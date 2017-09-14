Корея после 2 МВ была разделена (как Германия) на оккупационные зоны между СССР и США по 38 параллели. Вот северная зона оккупации это "північні комуністи" КНДР, а южная зона это Республика Корея (Южная Корея). Так что никто там ничего не отжимал. Ну нельзя же так! Если чего-то не знаете, то посмотрите или спросите, а не делайте странные утверждения.
І ви читайте уважно, особливо хто на кого напав і звідки взявся народний херой Кім Ір Сен.
Hotab написав:Тому що якраз диктатор, як непідсудний по своїм законам, і підпадає. А ТЦК-ники прекрасно підсудні по своїм українським законам і українському кримінальному кодексу. В якому є статті і про побої, і про мордування, і про вбивство, і про доведення до самогубства.
вы серьезно или на приколе? так тцкшники тоже сейчас неподсудны по законам страны. иначе бы они уже пачками сидели. так что ваше предположение мимо кассы.
Если сегодня кого-то не судят, не значит, что они неподсудны. За военные преступления американцев во Вьетнаме, в Афгане, в др. местах их судили в США, а не в Гааге или ещё где. И происходило это порой заметно позже самого преступления.
ЛАД написав:Если сегодня кого-то не судят, не значит, что они неподсудны. За военные преступления американцев во Вьетнаме, в Афгане, в др. местах их судили в США, а не в Гааге или ещё где. И происходило это порой заметно позже самого преступления.
Пожалуй,с этой формулировкой соглашусь. Пан Бетон упоминал Гаагу от отчаяния, видя как система не борется с преступлениями. Но думаю вы правы.
Хто писав за паливо, тіпа всі з Дніпра. Для чого ви човен розгойдуєте? До чого тут Словакія? Це вам Фіцо за паливо наспівав? Якщо цікаво, у вас в центрі є Shell, ізябанк дає паливну картку зі знижкою 4.50 грн/літр.
Господар Вельзевула написав:любой человек,не бывший на фронте,есть ухилянт,
З 20 млн військовозобовязаних мужчин - в ЗСУ були 1,2 млн З цих 1,2 млн - на фронті було 0,6 млн Питання - тих 18,7 млн які не були але забезпечували тих хто був -можна ними нехтувати і заявляти що вони порушники і злочинці?
так тцкшники тоже сейчас неподсудны по законам страны.
Дайте посилання на цей закон.
иначе бы они уже пачками сидели.
Пачками вимірюються цигарки і макарони. А працівників ТЦК прекрасно судять. А от щоб двючий президент віддав себе під суд - не чув)) А дуже часто (особливо в диктатурах) і бувший навіки захищений. Тому його за шиворот ведуть в МКС.
на видео гуляющих по стране куча прецедентов превышений полномочий тцк. кто из них сидит? решили дурачка включить?
ЛАД написав:Если сегодня кого-то не судят, не значит, что они неподсудны. За военные преступления американцев во Вьетнаме, в Афгане, в др. местах их судили в США, а не в Гааге или ещё где. И происходило это порой заметно позже самого преступления.
если так рассматривать то и диктатор подсуден местным судом. просто попозже когда власть изменится. но тем не менее судят в гааге не только удаленных до кого дотянуться не могут но и тех до кого дотянулись и арестовали. и кстати более правильно было бы называть суд про который идет речь а не просто гаага. так что критерий хотаба по поводу что тцк это только местный так как они подсудны местным судам не верен в отличие от диктаторов. он просто не знает как парировать закидоны бетона )))
ЛАД написав:Если сегодня кого-то не судят, не значит, что они неподсудны. За военные преступления американцев во Вьетнаме, в Афгане, в др. местах их судили в США, а не в Гааге или ещё где. И происходило это порой заметно позже самого преступления.
если так рассматривать то и диктатор подсуден местным судом. просто попозже когда власть изменится. но тем не менее судят в гааге не только удаленных до кого дотянуться не могут но и тех до кого дотянулись и арестовали. и кстати более правильно было бы называть суд про который идет речь а не просто гаага. так что критерий хотаба по поводу что тцк это только местный так как они подсудны местным судам не верен в отличие от диктаторов. он просто не знает как парировать закидоны бетона )))
Право недоторканності Президента не може бути скасоване, призупинене або обмежене шляхом порушення проти нього кримінальної справи і переслідування у порядку кримінального судочинства. Крім того, Президента протягом строку обіймання цієї посади не можна притягнути саме до кримінальної відповідальності і можна усунути з посади лише на підставі конституційної процедури імпічменту.
Корея после 2 МВ была разделена (как Германия) на оккупационные зоны между СССР и США по 38 параллели. Вот северная зона оккупации это "північні комуністи" КНДР, а южная зона это Республика Корея (Южная Корея). Так что никто там ничего не отжимал. Ну нельзя же так! Если чего-то не знаете, то посмотрите или спросите, а не делайте странные утверждения.
І ви читайте уважно, особливо хто на кого напав і звідки взявся народний херой Кім Ір Сен.
Вы знаете, обвинить вас в неграмотности будет неверно, вы явно не вчера с дерева слезли - достаточно грамотны и даже даёте ссылку на Британнику. Остаётся предположить (с достаточной уверенностью), что вы стараетесь исказить и извратить историю в угоду идеологии. "хто на кого напав і звідки взявся народний херой Кім Ір Сен" не имеет никакого отношения к тому, о чём был разговор. Речь шла исключительно об окончании Корейской войны и о том, что по условиям перемирия граница между Сев. и Ю. Кореей прошла практически так же, как была до войны - по 38 параллели. При этом Ю. Корея перемирие не подписала. Всё. Больше ни о чём речи не было.
Но если вы уж начали, то не надо врать - "північні комуністи" пришли не из Китая, а из Сев. Кореи. Никто ничего там не "отжал". Война велась между Сев. и Ю Кореей. Ю. Корею поддерживали войска ООН (а фактически США - численность войск США — от 302 483 до 480 000). Сев. Корею поддержали Китай - сухопутными войсками и СССР - авиацией (в основном истребительной).
Если вы уж сослались на Британнику, то посмотрите и такую ссылку https://www.britannica.com/biography/Syngman-Rhee о Ли Сын Мане и "звідки він взявся". Там, правда, достаточно коротко и без подробностей, но ссылку на русскую Вики я такому идеологически выдержанному человеку рекомендовать не решусь. Но даже в Британнике пусть глухо, но признаётся, что этот "демократ" фактически был свергнут народом и сбежал из страны в 1960 и 5 лет до смерти прожил в США на Гавайях. США приютили "своего" человека. Кстати, Британника не пишет о таких ненужных подробностях как то, что он сбежал на самолёте ЦРУ. Ничего не напоминает? Можете ещё почитать https://www.britannica.com/event/Korean-War.
И ещё. История от мови не зависит. У добросовестных историков. А врать могут на любом языке.