Hotab написав:

Право недоторканності Президента не може бути скасоване, призупинене або обмежене шляхом порушення проти нього кримінальної справи і переслідування у порядку кримінального судочинства. Крім того, Президента протягом строку обіймання цієї посади не можна притягнути саме до кримінальної відповідальності і можна усунути з посади лише на підставі конституційної процедури імпічменту.





Прийдете щось мені розказувати, коли подібне рішення буде стосовного працівників ТЦК.