Hotab написав: Право недоторканності Президента не може бути скасоване, призупинене або обмежене шляхом порушення проти нього кримінальної справи і переслідування у порядку кримінального судочинства. Крім того, Президента протягом строку обіймання цієї посади не можна притягнути саме до кримінальної відповідальності і можна усунути з посади лише на підставі конституційної процедури імпічменту.
Прийдете щось мені розказувати, коли подібне рішення буде стосовного працівників ТЦК.
я бессилен вам пояснить смысл фразы "попозже когда власть изменится"
ЗЫ вот вам наглядный пример. уже был не през. могли и на месте судить. но нет - передали дальше. потому ваше мнение - судят только тех кого не может судить местный суд как то не сильно валидно.
1 квітня 2001 року Милошевича заарештовано відповідно до югославського законодавства за звинуваченням у скоєнні кримінальних злочинів (зловживання службовим становищем й об'єднання в групи для скоєння кримінальних злочинів).[3]
28 червня 2001 року колишнього президента Югославії Слободана Милошевича передано Гаазькому Міжнародному трибуналові щодо колишньої Югославії (МТКЮ) та переведено у в'язницю ООН у Гаазі. 3-го липня 2001 року відбулася його перша зустріч із суддями МТКЮ. Від послуг адвокатів екс-президент відмовився, заявивши, що Гаазький суд незаконний і він його не визнає.
tester7336 написав:............... я бессилен вам пояснить смысл фразы "попозже когда власть изменится"
ЗЫ вот вам наглядный пример. уже был не през. могли и на месте судить. но нет - передали дальше
1 квітня 2001 року Милошевича заарештовано відповідно до югославського законодавства за звинуваченням у скоєнні кримінальних злочинів (зловживання службовим становищем й об'єднання в групи для скоєння кримінальних злочинів).[3]
28 червня 2001 року колишнього президента Югославії Слободана Милошевича передано Гаазькому Міжнародному трибуналові щодо колишньої Югославії (МТКЮ) та переведено у в'язницю ООН у Гаазі. 3-го липня 2001 року відбулася його перша зустріч із суддями МТКЮ. Від послуг адвокатів екс-президент відмовився, заявивши, що Гаазький суд незаконний і він його не визнає.
Проблема в том, что даже после отставки диктатора, часто бывает, что в родной стране объективно рассмотреть дело невозможно. Или это может привести к волнениям в стране. Поэтому - в Гаагу.
P.s. Между прочим на прощальную панихиду Милошевича пришло около 80 тысяч человек.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 03 січ, 2025 03:38, всього редагувалось 1 раз.
Успіх Вы знаете, что я всегда поддерживал вас, но сегодня вы зарвались и наговорили лишнего. Перепили? Остыньте. И верните нам старого доброго Долярчика. Чувствам иногда можно дать волю, но при этом всё равно надо удерживаться в рамках.
Саме так. Технічно МКС міг би відреагувати, якби були оті всі «пєрєгіби» хоча б на якомусь етнічному підгрунті. Ну наприклад проукраїнська влада, керівництво ЗСУ також, і тут ТЦК виловлюють на мʼясні штурми виключно євреїв, чи росіян, чи ще когось. І по типу вони беззахисні перед владою, яка їх нищить. Але такого і близько немає. Хоча знов таки, навіть у цьому випадку судили б мабуть не ТЦК-ників, а «мілошевіча», який то організував. А вже нова влада судила б (або ні) виконавців.
Banderlog написав: і яка в нас стратегія на наступний рік? Мільйон дронів, паляниця, ф16? Ви в курсі що кількісьть сзч збільшується? Що нове поповнення все трудніше набирати? Поки вся стратегія це відтягування часу і перетворення прифронтових міст на багато фортець бахмут. Но з того нічого не вийде в нас тієї піхоти яка билась в бахмуті вже нема. З курахове фортеці не вийшло і з покровська теж не вийде. І ще москалі не спішать вязнути в міських боях вони обрізають логістику по флангах і витискають з міст артою і кабами. Щодо фінансових проблем то в росії префіцит бюджету і майже нульове безробіття.
Стратегия очевидна. Царюваты, пока не сотрут в порошок Днепр,Запорожье,Харьков-а это много лет и много миллиардов. Потом по ситуации- или отдать все это хуйлу,весь юг и восток или если хуйло захочет больше-сбежать нахрен и разыгрывать роль правительства в изгнании,пока пидоры будут по второму кругу трощить Киев. Короче,стратегия беспроигрышная. Но не для нас с вами.
Что то вы обобщаете ..... нас с вами .
..... из всего написанного (даже нецензурными словами ) сутью заэкранного смельчака , так сказать "патриота Украины " является написание бредовых идей ,пришедших в голову фантазий , и прочего результата паров бахуса . .....мысль вашего паксвиля одна " а давайте сдадимся ". Повторение слов одного "рускаго нездорового деда "---я цитирую " "Днепр,Запорожье,Харьков-а это много лет и много миллиардов."