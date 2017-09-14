RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11656116571165811659>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 69
Повна перемога України на полі бою
4%
3
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
28%
19
Компроміс із росією (територіальні поступки)
28%
19
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
13%
9
Виснаження однієї зі сторін
14%
10
Ізраїльський варіант
3%
2
Інший варіант
10%
7
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 00:00

  flyman написав:залишилось 18 днів

и ты отец?
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26834
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 3401 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 00:01

Моя б воля - вони в мене присіли б на 3роки!

  flyman написав:залишилось 18 днів

Та вже пох...
ГоНдон з Буданівцем і так вже обісрані сидять...

Хто ще хоче обісратись? :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7357
З нами з: 18.03.21
Подякував: 236 раз.
Подякували: 957 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 00:14

  Бетон написав:Вы так волнуетесь за тцк-ашников, прямо сердце рвёте. Как будто вы и есть тцк-ашн


Ти продовжуєш тормозити?

  Hotab написав:тут звичайні злочини по ККУ.

Тобі вже 10-ки раз пояснили, що є юрисдикцією міжнародних судів. Тебе наче штангою привалило , коли ти слово «Гаага» бормотав, і тепер воно ллється постійно.

Я так підозрюю, що бути засудженим МКС і сидіти наприклад в Нідерландах - це цікавіше, ніж бути засудженим ККУ і сидіти десь в Макошині. Де тут «волнуєтєсь за тцк-ніков»???
Я «волнуюсь» за ваше психічне здоровʼя, яке не здатне сприймати інформацію, яку надавали не раз.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 03 січ, 2025 00:27, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 13976
З нами з: 15.02.09
Подякував: 373 раз.
Подякували: 2306 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 00:22

  flyman написав:залишилось 18 днів


До осознания, что последняя точка пройдена. А сколько их было?
Чем потом себя тешить будем?Чего ждать и на кого надеяться?

С Опы зазвучали голоса о легитимности и невозможности переговоров.
Да знаем мы,знаем. Зачем столько раз повторять?

Ты сказал раз-я поверил
Ты сказал второй-я засомневался
Ты сказал третий и я понял-ты лжешь.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 291
З нами з: 11.09.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 00:24

Hotab https://t.me/c/1713708838/40929
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26834
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 3401 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 00:28

  Wirująświatła написав:Hotab https://t.me/c/1713708838/40929

Для мемберов
Hotab
 
Повідомлень: 13976
З нами з: 15.02.09
Подякував: 373 раз.
Подякували: 2306 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 00:30

Несколько лет спустя, объясняя наше военное присутствие в Сирии, г-н Трамп сказал, что держит там войска «только ради нефти». Что за вещь просить солдат сражаться.

Когда дело доходит до формулирования видения американской войны, г-н Трамп — наименее лицемерный президент в моей взрослой жизни. Он не обещает распространять демократию или права человека или либеральный, основанный на правилах международный порядок. Он не утверждает, что мы — сияющий город на холме. «У нас много убийц», — сказал он вместо этого. «Что? Вы думаете, наша страна такая невинная?»
.........
Вот как г-н Лоренс заслужил это приглашение (Трампа на сцену на частном мероприятии по сбору средств.).

В 2012 году его отправили в качестве нового командира без боевого опыта, чтобы возглавить взвод молодых солдат, отправленных в Афганистан с практически безнадежной миссией победить местных талибов и склонить на свою сторону местное население. Однажды он пригрозил убить фермера и его сына, 3- или 4-летнего мальчика, а днем ​​позже приказал своим людям стрелять в нескольких дюймах от безоружных жителей деревни, включая детей. «Забавно смотреть, как» жители деревни «танцуют», — сказал он. Люди г-на Лоранса, ветераны боевых действий, в конце концов отказались выполнить его приказ и сделать ложный отчет о том, что по ним ведется огонь из деревни. На следующий день он приказал открыть огонь по безоружным афганцам в ста ярдах от взвода, убив их, и передал по радио ложный отчет о том, что тела невозможно обыскать.

И здесь разница между идеалистическим и аморальным видением Америки становится конкретной. Потому что эти солдаты, которые видели бои и видели, как их друзья получают ужасные ранения, сдали мистера Лоренса тем вечером, 14 из них в конечном итоге дали против него показания в военном суде, который признал его виновным в убийстве второй степени.

Однако эти показания ничего не значили для элитных медийных личностей, таких как Шон Хэннити и г-н Хегсет, которые занялись делом г-на Лоранса. Помилование г-ном Трампом их бывшего лидера стало последним предательством для солдат, которые служили в этом взводе.
....
Возможно, скептицизм г-на Трампа относительно крупных военных обязательств за рубежом имеет свои преимущества. Но армия без моральной цели и приверженности моральному поведению — это армия, которая сражается без чести.
https://www.nytimes.com/2025/01/02/opinion/trump-hegseth-military-morality.html
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32201
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 00:31

  Hotab написав:Тобі вже 10-ки раз пояснили, що є юрисдикцією міжнародних судів. Тебе наче штангою привалило , коли ти слово «Гаага» бормотав, і тепер воно ллється постійно.


а чому тоді диктарів судили не по їхнім кримінальним законам а в міжнародних?
tester7336
 
Повідомлень: 821
З нами з: 30.06.24
Подякував: 7 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 00:34

  tester7336 написав:
  Hotab написав:Тобі вже 10-ки раз пояснили, що є юрисдикцією міжнародних судів. Тебе наче штангою привалило , коли ти слово «Гаага» бормотав, і тепер воно ллється постійно.


а чому тоді диктарів судили не по їхнім кримінальним законам а в міжнародних?

Тому що якраз диктатор, як непідсудний по своїм законам, і підпадає.
А ТЦК-ники прекрасно підсудні по своїм українським законам і українському кримінальному кодексу. В якому є статті і про побої, і про мордування, і про вбивство, і про доведення до самогубства.
Hotab
 
Повідомлень: 13976
З нами з: 15.02.09
Подякував: 373 раз.
Подякували: 2306 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 00:38

  tester7336 написав:а чому тоді диктарів судили не по їхнім кримінальним законам а в міжнародних?


В примере пана Бетона скорее уместно вспоминать не Гаагу,а Нюрнберг.
Но общий посыл правильный- наказание преступников в международном формате.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 291
З нами з: 11.09.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 11656116571165811659>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Господар Вельзевула і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
26 79973
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 гру, 2024 02:27
fernancarbajal0
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 253314
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 893392
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3149)
02.01.2025 23:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.