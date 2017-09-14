Решение Киева не продлевать соглашение с Кремлем не привело к катастрофе, которую представлял себе словацкий премьер-министр.
▪️Роберт Фицо не получил большой передышки во время праздников. В то время как простые словаки готовились встречать Рождество и Новый год, их популистский премьер-министр вел целую батарею дипломатических переговоров в Брюсселе и Москве, пытаясь сохранить поставки российского газа в страну.
▪️Однако после того, как его попытка продолжить платить Кремлю за топливо провалилась, а поставки по трубопроводам прекратились к концу 2024 года, его всё более истеричные предупреждения об энергетическом кризисе в Центральной Европе выглядят пустыми словами.
▪️По словам Фицо, истечение срока действия соглашения, позволяющего российскому государственному энергетическому концерну «Газпром» осуществлять экспортные поставки через Украину, «будет иметь радикальные последствия для всех нас в Европейском союзе».
▪️Словацкий лидер даже пригрозил прекратить экспорт электроэнергии в Киев в отместку за его отказ пересмотреть соглашение с Россией, объединившись с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном для давления на Украину. Несмотря на это, спустя несколько дней после прекращения поставок газа прогнозы о его нехватке оказались неверными, а цены не взлетели до небес.
▪️Согласно статистике Gas Infrastructure Europe, запасы газа в Словакии заполнены более чем на три четверти, что выше среднего сезонного показателя, а в Венгрии — примерно на 68%. Другие страны-члены Европейского союза, которые ранее зависели от российского трубопроводного газа, а именно Австрия и Чехия, также имеют значительные объемы в хранилищах.
▪️«Конечно, никакого кризиса нет», — сказал ведущий эксперт по газовым рынкам и исполнительный директор компании S&P Global Лоран Русецкас. «Нет никаких проблем с поставками для Словакии или близлежащих стран, таких как Австрия и Чехия. Объем хранилищ относительно высок по сравнению со спросом, поэтому даже если бы не было альтернативных источников, не возникло бы проблем с поставками. А альтернативных источников достаточно».
▪️Эксперт по энергетике из чешской консалтинговой компании EGÚ Михал Коцурек считает, что влияние на ЕС в целом будет незначительным. «Я бы даже осмелился сказать, что один риск - тот, с которым постоянно имели дело трейдеры и которым постоянно манипулировали, подталкивая цены вверх, - наконец-то исчез. Так что скоро станет совершенно очевидно, что Словакия хорошо снабжается, никаких проблем не возникает и что цены на рынке ЕС падают», — сказал он.
ЛАД написав:Тогда, простите, разрешите вам не поверить. Почему тогда ваш опыт не тиражируют? Или у вас были уж какие-то совершенно фантастические исключительные условия. Даже не могу представить, какие. Больше похоже на рассказы рыбаков.
Приїдь в Краматорськ чи Ізюм, заберу з потяга, покатаю на зеленому жипі, відвезу в ліс, все покажу.
Бетон написав:Вы так волнуетесь за тцк-ашников, прямо сердце рвёте. Как будто вы и есть тцк-ашн
Ти продовжуєш тормозити?
Hotab написав:тут звичайні злочини по ККУ.
Тобі вже 10-ки раз пояснили, що є юрисдикцією міжнародних судів. Тебе наче штангою привалило , коли ти слово «Гаага» бормотав, і тепер воно ллється постійно.
Я так підозрюю, що бути засудженим МКС і сидіти наприклад в Нідерландах - це цікавіше, ніж бути засудженим ККУ і сидіти десь в Макошині. Де тут «волнуєтєсь за тцк-ніков»??? Я «волнуюсь» за ваше психічне здоровʼя, яке не здатне сприймати інформацію, яку надавали не раз.
Доклад оон от 31 декабря 2024 содержит преступления и издевательства тцк. Начало есть У вас Стадия принятия
Додам скріншот з форума пмр. Це одне з типових та найбільш лайканих повідомлень. Вони ні нас, ні молдаван не вважають за людей й як фашисти хочуть нас знищити. Це я для того, щоб ніхто з Вас не жалів російську вату, де б вона не жила.