Несколько лет спустя, объясняя наше военное присутствие в Сирии, г-н Трамп сказал, что держит там войска «только ради нефти». Что за вещь просить солдат сражаться.



Когда дело доходит до формулирования видения американской войны, г-н Трамп — наименее лицемерный президент в моей взрослой жизни. Он не обещает распространять демократию или права человека или либеральный, основанный на правилах международный порядок. Он не утверждает, что мы — сияющий город на холме. «У нас много убийц», — сказал он вместо этого. «Что? Вы думаете, наша страна такая невинная?»

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Вот как г-н Лоренс заслужил это приглашение (Трампа на сцену на частном мероприятии по сбору средств.).



В 2012 году его отправили в качестве нового командира без боевого опыта, чтобы возглавить взвод молодых солдат, отправленных в Афганистан с практически безнадежной миссией победить местных талибов и склонить на свою сторону местное население. Однажды он пригрозил убить фермера и его сына, 3- или 4-летнего мальчика, а днем ​​позже приказал своим людям стрелять в нескольких дюймах от безоружных жителей деревни, включая детей. «Забавно смотреть, как» жители деревни «танцуют», — сказал он. Люди г-на Лоранса, ветераны боевых действий, в конце концов отказались выполнить его приказ и сделать ложный отчет о том, что по ним ведется огонь из деревни. На следующий день он приказал открыть огонь по безоружным афганцам в ста ярдах от взвода, убив их, и передал по радио ложный отчет о том, что тела невозможно обыскать.



И здесь разница между идеалистическим и аморальным видением Америки становится конкретной. Потому что эти солдаты, которые видели бои и видели, как их друзья получают ужасные ранения, сдали мистера Лоренса тем вечером, 14 из них в конечном итоге дали против него показания в военном суде, который признал его виновным в убийстве второй степени.



Однако эти показания ничего не значили для элитных медийных личностей, таких как Шон Хэннити и г-н Хегсет, которые занялись делом г-на Лоранса. Помилование г-ном Трампом их бывшего лидера стало последним предательством для солдат, которые служили в этом взводе.

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Возможно, скептицизм г-на Трампа относительно крупных военных обязательств за рубежом имеет свои преимущества. Но армия без моральной цели и приверженности моральному поведению — это армия, которая сражается без чести.