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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 01:48
Успіх написав:
потикАти стільки, скільки мені захочеться!!!
Віртуально -можеш робити все що хочеш
От тільки власного розуму-в тебе нема
А щоб отримати пораду від розумного - її треба заслужити...
Хочеш виглядати своїм серед дурнів- ніхто тобі цього не заборонить, але як в образ вживешся- то в реалі від нього відкарскатись не вийде...
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budivelnik
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 01:49
Хто писав за паливо, тіпа всі з Дніпра.
Для чого ви човен розгойдуєте? До чого тут Словакія? Це вам Фіцо за паливо наспівав?
Якщо цікаво, у вас в центрі є Shell, ізябанк дає паливну картку зі знижкою 4.50 грн/літр.
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 01:50
Успіх
буду ухилянтів потикАти стільки, скільки мені захочеться!!!
Це добре що ти сам зізнаєшся, що провокуєш і будеш провокувати перепалки на форумі.
Будеш «наказувати» Гордона тут)) , дуже його тут бити))
Проте ти ніколи нічого не скажеш в обличчя з відомих причин
Хто ти - ти сам усвідомлюєш))
прийдеш до тями у лікарні від пістюлін))
Але це ж знов будеш робити не ти?))
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 03 січ, 2025 01:54, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 01:51
Успіх написав: budivelnik написав:
Це тільки в тебе у фантазіях така дурь проскакує
Ще згадаєш мої слова, коли прийдеш до тями у лікарні від пістюлін))
А може і не прийдеш...
Того кого хоронять заживо - живе як правило довго і щасливо
А от той хто брав на себе ризик і погрожував- той подихає сам- а від чого - це ж не важливо
може від сифілісу, а може від оковитої-...
як думає коли і від чого подохнеш ти?
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budivelnik
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 01:52
Успіх написав:
[а Будівельник з своїми синами-маслюкамм
Тож буду ухилянтів потикАти стільки, скільки мені захочеться!!!
Не думаю что и вам нужно оскорблять его сыновей.
Что такое "маслюки"?
Я бы ограничился словом "ухилянты",так как любой человек,не бывший на фронте,есть ухилянт, не важно есть у него законные причины или нет.
Добровольцев вроде берут без вопросов.
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Господар Вельзевула
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 01:54
Hotab написав:
«350 євро за мінет»
350 - це ціна окулярів!
А окуляри - це подарунок!
А за подарунки - можна!
Л - логіка самої Флер!
То що не так, якщо вона сама це доводила?
А от за гроші - це "фу-фу-фу, проституція!"
А за подарунки?
А за подарунки - можна!
Це ж - просто подарунки!
Це ж не за гроші!!!
Л - логіка Флер!©
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 01:56
Господар Вельзевула написав:
любой человек,не бывший на фронте,есть ухилянт,
З 20 млн військовозобовязаних мужчин - в ЗСУ були 1,2 млн
З цих 1,2 млн - на фронті було 0,6 млн
Питання - тих 18,7 млн які не були але забезпечували тих хто був -можна ними нехтувати і заявляти що вони порушники і злочинці?
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budivelnik
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 01:58
Успіх
А за подарунки - можна!
Ти ж правда можеш показати таке формулювання цитатою?))
Чи ти звичайна гнида, яка звикла дистанційно (бо ніхто не схопить за язик) ображати жінок?))
Там було щось по типу «коли жінка і чоловік в стосунках, то чоловіки дарують подарунки» . Що в принципі так і є в житті. У тебе це «мінет за подарунки». Але це рівно до тих пір, поки тобі хтось за такі слова не розвалить обличчя)) як і за всю твою таку поведінку тут))
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Hotab
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 02:00
Господар Вельзевула написав:
Добровольцев вроде берут без вопросов.
Так отож!!!
Але ж тут на форумі хитрозроблених більша половина!
То хоча б сиділи вони тихо і не відсвічували...
Але ж ні!
Хочуть повчати навіть тих, які чудом(!) повернулись живими з фронту!
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 02:03
Hotab написав:
хтось за такі слова не розвалить обличчя)
Може спробуєш, гондон?😁😁😁
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