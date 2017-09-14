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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1165511656116571165811659>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 69
Повна перемога України на полі бою
4%
3
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
28%
19
Компроміс із росією (територіальні поступки)
28%
19
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
13%
9
Виснаження однієї зі сторін
14%
10
Ізраїльський варіант
3%
2
Інший варіант
10%
7
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 23:39

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Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 02 січ, 2025 23:49, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 23:39

  ЛАД написав:
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо разместил в фейсбуке видеообращение о том, что он назвал ответными мерами против Украины после прекращения транзита российского газа, передает Reuters.

Эти шаги будут обсуждаться правительством и правящей партией Smer в ближайшие дни (Фицо не уточнил, когда именно) и могут включать, по его словам, не только прекращение поставок электроэнергии Украине, чем он угрожал и ранее, но также сокращение помощи украинским беженцам, находящимся в Словакии.

Кроме того, Словакия потребует от Украины либо возобновления транзита, либо компенсации нанесенных ей потерь, сказал Фицо.
https://www.bbc.com/russian/live/c4gxy4z1q5nt

те, що МінЄд добивався від партнерів
сокращение помощи украинским беженцам, находящимся в Словакии

ось така многоходовочка
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 23:40

ДумайТЕ!©

  Banderlog написав:і яка в нас стратегія на наступний рік?
В єдності - сила народу!©
Чи ви там на можновладців надієтесь?
Ну, ну - надійтесь...

Надіявся дід на мід, та й без вечері спати ліг!©
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 23:42

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:изгнание бесов в заторможье
https://t.me/kindzadza_ua/12930

Текст под видео:
Запорожье.
Попытка похищения человека.
Неизвестно были похитители сотрудниками ТЦК или нет.

Дети, отгадайте загадку: в зелёной форме, тянет дядю за ноги и руки в машину, кто бы это мог быть, а дети?
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 23:44

  Бетон написав:Дети, отгадайте загадку: в зелёной форме, тянет дядю за ноги и руки в машину, кто бы это мог быть, а дети?
Владимир Путин исполнил новогоднее желание ещё одной девочки — семиклассницы Таисии,

https://t.me/mash/60490
может большой зелёный слоник и было её желание?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 23:45

  Бетон написав:
  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:изгнание бесов в заторможье
https://t.me/kindzadza_ua/12930

Текст под видео:
Запорожье.
Попытка похищения человека.
Неизвестно были похитители сотрудниками ТЦК или нет.

Дети, отгадайте загадку: в зелёной форме, тянет дядю за ноги и руки в машину, кто бы это мог быть, а дети?

Вам предложить варианты или сами сообразите?
При этом я не отрицаю, что могли быть и ТЦК.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 23:46

125

  ЛАД написав:
  flyman написав:розбір польотів від Славка Броварського

якщо так все погано, чому бригада таки виконує завдання та тримає 40 км (5 ВС на 1 км)

Вы опечатались - не 5, а 125 бойцов на 1 км. Совсем неплохая цифра по нынешним временам.
А, может, и не по нынешним, а вообще неплохая. На взвод грубо 250 м фронта.

перепрошую, 125
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 23:51

Це - просто!

  Бетон написав:
  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:изгнание бесов в заторможье
https://t.me/kindzadza_ua/12930

Текст под видео:
Запорожье.
Попытка похищения человека.
Неизвестно были похитители сотрудниками ТЦК или нет.

Дети, отгадайте загадку: в зелёной форме, тянет дядю за ноги и руки в машину, кто бы это мог быть, а дети?
Це - Хотаб!
Це хотаб, - коли остання негретянка "не далА", а секаса то хочіцццо! :lol:
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 02 січ, 2025 23:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 23:54

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Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 03 січ, 2025 00:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 23:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

залишилось 18 днів
flyman
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  #<1 ... 1165511656116571165811659>
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