Додано: П'ят 03 січ, 2025 00:57

У Сумах на території ТЦК військовий до смерті забив чоловіка



1 січня у Сумах поховали 40-річного Євгена Криводуба. Чоловік помер від черепно-мозкової травми, яку отримав 29 грудня в Сумському міському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Про це SumyToday повідомила рідна тітка загиблого Наталія Скачедуб.



Наталія розповіла, що 29 грудня, близько 15.00, Євген зателефонував своїй цивільній дружині з незнайомого номера і сказав, що його забрали у ТЦК, він вже пройшов ВЛК і його будуть відправляти на війну. Більше зв’язку з ним не було. Наступного дня, коли рідні додзвонилися на той номер, їм повідомили, що начебто Євген випив пів літри горілки, йому стало зле і його відвезли у лікарню.



Жінка стала шукати Євгена по медичних закладах і знайшла в обласній лікарні. Там їй повідомили, що Євгена привезли з черепно-мозковою травмою і після операції він перебуває у комі.



31 грудня о пів на восьму ранку з лікарні зателефонували і повідомили про смерть Євгена.



Як повідомили у поліції, до них із заявою про побиття звернулася співмешканка 40-річного потерпілого. За її словами, чоловіка з травмами доставили до лікарні. На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції.



Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що між місцевим жителем і військовослужбовцем виник раптовий конфлікт. У розпал сварки військовослужбовець не стримав гніву і завдав чоловіку тілесних ушкоджень. Постраждалого ушпиталили, але від отриманих травм він помер у лікарні.



Працівники поліції вже повідомили зловмиснику про підозру за ч.1 ст. 119 КК України. Слідство триває.



Начальник групи комунікацій Обласного ТЦК Олександр Бондаренко також прокоментував інцидент.



“Напередодні нового року на території Сумського міського ТЦК та СП стався конфлікт між двома чоловіками, які не є представниками ТЦК, в результаті чого один наніс іншому тілесні ушкодження. Постраждалого було доставлено до медичного закладу каретою швидкої допомоги, яку викликала чергова зміна”, – заявив він.



За його словами, особовий склад Сумського обласного ТЦК та СП “всебічно сприяє слідству та допомагає поліцейським, які працюють над встановленням всіх обставин події”.