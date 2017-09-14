Додано: П'ят 03 січ, 2025 02:57

Water написав: ЛАД написав: Дюрі-бачі написав: ЛАД

Тобто не було поступок в Кореї? Там пів Кореї віджали північні комуністи. Тобто не було поступок в Кореї? Там пів Кореї віджали північні комуністи.



От вас такого заявления не ожидал. Вы хоть Вики гляньте.

Если "північні комуністи" "пів Кореї віджали", то откуда они взялись, из Китая пришли? От вас такого заявления не ожидал. Вы хоть Вики гляньте.Если "північні комуністи" "пів Кореї віджали", то откуда они взялись, из Китая пришли?

Саме з Китая, читайте історію НЕмоскальською мовою https://www.britannica.com/place/Korea/ ... n-of-Korea

там є інфа скільки китайців загинуло у цій війні.

Корея после 2 МВ была разделена (как Германия) на оккупационные зоны между СССР и США по 38 параллели. Вот северная зона оккупации это "північні комуністи" КНДР, а южная зона это Республика Корея (Южная Корея). Так что никто там ничего не отжимал.

Ну нельзя же так! Если чего-то не знаете, то посмотрите или спросите, а не делайте странные утверждения.

І ви читайте уважно, особливо хто на кого напав і звідки взявся народний херой Кім Ір Сен. Саме з Китая, читайте історію НЕмоскальською мовоютам є інфа скільки китайців загинуло у цій війні.І ви читайте уважно, особливо хто на кого напав і звідки взявся народний херой Кім Ір Сен.

Вы знаете, обвинить вас в неграмотности будет неверно, вы явно не вчера с дерева слезли - достаточно грамотны и даже даёте ссылку на Британнику.Остаётся предположить (с достаточной уверенностью), что вы стараетесь исказить и извратить историю в угоду идеологии."хто на кого напав і звідки взявся народний херой Кім Ір Сен" не имеет никакого отношения к тому, о чём был разговор. Речь шлаоб окончании Корейской войны и о том, что по условиям перемирия граница между Сев. и Ю. Кореей прошла практически так же, как была до войны - по 38 параллели. При этом Ю. Корея перемирие не подписала. Всё. Больше ни о чём речи не было.Но если вы уж начали, то не надо врать - "північні комуністи" пришли не из Китая, а из Сев. Кореи. Никто ничего там не "отжал".Война велась между Сев. и Ю Кореей. Ю. Корею поддерживали войска ООН (а фактически США - численность войск США — от 302 483 до 480 000). Сев. Корею поддержали Китай - сухопутными войсками и СССР - авиацией (в основном истребительной).Если вы уж сослались на Британнику, то посмотрите и такую ссылкуо Ли Сын Мане и "звідки він взявся". Там, правда, достаточно коротко и без подробностей, но ссылку на русскую Вики я такому идеологически выдержанному человеку рекомендовать не решусь. Но даже в Британнике пусть глухо, но признаётся, что этот "демократ" фактически был свергнут народом и сбежал из страны в 1960 и 5 лет до смерти прожил в США на Гавайях. США приютили "своего" человека. Кстати, Британника не пишет о таких ненужных подробностях как то, что он сбежал на самолёте ЦРУ. Ничего не напоминает?Можете ещё почитатьИ ещё. История от мови не зависит. У добросовестных историков. А врать могут на любом языке.