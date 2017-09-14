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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1165811659116601166111662>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 69
Повна перемога України на полі бою
4%
3
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
28%
19
Компроміс із росією (територіальні поступки)
28%
19
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
13%
9
Виснаження однієї зі сторін
14%
10
Ізраїльський варіант
3%
2
Інший варіант
10%
7
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 01:23

  Господар Вельзевула написав:Фу,гидота,как можно писать такое.
Це вдовблювання в головешку придурка Закон причинно-наслідкового звязку.

Якщо знайдете коли я перший на його сімю наїхав - а воно чмо бідненьке відбивалось - тоді будете праві
Не знайдете - значить пропахнете його лайном.. Адже той хто лайнометів підтримує - той точно в лайні опиниться.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 01:27

  ЛАД написав:Вы недавно на форуме, ещё многого здесь не видели, ещё предстоит много открытий.

Причем тут форум?
Я никогда не смел упоминать жену или детей оппонента.
Возможно,потому что в моей юности за такое людей на свалке находили,а я впечатлительный.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 01:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Господар Вельзевула написав:Я никогда не смел упоминать жену или детей оппонента.
Читай і дивись
чи Будівельнику з його синами - то і я добровільно готовий був йти в ТЦК працювати!
Чи згадуються тут моя сімя?
Якщо згадується - чому ти на 3,14дорка не наїхав ще 4 сторінки тому коли він згадав
Після того як побачив що чмошник в черговий раз почав лізти в чужі сімї - чому зачмирив не чмошника який почав ?

Двополярочка в тебе?
тут граєм, тут не граєм - тут рибу завертали ?
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 01:32

Не так страшні москальські воші, як... © ;)

  budivelnik написав:ти зараз ніхто і звуть тебе ніяк
Тобто, не варто було мені витрачати більше двох з половиною років життя і здоров'я на те, щоб до твоєї родини і безпосередньо, до твоєї дупи, не добрався кацапський хер?

Бачу, що не тільки гордон - гондон, але і ти теж!
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 01:33

Господар Вельзевула

Я никогда не смел упоминать жену или детей оппонента.


То вам таке і не пишуть. А пишуть тому, хто «упомінал».
Доречі вже десь як місяць точно всі оці провокації з «дітьми» , «чоловіками Флер» і тд починає першим саме наш «герой».

Воєн Кендел вийшов на нічну зміну «вбивати ворогів» кнопкою «скарга», щоправда лише в одні ворота)))))
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 03 січ, 2025 01:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 01:35

І таке буває))

  Господар Вельзевула написав:за такое людей на свалке находили
Будівельника теж таке чекає))
Особливо, коли почне розказувати про свою надважливість в тилу якомусь пораненому/контуженому піхотинцю ;)
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 01:40

  Успіх написав:
  Господар Вельзевула написав:за такое людей на свалке находили
Будівельника теж таке чекає))
Особливо, коли почне розказувати про свою надважливість в тилу якомусь пораненому/контуженому піхотинцю ;)
Це тільки в тебе у фантазіях така дурь проскакує
а в мене особиста подяка в рамочці від цілого полковника,командира цілої бригади , з побажаннями і твердженнями що мені вдячні за мою працю

Як думаєш
Бригада може контуженому піхотинцю мозги вправити при потребі?

ПС
а ще в мене відосики , як снаряди з МОЇМИ побажаннями летять в подарунки москаликами?
як думаєш - а артилеристи вправлять мозок контуженому придурку якщо такий знайдеться.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 01:43

Душу й тіло ми положим за нашу свободу!©

  Hotab написав:провокації
Бо якого хера, поки один літун їздив жарити негретосків в Занзібарі, а Будівельник з своїми синами-маслюкамм возили контрабас(наче гуманітарку) - то один успішний воїн більше 2,5роки їпашив по окопах/бліндажах?

Тож буду ухилянтів потикАти стільки, скільки мені захочеться!!!
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 01:47

  ЛАД написав:Если сегодня кого-то не судят, не значит, что они неподсудны.
За военные преступления американцев во Вьетнаме, в Афгане, в др. местах их судили в США, а не в Гааге или ещё где. И происходило это порой заметно позже самого преступления.


Пожалуй,с этой формулировкой соглашусь. Пан Бетон упоминал Гаагу от отчаяния, видя как система не борется с преступлениями. Но думаю вы правы.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 01:47

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Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 03 січ, 2025 02:06, всього редагувалось 1 раз.
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  #<1 ... 1165811659116601166111662>
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