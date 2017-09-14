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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1165711658116591166011661>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 69
Повна перемога України на полі бою
4%
3
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
28%
19
Компроміс із росією (територіальні поступки)
28%
19
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
13%
9
Виснаження однієї зі сторін
14%
10
Ізраїльський варіант
3%
2
Інший варіант
10%
7
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 09:57

  Успіх написав:
  flyman написав:залишилось 18 днів

Та вже пох...
ГоНдон з Буданівцем і так вже обісрані сидять...

Хто ще хоче обісратись? :D


Ну , як ми бачимо і ти пішов викидати з "галіфє содержаніе ".

а я тобі радив звернутися до лікаря , давно , давно ...

Єх , НА ЩАСТТЯ треба займатися працею !

Є тута .....є кому і що напхати ...
І псіхоолоогам несоціальним , і скритим захисникам Батьківщини ,
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 10:15

"Понятия не имеем, где они". Сборная Украины в полном составе загадочно исчезла в Италии на этапе престижной многодневки Тур де Ски

https://www.obozrevatel.com/sport-oboz/ ... de-ski.htm



Politico

Решение Киева не продлевать соглашение с Кремлем не привело к катастрофе, которую представлял себе словацкий премьер-министр.

▪️Роберт Фицо не получил большой передышки во время праздников. В то время как простые словаки готовились встречать Рождество и Новый год, их популистский премьер-министр вел целую батарею дипломатических переговоров в Брюсселе и Москве, пытаясь сохранить поставки российского газа в страну.

▪️Однако после того, как его попытка продолжить платить Кремлю за топливо провалилась, а поставки по трубопроводам прекратились к концу 2024 года, его всё более истеричные предупреждения об энергетическом кризисе в Центральной Европе выглядят пустыми словами.

▪️По словам Фицо, истечение срока действия соглашения, позволяющего российскому государственному энергетическому концерну «Газпром» осуществлять экспортные поставки через Украину, «будет иметь радикальные последствия для всех нас в Европейском союзе».

▪️Словацкий лидер даже пригрозил прекратить экспорт электроэнергии в Киев в отместку за его отказ пересмотреть соглашение с Россией, объединившись с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном для давления на Украину. Несмотря на это, спустя несколько дней после прекращения поставок газа прогнозы о его нехватке оказались неверными, а цены не взлетели до небес.

▪️Согласно статистике Gas Infrastructure Europe, запасы газа в Словакии заполнены более чем на три четверти, что выше среднего сезонного показателя, а в Венгрии — примерно на 68%. Другие страны-члены Европейского союза, которые ранее зависели от российского трубопроводного газа, а именно Австрия и Чехия, также имеют значительные объемы в хранилищах.

▪️«Конечно, никакого кризиса нет», — сказал ведущий эксперт по газовым рынкам и исполнительный директор компании S&P Global Лоран Русецкас. «Нет никаких проблем с поставками для Словакии или близлежащих стран, таких как Австрия и Чехия. Объем хранилищ относительно высок по сравнению со спросом, поэтому даже если бы не было альтернативных источников, не возникло бы проблем с поставками. А альтернативных источников достаточно».

▪️Эксперт по энергетике из чешской консалтинговой компании EGÚ Михал Коцурек считает, что влияние на ЕС в целом будет незначительным. «Я бы даже осмелился сказать, что один риск - тот, с которым постоянно имели дело трейдеры и которым постоянно манипулировали, подталкивая цены вверх, - наконец-то исчез. Так что скоро станет совершенно очевидно, что Словакия хорошо снабжается, никаких проблем не возникает и что цены на рынке ЕС падают», — сказал он.

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 10:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Тогда, простите, разрешите вам не поверить.
Почему тогда ваш опыт не тиражируют?
Или у вас были уж какие-то совершенно фантастические исключительные условия. Даже не могу представить, какие.
Больше похоже на рассказы рыбаков.

Приїдь в Краматорськ чи Ізюм, заберу з потяга, покатаю на зеленому жипі, відвезу в ліс, все покажу.

Ми їх створили ці умови собі.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 10:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sergey_stasyuk555 написав:в 2023 році ціна на рашистську нафту знизилась (vs 2022), про яке здорожчання мова?
в 2024 році фактично не змінилась від 2023-го року.

У 2023 знизилася лише на початку року. Потім цени Brent трималися достатньо високими.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 10:32

Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 10:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Щодо фінансових проблем то в росії префіцит бюджету і майже нульове безробіття.

хуіта. Вони 2 трлн хуюблів надрукували лише в грудні, щоб закрити дефіцит бюджету.

і пишеться профіцит, а не префіцит.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 10:43

  Господар Вельзевула написав:
  tester7336 написав:а чому тоді диктарів судили не по їхнім кримінальним законам а в міжнародних?


В примере пана Бетона скорее уместно вспоминать не Гаагу,а Нюрнберг.
Но общий посыл правильный- наказание преступников в международном формате.

Тцк-ашники когда то попадут в Гаагу.
Руководство в Нюрнберг, спасибо
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 10:45

  Hotab написав:
  Бетон написав:Вы так волнуетесь за тцк-ашников, прямо сердце рвёте. Как будто вы и есть тцк-ашн


Ти продовжуєш тормозити?

  Hotab написав:тут звичайні злочини по ККУ.

Тобі вже 10-ки раз пояснили, що є юрисдикцією міжнародних судів. Тебе наче штангою привалило , коли ти слово «Гаага» бормотав, і тепер воно ллється постійно.

Я так підозрюю, що бути засудженим МКС і сидіти наприклад в Нідерландах - це цікавіше, ніж бути засудженим ККУ і сидіти десь в Макошині. Де тут «волнуєтєсь за тцк-ніков»???
Я «волнуюсь» за ваше психічне здоровʼя, яке не здатне сприймати інформацію, яку надавали не раз.

Доклад оон от 31 декабря 2024 содержит преступления и издевательства тцк.
Начало есть
У вас Стадия принятия
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 10:47

  Господар Вельзевула написав:Бетон, я в шоке.
Прочитать успел,ща беженцам своим в телегу кину. Шоб не ныли как им там херово.Хоть живые-уже хорошо.

Опять удалили инфу про убийство тцк в Полтаве.
Теперь в шоке я
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 11:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Додам скріншот з форума пмр. Це одне з типових та найбільш лайканих повідомлень. Вони ні нас, ні молдаван не вважають за людей й як фашисти хочуть нас знищити. Це я для того, щоб ніхто з Вас не жалів російську вату, де б вона не жила.Зображення
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