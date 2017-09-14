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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11656116571165811659

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 69
Повна перемога України на полі бою
4%
3
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
28%
19
Компроміс із росією (територіальні поступки)
28%
19
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
13%
9
Виснаження однієї зі сторін
14%
10
Ізраїльський варіант
3%
2
Інший варіант
10%
7
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 02:58

  Hotab написав: Право недоторканності Президента не може бути скасоване, призупинене або обмежене шляхом порушення проти нього кримінальної справи і переслідування у порядку кримінального судочинства. Крім того, Президента протягом строку обіймання цієї посади не можна притягнути саме до кримінальної відповідальності і можна усунути з посади лише на підставі конституційної процедури імпічменту.



https://jurliga.ligazakon.net/news/1983 ... rozyasniti



Прийдете щось мені розказувати, коли подібне рішення буде стосовного працівників ТЦК.


я бессилен вам пояснить смысл фразы "попозже когда власть изменится"

ЗЫ
вот вам наглядный пример. уже был не през. могли и на месте судить. но нет - передали дальше. потому ваше мнение - судят только тех кого не может судить местный суд как то не сильно валидно.

1 квітня 2001 року Милошевича заарештовано відповідно до югославського законодавства за звинуваченням у скоєнні кримінальних злочинів (зловживання службовим становищем й об'єднання в групи для скоєння кримінальних злочинів).[3]

28 червня 2001 року колишнього президента Югославії Слободана Милошевича передано Гаазькому Міжнародному трибуналові щодо колишньої Югославії (МТКЮ) та переведено у в'язницю ООН у Гаазі. 3-го липня 2001 року відбулася його перша зустріч із суддями МТКЮ. Від послуг адвокатів екс-президент відмовився, заявивши, що Гаазький суд незаконний і він його не визнає.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 03:10

  tester7336 написав:...............
я бессилен вам пояснить смысл фразы "попозже когда власть изменится"

ЗЫ
вот вам наглядный пример. уже был не през. могли и на месте судить. но нет - передали дальше

1 квітня 2001 року Милошевича заарештовано відповідно до югославського законодавства за звинуваченням у скоєнні кримінальних злочинів (зловживання службовим становищем й об'єднання в групи для скоєння кримінальних злочинів).[3]

28 червня 2001 року колишнього президента Югославії Слободана Милошевича передано Гаазькому Міжнародному трибуналові щодо колишньої Югославії (МТКЮ) та переведено у в'язницю ООН у Гаазі. 3-го липня 2001 року відбулася його перша зустріч із суддями МТКЮ. Від послуг адвокатів екс-президент відмовився, заявивши, що Гаазький суд незаконний і він його не визнає.

Проблема в том, что даже после отставки диктатора, часто бывает, что в родной стране объективно рассмотреть дело невозможно. Или это может привести к волнениям в стране.
Поэтому - в Гаагу.

P.s. Между прочим на прощальную панихиду Милошевича пришло около 80 тысяч человек.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 03 січ, 2025 03:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 03:19

Успіх
Вы знаете, что я всегда поддерживал вас, но сегодня вы зарвались и наговорили лишнего.
Перепили?
Остыньте. И верните нам старого доброго Долярчика.
Чувствам иногда можно дать волю, но при этом всё равно надо удерживаться в рамках.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 03:36

ЛАД


Поэтому - в Гаагу.


Саме так.
Технічно МКС міг би відреагувати, якби були оті всі «пєрєгіби» хоча б на якомусь етнічному підгрунті. Ну наприклад проукраїнська влада, керівництво ЗСУ також, і тут ТЦК виловлюють на мʼясні штурми виключно євреїв, чи росіян, чи ще когось. І по типу вони беззахисні перед владою, яка їх нищить. Але такого і близько немає.
Хоча знов таки, навіть у цьому випадку судили б мабуть не ТЦК-ників, а «мілошевіча», який то організував. А вже нова влада судила б (або ні) виконавців.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 09:19

  Господар Вельзевула написав:
  Banderlog написав: і яка в нас стратегія на наступний рік? Мільйон дронів, паляниця, ф16?
Ви в курсі що кількісьть сзч збільшується? Що нове поповнення все трудніше набирати?
Поки вся стратегія це відтягування часу і перетворення прифронтових міст на багато фортець бахмут. Но з того нічого не вийде в нас тієї піхоти яка билась в бахмуті вже нема. З курахове фортеці не вийшло і з покровська теж не вийде.
І ще москалі не спішать вязнути в міських боях вони обрізають логістику по флангах і витискають з міст артою і кабами.
Щодо фінансових проблем то в росії префіцит бюджету і майже нульове безробіття.


Стратегия очевидна. Царюваты, пока не сотрут в порошок Днепр,Запорожье,Харьков-а это много лет и много миллиардов.
Потом по ситуации- или отдать все это хуйлу,весь юг и восток или если хуйло захочет больше-сбежать нахрен и разыгрывать роль правительства в изгнании,пока пидоры будут по второму кругу трощить Киев.
Короче,стратегия беспроигрышная. Но не для нас с вами.


Что то вы обобщаете ..... нас с вами .

..... из всего написанного (даже нецензурными словами ) сутью заэкранного смельчака , так сказать "патриота Украины " является написание бредовых идей ,пришедших в голову фантазий , и прочего результата паров бахуса .
.....мысль вашего паксвиля одна " а давайте сдадимся ".
Повторение слов одного "рускаго нездорового деда "---я цитирую "
"Днепр,Запорожье,Харьков-а это много лет и много миллиардов."

вся твоя суть , ШЛЯПА .
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 09:26

  Господар Вельзевула написав:
  flyman написав:залишилось 18 днів


До осознания, что последняя точка пройдена. А сколько их было?
Чем потом себя тешить будем?Чего ждать и на кого надеяться?

С Опы зазвучали голоса о легитимности и невозможности переговоров.
Да знаем мы,знаем. Зачем столько раз повторять?

Ты сказал раз-я поверил
Ты сказал второй-я засомневался
Ты сказал третий и я понял-ты лжешь.


Боже какой пафос !
.... опять основаный на фантазии в первых фразах ...
по видимому вы в это время происходит прием ректально свечей от "зла ".
цитирую "С Опы зазвучали голоса "
шляпа .
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 09:57

  Успіх написав:
  flyman написав:залишилось 18 днів

Та вже пох...
ГоНдон з Буданівцем і так вже обісрані сидять...

Хто ще хоче обісратись? :D


Ну , як ми бачимо і ти пішов викидати з "галіфє содержаніе ".

а я тобі радив звернутися до лікаря , давно , давно ...

Єх , НА ЩАСТТЯ треба займатися працею !

Є тута .....є кому і що напхати ...
І псіхоолоогам несоціальним , і скритим захисникам Батьківщини ,
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 10:01

холява вы за собой замечаете, что все время кем то недовольны и провоцируете конфликты? есть же ветки, где все белые и пушистые, шли бы вы туда.
  холява написав:шляпа .
мозги не хотите понюхать? это сразу под шляпой
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 10:15

"Понятия не имеем, где они". Сборная Украины в полном составе загадочно исчезла в Италии на этапе престижной многодневки Тур де Ски

https://www.obozrevatel.com/sport-oboz/ ... de-ski.htm
Wirująświatła
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