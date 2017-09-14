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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11656116571165811659

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 69
Повна перемога України на полі бою
4%
3
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
28%
19
Компроміс із росією (територіальні поступки)
28%
19
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
13%
9
Виснаження однієї зі сторін
14%
10
Ізраїльський варіант
3%
2
Інший варіант
10%
7
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 02:58

  Hotab написав: Право недоторканності Президента не може бути скасоване, призупинене або обмежене шляхом порушення проти нього кримінальної справи і переслідування у порядку кримінального судочинства. Крім того, Президента протягом строку обіймання цієї посади не можна притягнути саме до кримінальної відповідальності і можна усунути з посади лише на підставі конституційної процедури імпічменту.



https://jurliga.ligazakon.net/news/1983 ... rozyasniti



Прийдете щось мені розказувати, коли подібне рішення буде стосовного працівників ТЦК.


я бессилен вам пояснить смысл фразы "попозже когда власть изменится"

ЗЫ
вот вам наглядный пример. уже был не през. могли и на месте судить. но нет - передали дальше. потому ваше мнение - судят только тех кого не может судить местный суд как то не сильно валидно.

1 квітня 2001 року Милошевича заарештовано відповідно до югославського законодавства за звинуваченням у скоєнні кримінальних злочинів (зловживання службовим становищем й об'єднання в групи для скоєння кримінальних злочинів).[3]

28 червня 2001 року колишнього президента Югославії Слободана Милошевича передано Гаазькому Міжнародному трибуналові щодо колишньої Югославії (МТКЮ) та переведено у в'язницю ООН у Гаазі. 3-го липня 2001 року відбулася його перша зустріч із суддями МТКЮ. Від послуг адвокатів екс-президент відмовився, заявивши, що Гаазький суд незаконний і він його не визнає.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 03:10

  tester7336 написав:...............
я бессилен вам пояснить смысл фразы "попозже когда власть изменится"

ЗЫ
вот вам наглядный пример. уже был не през. могли и на месте судить. но нет - передали дальше

1 квітня 2001 року Милошевича заарештовано відповідно до югославського законодавства за звинуваченням у скоєнні кримінальних злочинів (зловживання службовим становищем й об'єднання в групи для скоєння кримінальних злочинів).[3]

28 червня 2001 року колишнього президента Югославії Слободана Милошевича передано Гаазькому Міжнародному трибуналові щодо колишньої Югославії (МТКЮ) та переведено у в'язницю ООН у Гаазі. 3-го липня 2001 року відбулася його перша зустріч із суддями МТКЮ. Від послуг адвокатів екс-президент відмовився, заявивши, що Гаазький суд незаконний і він його не визнає.

Проблема в том, что даже после отставки диктатора, часто бывает, что в родной стране объективно рассмотреть дело невозможно. Или это может привести к волнениям в стране.
Поэтому - в Гаагу.

P.s. Между прочим на прощальную панихиду Милошевича пришло около 80 тысяч человек.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 03 січ, 2025 03:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 03:19

Успіх
Вы знаете, что я всегда поддерживал вас, но сегодня вы зарвались и наговорили лишнего.
Перепили?
Остыньте. И верните нам старого доброго Долярчика.
Чувствам иногда можно дать волю, но при этом всё равно надо удерживаться в рамках.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 03:36

ЛАД


Поэтому - в Гаагу.


Саме так.
Технічно МКС міг би відреагувати, якби були оті всі «пєрєгіби» хоча б на якомусь етнічному підгрунті. Ну наприклад проукраїнська влада, керівництво ЗСУ також, і тут ТЦК виловлюють на мʼясні штурми виключно євреїв, чи росіян, чи ще когось. І по типу вони беззахисні перед владою, яка їх нищить. Але такого і близько немає.
Хоча знов таки, навіть у цьому випадку судили б мабуть не ТЦК-ників, а «мілошевіча», який то організував. А вже нова влада судила б (або ні) виконавців.
Hotab
 
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