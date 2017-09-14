Додано: П'ят 03 січ, 2025 02:06

Господар Вельзевула написав: Успіх написав: [а Будівельник з своїми синами-маслюкамм

Тож буду ухилянтів потикАти стільки, скільки мені захочеться!!! [а Будівельник з своїми синами-маслюкаммТож буду ухилянтів потикАти стільки, скільки мені захочеться!!!



Не думаю что и вам нужно оскорблять его сыновей.

Что такое "маслюки"?

Я бы ограничился словом "ухилянты",так как любой человек,не бывший на фронте,есть ухилянт, не важно есть у него законные причины или нет.

Добровольцев вроде берут без вопросов. Не думаю что и вам нужно оскорблять его сыновей.Что такое "маслюки"?Я бы ограничился словом "ухилянты",так как любой человек,не бывший на фронте,есть ухилянт, не важно есть у него законные причины или нет.Добровольцев вроде берут без вопросов.

Люци(хозяин Вельза), объясни нашим западным дальним родственникам, что даже у Загида сын два года на востоке(отстреливает уже своих дальних родственников, если с Белиджи вообще кто то пошёл в крестовый поход против NATы) при том что папа "греет" всю его бригаду.И обьясни что на Авиасе 95й был 52грн при том, что его можно было заправлять в турбодвигатели амеров и фолькса(за бумеры и мерсы AMG не в курсе), неужели мозыревский как и до 24.02.???И что скидка ВОГа нахрен не нужна с 57грнА ухУлянт в нынешней ситуации это каждый который работает и платит налоги(на икру тыловым хаттабам), да просто не свалил тропами Banderloga в Валлахию.Или турбопатриоты думают что Дональдюшка будет кожному Успиху в окопе лично через 19дней на карточку соточку гривасов кидать??? И харчи на передок на своём линкольне привозить?