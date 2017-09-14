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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 02:06
Господар Вельзевула написав: Успіх написав:
[а Будівельник з своїми синами-маслюкамм
Тож буду ухилянтів потикАти стільки, скільки мені захочеться!!!
Не думаю что и вам нужно оскорблять его сыновей.
Что такое "маслюки"?
Я бы ограничился словом "ухилянты",так как любой человек,не бывший на фронте,есть ухилянт, не важно есть у него законные причины или нет.
Добровольцев вроде берут без вопросов.
Люци(хозяин Вельза), объясни нашим западным дальним родственникам, что даже у Загида сын два года на востоке(отстреливает уже своих дальних родственников, если с Белиджи вообще кто то пошёл в крестовый поход против NATы) при том что папа "греет" всю его бригаду.
И обьясни что на Авиасе 95й был 52грн при том, что его можно было заправлять в турбодвигатели амеров и фолькса(за бумеры и мерсы AMG не в курсе), неужели мозыревский как и до 24.02.???
И что скидка ВОГа нахрен не нужна с 57грн
А ухУлянт в нынешней ситуации это каждый который работает и платит налоги(на икру тыловым хаттабам), да просто не свалил тропами Banderloga в Валлахию.
Или турбопатриоты думают что Дональдюшка будет кожному Успиху в окопе лично через 19дней на карточку соточку гривасов кидать??? И харчи на передок на своём линкольне привозить?
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 02:14
Успіх написав: Hotab написав:
хтось за такі слова не розвалить обличчя)
Може спробуєш, гондон?😁😁😁
Відповідь висить в ЛС
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 02:15
Hotab написав:
Відповідь висить
в ЛС
Та ти не соромся, а позорся ТУТ, при всіх!
Бачу, що висить))
Але нах було свого вісюна кидати мені в приват?🤦😁😁😁
Востаннє редагувалось Успіх
в П'ят 03 січ, 2025 02:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 02:16
Hotab написав:tester7336
так тцкшники тоже сейчас неподсудны по законам страны.
Дайте посилання на цей закон.
иначе бы они уже пачками сидели.
Пачками вимірюються цигарки і макарони. А працівників ТЦК прекрасно судять.
А от щоб двючий президент віддав себе під суд - не чув)) А дуже часто (особливо в диктатурах) і бувший навіки захищений. Тому його за шиворот ведуть в МКС.
на видео гуляющих по стране куча прецедентов превышений полномочий тцк.
кто из них сидит? решили дурачка включить?
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 02:31
Успіх написав: Hotab написав:
Відповідь висить
в ЛС
Та ти не соромся, а позорся ТУТ, при всіх!
Бачу, що висить))
Але нах було свого вісюна кидати мені в приват?🤦😁😁😁
В особистих герой злився , штани мокрі . Геройствує лише тут.
Сушись.
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 02:36
ЛАД написав:
Если сегодня кого-то не судят, не значит, что они неподсудны.
За военные преступления американцев во Вьетнаме, в Афгане, в др. местах их судили в США, а не в Гааге или ещё где. И происходило это порой заметно позже самого преступления.
если так рассматривать то и диктатор подсуден местным судом. просто попозже когда власть изменится.
но тем не менее судят в гааге не только удаленных до кого дотянуться не могут но и тех до кого дотянулись и арестовали. и кстати более правильно было бы называть суд про который идет речь а не просто гаага.
так что критерий хотаба по поводу что тцк это только местный так как они подсудны местным судам не верен в отличие от диктаторов. он просто не знает как парировать закидоны бетона )))
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