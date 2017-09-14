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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 00:43
Господар Вельзевула
не Гаагу,а Нюрнберг.
МКС міжнародний кримінальний суд) знаходиться в Гаазі. Давайте казати лише про те, про що хоч раз читали.
посыл правильный- наказание преступников в международном формате.
І водіїв вбивць на ДТП? А навіщо українські суди?
Чи ви теж тут побачили «воєнні злочини»?
Військовий по дорозі на роботу збиває дитину на смерть - це «воєнний злочин»? В Гаагу?
Чи на посту з необережності (чи через недонавченість своїми керівниками поводженню зі зброєю під час охорони поста) застрелить цивільного. Гаага?
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Hotab
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 00:55
Hotab написав:
Тому що якраз диктатор, як непідсудний по своїм законам, і підпадає.
А ТЦК-ники прекрасно підсудні по своїм українським законам і українському кримінальному кодексу. В якому є статті і про побої, і про мордування, і про вбивство, і про доведення до самогубства.
вы серьезно или на приколе?
так тцкшники тоже сейчас неподсудны по законам страны. иначе бы они уже пачками сидели.
так что ваше предположение мимо кассы.
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 00:57
У Сумах на території ТЦК військовий до смерті забив чоловіка
1 січня у Сумах поховали 40-річного Євгена Криводуба. Чоловік помер від черепно-мозкової травми, яку отримав 29 грудня в Сумському міському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Про це SumyToday повідомила рідна тітка загиблого Наталія Скачедуб.
Наталія розповіла, що 29 грудня, близько 15.00, Євген зателефонував своїй цивільній дружині з незнайомого номера і сказав, що його забрали у ТЦК, він вже пройшов ВЛК і його будуть відправляти на війну. Більше зв’язку з ним не було. Наступного дня, коли рідні додзвонилися на той номер, їм повідомили, що начебто Євген випив пів літри горілки, йому стало зле і його відвезли у лікарню.
Жінка стала шукати Євгена по медичних закладах і знайшла в обласній лікарні. Там їй повідомили, що Євгена привезли з черепно-мозковою травмою і після операції він перебуває у комі.
31 грудня о пів на восьму ранку з лікарні зателефонували і повідомили про смерть Євгена.
Як повідомили у поліції, до них із заявою про побиття звернулася співмешканка 40-річного потерпілого. За її словами, чоловіка з травмами доставили до лікарні. На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції.
Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що між місцевим жителем і військовослужбовцем виник раптовий конфлікт. У розпал сварки військовослужбовець не стримав гніву і завдав чоловіку тілесних ушкоджень. Постраждалого ушпиталили, але від отриманих травм він помер у лікарні.
Працівники поліції вже повідомили зловмиснику про підозру за ч.1 ст. 119 КК України. Слідство триває.
Начальник групи комунікацій Обласного ТЦК Олександр Бондаренко також прокоментував інцидент.
“Напередодні нового року на території Сумського міського ТЦК та СП стався конфлікт між двома чоловіками, які не є представниками ТЦК, в результаті чого один наніс іншому тілесні ушкодження. Постраждалого було доставлено до медичного закладу каретою швидкої допомоги, яку викликала чергова зміна”, – заявив він.
За його словами, особовий склад Сумського обласного ТЦК та СП “всебічно сприяє слідству та допомагає поліцейським, які працюють над встановленням всіх обставин події”.
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 00:59
Успіх написав:
чи Будівельнику з його синами - то і я добровільно готовий був йти в ТЦК працювати!
3,14дарасик
ти зараз ніхто і звуть тебе ніяк, тому в черговий раз пропоную
як залив хлєбало - то йди поспи...
Ти вже напевну хуярд тисяч своїм задонатив що німб над головою виріс?
ти там почухай - то не німб , то твоя кицуня тобі роги поставила от в тебе й чешеться
а тебе дурника, черз 3 місяці назад у військо відправить бо ти навіть в атб не зміг влаштуватись внаслідок повної профнепригодності, а сама до мене звернеться щоб допоміг тобі по народженню третьої дитини вже офіційно звалити....
ПС
ти там на всяк випадок перевір - чиї діти , бо не віриться мені що розумна жінка такому придурку цілих два рази б дала.
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budivelnik
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 01:11
budivelnik написав: Успіх написав:
чи Будівельнику з його синами - то і я добровільно готовий був йти в ТЦК працювати!
3,14дарасик
ти зараз ніхто і звуть тебе ніяк, тому в черговий раз пропоную
як залив хлєбало - то йди поспи...
Ти вже напевну хуярд тисяч своїм задонатив що німб над головою виріс?
ти там почухай - то не німб , то твоя кицуня тобі роги поставила от в тебе й чешеться
а тебе дурника, черз 3 місяці назад у військо відправить бо ти навіть в атб не зміг влаштуватись внаслідок повної профнепригодності, а сама до мене звернеться щоб допоміг тобі по народженню третьої дитини вже офіційно звалити....
ПС
ти там на всяк випадок перевір - чиї діти , бо не віриться мені що розумна жінка такому придурку цілих два рази б дала.
Я всегда видел что вы-фальшивый человек, но после такой низости,как упоминать жену оппонента-вы для меня стали похожи на москаля. Фу,гидота,как можно писать такое.
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Господар Вельзевула
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