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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11659116601166111662

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 69
Повна перемога України на полі бою
4%
3
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
28%
19
Компроміс із росією (територіальні поступки)
28%
19
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
13%
9
Виснаження однієї зі сторін
14%
10
Ізраїльський варіант
3%
2
Інший варіант
10%
7
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 02:06

  Господар Вельзевула написав:
  Успіх написав:[а Будівельник з своїми синами-маслюкамм
Тож буду ухилянтів потикАти стільки, скільки мені захочеться!!!


Не думаю что и вам нужно оскорблять его сыновей.
Что такое "маслюки"?
Я бы ограничился словом "ухилянты",так как любой человек,не бывший на фронте,есть ухилянт, не важно есть у него законные причины или нет.
Добровольцев вроде берут без вопросов.

Люци(хозяин Вельза), объясни нашим западным дальним родственникам, что даже у Загида сын два года на востоке(отстреливает уже своих дальних родственников, если с Белиджи вообще кто то пошёл в крестовый поход против NATы) при том что папа "греет" всю его бригаду.
И обьясни что на Авиасе 95й был 52грн при том, что его можно было заправлять в турбодвигатели амеров и фолькса(за бумеры и мерсы AMG не в курсе), неужели мозыревский как и до 24.02.???
И что скидка ВОГа нахрен не нужна с 57грн
А ухУлянт в нынешней ситуации это каждый который работает и платит налоги(на икру тыловым хаттабам), да просто не свалил тропами Banderloga в Валлахию.
Или турбопатриоты думают что Дональдюшка будет кожному Успиху в окопе лично через 19дней на карточку соточку гривасов кидать??? И харчи на передок на своём линкольне привозить?
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 02:12

  Успіх написав:
  Hotab написав:хтось за такі слова не розвалить обличчя)
Може спробуєш, гондон?😁😁😁

Не ругайся так с 43х летней 6ти пудовой гвинтокрылой девочкой :mrgreen:
барабашов
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 02:14

  Успіх написав:
  Hotab написав:хтось за такі слова не розвалить обличчя)
Може спробуєш, гондон?😁😁😁

Відповідь висить в ЛС
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 02:15

  Hotab написав:Відповідь висить в ЛС
Та ти не соромся, а позорся ТУТ, при всіх! :)

Бачу, що висить))
Але нах було свого вісюна кидати мені в приват?🤦😁😁😁
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 03 січ, 2025 02:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 02:16

  Hotab написав:tester7336

так тцкшники тоже сейчас неподсудны по законам страны.


Дайте посилання на цей закон.

иначе бы они уже пачками сидели.


Пачками вимірюються цигарки і макарони. А працівників ТЦК прекрасно судять.
А от щоб двючий президент віддав себе під суд - не чув)) А дуже часто (особливо в диктатурах) і бувший навіки захищений. Тому його за шиворот ведуть в МКС.


на видео гуляющих по стране куча прецедентов превышений полномочий тцк.
кто из них сидит? решили дурачка включить?
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 02:31

До чого було кидати перчатку - незрозуміло.

  Успіх написав:
  Hotab написав:Відповідь висить в ЛС
Та ти не соромся, а позорся ТУТ, при всіх! :)

Бачу, що висить))
Але нах було свого вісюна кидати мені в приват?🤦😁😁😁

В особистих герой злився , штани мокрі . Геройствує лише тут.
Сушись.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 02:36

  ЛАД написав:Если сегодня кого-то не судят, не значит, что они неподсудны.
За военные преступления американцев во Вьетнаме, в Афгане, в др. местах их судили в США, а не в Гааге или ещё где. И происходило это порой заметно позже самого преступления.


если так рассматривать то и диктатор подсуден местным судом. просто попозже когда власть изменится.
но тем не менее судят в гааге не только удаленных до кого дотянуться не могут но и тех до кого дотянулись и арестовали. и кстати более правильно было бы называть суд про который идет речь а не просто гаага.
так что критерий хотаба по поводу что тцк это только местный так как они подсудны местным судам не верен в отличие от диктаторов. он просто не знает как парировать закидоны бетона )))
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