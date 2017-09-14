Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 02 січ, 2025 23:39
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Wirująświatła
в Чет 02 січ, 2025 23:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 02 січ, 2025 23:39
ЛАД написав:
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо разместил в фейсбуке видеообращение о том, что он назвал ответными мерами против Украины после прекращения транзита российского газа, передает Reuters.
Эти шаги будут обсуждаться правительством и правящей партией Smer в ближайшие дни (Фицо не уточнил, когда именно) и могут включать, по его словам, не только прекращение поставок электроэнергии Украине, чем он угрожал и ранее, но также сокращение помощи украинским беженцам, находящимся в Словакии. Кроме того, Словакия потребует от Украины либо возобновления транзита, либо компенсации нанесенных ей потерь, сказал Фицо. https://www.bbc.com/russian/live/c4gxy4z1q5nt
те, що МінЄд добивався від партнерів
сокращение помощи украинским беженцам, находящимся в Словакии
ось така многоходовочка
flyman
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Додано: Чет 02 січ, 2025 23:40
Banderlog написав:
і яка в нас стратегія на наступний рік?
В єдності - сила народу!©
Чи ви там на можновладців надієтесь?
Ну, ну - надійтесь...
Надіявся дід на мід, та й без вечері спати ліг!©
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Додано: Чет 02 січ, 2025 23:42
ЛАД написав:
Текст под видео:
Запорожье.
Попытка похищения человека. Неизвестно были похитители сотрудниками ТЦК или нет.
Дети, отгадайте загадку: в зелёной форме, тянет дядю за ноги и руки в машину, кто бы это мог быть, а дети?
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Додано: Чет 02 січ, 2025 23:44
Бетон написав:
Дети, отгадайте загадку: в зелёной форме, тянет дядю за ноги и руки в машину, кто бы это мог быть, а дети?
Владимир Путин исполнил новогоднее желание ещё одной девочки — семиклассницы Таисии,
https://t.me/mash/60490
может большой зелёный слоник и было её желание?
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Додано: Чет 02 січ, 2025 23:45
Бетон написав: ЛАД написав:
Текст под видео:
Запорожье.
Попытка похищения человека. Неизвестно были похитители сотрудниками ТЦК или нет.
Дети, отгадайте загадку: в зелёной форме, тянет дядю за ноги и руки в машину, кто бы это мог быть, а дети?
Вам предложить варианты или сами сообразите?
При этом я не отрицаю, что могли быть и ТЦК.
ЛАД
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Додано: Чет 02 січ, 2025 23:46
ЛАД написав: flyman написав:
розбір польотів від Славка Броварського
якщо так все погано, чому
бригада таки виконує завдання та тримає 40 км (5 ВС на 1 км)
Вы опечатались - не 5, а 125 бойцов на 1 км. Совсем неплохая цифра по нынешним временам.
А, может, и не по нынешним, а вообще неплохая. На взвод грубо 250 м фронта.
перепрошую, 125
flyman
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Додано: Чет 02 січ, 2025 23:51
Бетон написав: ЛАД написав:
Текст под видео:
Запорожье.
Попытка похищения человека. Неизвестно были похитители сотрудниками ТЦК или нет.
Дети, отгадайте загадку: в зелёной форме, тянет дядю за ноги и руки в машину, кто бы это мог быть, а дети?
Це - Хотаб!
Це хотаб, - коли остання негретянка "не далА", а секаса то хочіцццо!
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Додано: Чет 02 січ, 2025 23:54
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в П'ят 03 січ, 2025 00:00, всього редагувалось 1 раз.
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