. Розраховують, що підвоз підкріплень і підвоз боєприпасів буде всеодно якийсь час здійснюватись. і шо вдасться мішати замкнути кольцо з відстані артою та безпілотниками. Проблеми в піхоті, яка захоче прориватись в мішок. З таких місць любе серйозне поранення це ампутація. За 2 годині з турнікетом ніхто до хірурга не попаде.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 23:06

  Wirująświatła написав:изгнание бесов в заторможье
https://t.me/kindzadza_ua/12930


Я так понял,плюсики в этой теме нельзя ставить или у меня только такая дисфункция?
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 23:12

  Господар Вельзевула написав:
  Wirująświatła написав:изгнание бесов в заторможье
https://t.me/kindzadza_ua/12930


Я так понял,плюсики в этой теме нельзя ставить или у меня только такая дисфункция?

плюсов в этой теме нет. ладно там умереть на фронте, хоть понятно за что. а тут свой замочил своего. ни выплат ни компенсаций. Я хуею от деградации которая царит в ТЦК. Почти уверен туда был профотбор и брали отпетых мерзавцев, для которых чужая жизнь не дороже пачки сигарет.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 02 січ, 2025 23:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 23:23

За крок до ...©

  pesikot написав:Не треба ставати в третью позицію і робити вигляд, що ти не до чого
Що ти не агітував за Зеленського

Ти сам хотів все це зробити.
"Зробимо всіх разом"
Я хотів лише цього!>>>
Не більше, не менше!
Лише конкретно цього >>>
https://youtu.be/DZojrMF3Rl0?si=KvieI3uq__l-ps82
  Banderlog написав:Це нормально, по європейськи. Німці стучать взагалі віртуозно
Та яке, нах нормально?
В єдності - сила народу!©
А яка тут єдність, якщо повний розбрат суспільства!?
  Дюрі-бачі написав:Ну от в мене було 40 сусідів призовного віку, зараз в Україні залишилось 18
Хто наступний?©
Кого далі мають мобілізувати?
(хитрих тилових хотабів, чи кого?)
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 23:27

Успіх

Хто наступний?©
Кого далі мають мобілізувати?
(хитрих тилових хотабів,


Ледаря львівського. Киця раптом виздорові, бо МСЕК треба буде в ТЦК пройти. :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 02 січ, 2025 23:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 23:28

  Дюрі-бачі написав:Ну от в мене було 40 сусідів призовного віку, зараз в Україні залишилось 18.
и кто по вашему работает при таком массовом выезде? уже не должны ездить ни поезда ни маршрутки из-за нехватки персонала.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 23:29

Іпсятину не викладати!!!))

  Wirująświatła написав:изгнание бесов в заторможье
https://t.me/kindzadza_ua/12930

Та це 100500%, що то на Марсі!

З нами такоє ніслучіцццо нікогдА!©
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 23:29

  Hotab написав:Бетон

Все в Гааге будут сидеть


Пропий нарешті щось. Це пздц читати твій маразм. Рівень бабки біля підʼїзду.

Терпение.
Всему своё время. Убийства накапливаются, издевательства множатся. Комиссия оон по правам человека уже обратила внимание на беспредел тцк.



Цитати із докладу ООН співбесіди із одним із потерпілих в порушенні прав людини в Україні:
«Ми повинні відрізати ваші статеві органи, щоб такі боягузи, як ви, не могли розмножуватися!»

Это доклад оон датирован 31.12 2024

Так шо советую вам начать пить, а то Вы так волнуетесь за тцк-ашников, прямо сердце рвёте. Как будто вы и есть тцк-ашник). Странная реакция, как будто в больное место попало

Что плохого в правосудии? В справедливости? В наказании палачей? Тем более международной организацией
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 23:35

Змія їсть свій хвіст?(2025-рік змії)

  Wirująświatła написав:Я хуею от деградации которая царит в ТЦК. Почти уверен туда был профотбор и брали отпетых мерзавцев, для которых чужая жизнь не дороже пачки сигарет.
Ну дивись, щоб взяти "за шкірку" і дати шпіцака чоловіку/сину Флер, чи Песікоту, чи Будівельнику з його синами - то і я добровільно готовий був йти в ТЦК працювати! :)

А так, то справді гидко на це дивитись, коли "брат на брата"©

Хіба це прийшли до нас китайці, корейці, німці, французи... москалі і таке роблять?
Хіба це чужоземці таке творять?
Ні!
Це ж ми - українці!!!
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 02 січ, 2025 23:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 23:36

  Wirująświatła написав:изгнание бесов в заторможье
https://t.me/kindzadza_ua/12930

Текст под видео:
Запорожье.
Попытка похищения человека.
Неизвестно были похитители сотрудниками ТЦК или нет.
ЛАД
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