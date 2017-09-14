

Politico



Решение Киева не продлевать соглашение с Кремлем не привело к катастрофе, которую представлял себе словацкий премьер-министр.



▪️Роберт Фицо не получил большой передышки во время праздников. В то время как простые словаки готовились встречать Рождество и Новый год, их популистский премьер-министр вел целую батарею дипломатических переговоров в Брюсселе и Москве, пытаясь сохранить поставки российского газа в страну.



▪️Однако после того, как его попытка продолжить платить Кремлю за топливо провалилась, а поставки по трубопроводам прекратились к концу 2024 года, его всё более истеричные предупреждения об энергетическом кризисе в Центральной Европе выглядят пустыми словами.



▪️По словам Фицо, истечение срока действия соглашения, позволяющего российскому государственному энергетическому концерну «Газпром» осуществлять экспортные поставки через Украину, «будет иметь радикальные последствия для всех нас в Европейском союзе».



▪️Словацкий лидер даже пригрозил прекратить экспорт электроэнергии в Киев в отместку за его отказ пересмотреть соглашение с Россией, объединившись с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном для давления на Украину. Несмотря на это, спустя несколько дней после прекращения поставок газа прогнозы о его нехватке оказались неверными, а цены не взлетели до небес.



▪️Согласно статистике Gas Infrastructure Europe, запасы газа в Словакии заполнены более чем на три четверти, что выше среднего сезонного показателя, а в Венгрии — примерно на 68%. Другие страны-члены Европейского союза, которые ранее зависели от российского трубопроводного газа, а именно Австрия и Чехия, также имеют значительные объемы в хранилищах.



▪️«Конечно, никакого кризиса нет», — сказал ведущий эксперт по газовым рынкам и исполнительный директор компании S&P Global Лоран Русецкас. «Нет никаких проблем с поставками для Словакии или близлежащих стран, таких как Австрия и Чехия. Объем хранилищ относительно высок по сравнению со спросом, поэтому даже если бы не было альтернативных источников, не возникло бы проблем с поставками. А альтернативных источников достаточно».



▪️Эксперт по энергетике из чешской консалтинговой компании EGÚ Михал Коцурек считает, что влияние на ЕС в целом будет незначительным. «Я бы даже осмелился сказать, что один риск - тот, с которым постоянно имели дело трейдеры и которым постоянно манипулировали, подталкивая цены вверх, - наконец-то исчез. Так что скоро станет совершенно очевидно, что Словакия хорошо снабжается, никаких проблем не возникает и что цены на рынке ЕС падают», — сказал он.



