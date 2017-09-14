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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11658116591166011661>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 69
Повна перемога України на полі бою
4%
3
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
28%
19
Компроміс із росією (територіальні поступки)
28%
19
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
13%
9
Виснаження однієї зі сторін
14%
10
Ізраїльський варіант
3%
2
Інший варіант
10%
7
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 11:04

  Бетон написав:Тцк-ашники когда то попадут в Гаагу.
Руководство в Нюрнберг, спасибо


на экскурсию по городу попадут?
или вы просто не знаете названия судов?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 11:12

  tester7336 написав:
  Бетон написав:Тцк-ашники когда то попадут в Гаагу.
Руководство в Нюрнберг, спасибо


на экскурсию по городу попадут?
или вы просто не знаете названия судов?

Это расхожее выражение, подразумевающее суд над преступниками в международных судах
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 11:19



путен и ко прокинули приднестровье. Зимой без газа и отопления.
Коменті жгут. :D
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 11:20

  Бетон написав:
  tester7336 написав:
  Бетон написав:Тцк-ашники когда то попадут в Гаагу.
Руководство в Нюрнберг, спасибо


на экскурсию по городу попадут?
или вы просто не знаете названия судов?

Это расхожее выражение, подразумевающее суд над преступниками в международных судах


у всех судов разная компетенция и разная юрисдикция.
потому бабушки у подъезда может и говорят в общем собирательно но я вас переспросил не для того что бы получить такой ответ.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 11:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Насколько понимаю, Denik дронщик.
Вполне реально, что у его подразделения (взвода/роты, не слышал о бОльших подразделениях и, тем более, частях, но, возможно, существуют?) такое соотношение потерь реально. Но ни у одной бригады или даже батальона такого даже близко нет. Иначе такая бригада/батальон были бы уже прославлены и у всех на слуху.

Наші довбойоби вже давно "виростили" батальйони. І навіть одна бригада дронщиків.
Проблема в тому, що нашого бата оснащення не сильно виросло порівняно з ротою, з на основі якої нас формували.
Стосовно людей - то водіїв набрали, а от пілотів, чи інженерів бракує.
Саперів по теж.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 11:40

  sashaqbl написав:Стосовно людей - то водіїв набрали, а от пілотів, чи інженерів бракує.
Саперів по теж.

какие инженеры и сапёры? квалифицированных воинов легко меняет техника с пэтэушником в комплекте
  ЛАД написав:общая тенденция - замена квалифицированных работников/воинов низкоквалифицированными за счёт повышения энергообеспечения и роста сложности оборудования.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 03 січ, 2025 11:40, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 11:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Бетон написав:
  tester7336 написав:
  Бетон написав:Тцк-ашники когда то попадут в Гаагу.
Руководство в Нюрнберг, спасибо


на экскурсию по городу попадут?
или вы просто не знаете названия судов?

Это расхожее выражение, подразумевающее суд над преступниками в международных судах
Міжнародні суди тут ні до чого. Суд якщо буде то український
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 11:42

sashaqbl

то водіїв набрали, а от пілотів, чи інженерів бракує.


hunter казав, що посади дронщиків розбирають як пиріжки, бо «тилові» , а «не штурмовики». (У нього всі «не штурмовики», то «тилові».
Казав що єдина причина чому з Німеччини не повертається, бо боїться не встигнути саме на цю посаду дронщика, розберуть!
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 11:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:hunter казав, що посади дронщиків розбирають як пиріжки, бо «тилові» , а «не штурмовики». (У нього всі «не штурмовики», то «тилові».
Казав що єдина причина чому з Німеччини не повертається, бо боїться не встигнути саме на цю посаду дронщика, розберуть!

Всі ці посади до одного місця. От сусід 50+, за освітою "повар", мобілізували рік тому, місяць полігону, далі прилаштували поваром на одному із полігонів Закарпаття, ще через місяць перевели поваром поближче до фронту там місяці три годував всіх, до чудового приказу, яким перевели в піхоту. В результаті інваліднідність в перший же тиждень після переведення...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 11:52

  Дюрі-бачі написав:
  Hotab написав:hunter казав, що посади дронщиків розбирають як пиріжки, бо «тилові» , а «не штурмовики». (У нього всі «не штурмовики», то «тилові».
Казав що єдина причина чому з Німеччини не повертається, бо боїться не встигнути саме на цю посаду дронщика, розберуть!

Всі ці посади до одного місця. От сусід 50+, за освітою "повар", мобілізували рік тому, місяць полігону, далі прилаштували поваром на одному із полігонів Закарпаття, ще через місяць перевели поваром поближче до фронту там місяці три годував всіх, до чудового приказу, яким перевели в піхоту. В результаті інваліднідність в перший же тиждень після переведення...

скоро мы будем знать о ваших соседях всё, кто выехал, кто в сзч, кто алкаш и должен вам 1000 грн, кто повар с инвалидностью.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 03 січ, 2025 11:52, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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  #<1 ... 11658116591166011661>
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