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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 11:12
tester7336 написав: Бетон написав:
Тцк-ашники когда то попадут в Гаагу.
Руководство в Нюрнберг, спасибо
на экскурсию по городу попадут?
или вы просто не знаете названия судов?
Это расхожее выражение, подразумевающее суд над преступниками в международных судах
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 11:19
путен и ко прокинули приднестровье. Зимой без газа и отопления.
Коменті жгут.
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 11:20
Бетон написав: tester7336 написав: Бетон написав:
Тцк-ашники когда то попадут в Гаагу.
Руководство в Нюрнберг, спасибо
на экскурсию по городу попадут?
или вы просто не знаете названия судов?
Это расхожее выражение, подразумевающее суд над преступниками в международных судах
у всех судов разная компетенция и разная юрисдикция.
потому бабушки у подъезда может и говорят в общем собирательно но я вас переспросил не для того что бы получить такой ответ.
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tester7336
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 11:34
ЛАД написав:
Насколько понимаю, Denik дронщик.
Вполне реально, что у его подразделения (взвода/роты, не слышал о бОльших подразделениях и, тем более, частях, но, возможно, существуют?) такое соотношение потерь реально. Но ни у одной бригады или даже батальона такого даже близко нет. Иначе такая бригада/батальон были бы уже прославлены и у всех на слуху.
Наші вже давно "виростили" батальйони. І навіть одна бригада дронщиків.
Проблема в тому, що нашого бата оснащення не сильно виросло порівняно з ротою, з на основі якої нас формували.
Стосовно людей - то водіїв набрали, а от пілотів, чи інженерів бракує.
Саперів по теж.
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sashaqbl
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 11:40
sashaqbl написав:
Стосовно людей - то водіїв набрали, а от пілотів, чи інженерів бракує.
Саперів по теж.
какие инженеры и сапёры? квалифицированных воинов легко меняет техника с пэтэушником в комплекте
ЛАД написав:
общая тенденция - замена квалифицированных работников/воинов низкоквалифицированными за счёт повышения энергообеспечения и роста сложности оборудования.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в П'ят 03 січ, 2025 11:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 11:40
Бетон написав: tester7336 написав: Бетон написав:
Тцк-ашники когда то попадут в Гаагу.
Руководство в Нюрнберг, спасибо
на экскурсию по городу попадут?
или вы просто не знаете названия судов?
Это расхожее выражение, подразумевающее суд над преступниками в международных судах
Міжнародні суди тут ні до чого. Суд якщо буде то український
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Faceless
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 11:42
sashaqbl
то водіїв набрали, а от пілотів, чи інженерів бракує.
hunter казав, що посади дронщиків розбирають як пиріжки, бо «тилові» , а «не штурмовики». (У нього всі «не штурмовики», то «тилові».
Казав що єдина причина чому з Німеччини не повертається, бо боїться не встигнути саме на цю посаду дронщика, розберуть!
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Hotab
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 11:49
Hotab написав:
hunter казав, що посади дронщиків розбирають як пиріжки, бо «тилові» , а «не штурмовики». (У нього всі «не штурмовики», то «тилові».
Казав що єдина причина чому з Німеччини не повертається, бо боїться не встигнути саме на цю посаду дронщика, розберуть!
Всі ці посади до одного місця. От сусід 50+, за освітою "повар", мобілізували рік тому, місяць полігону, далі прилаштували поваром на одному із полігонів Закарпаття, ще через місяць перевели поваром поближче до фронту там місяці три годував всіх, до чудового приказу, яким перевели в піхоту
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 11:52
Дюрі-бачі написав: Hotab написав:
hunter казав, що посади дронщиків розбирають як пиріжки, бо «тилові» , а «не штурмовики». (У нього всі «не штурмовики», то «тилові».
Казав що єдина причина чому з Німеччини не повертається, бо боїться не встигнути саме на цю посаду дронщика, розберуть!
Всі ці посади до одного місця. От сусід 50+, за освітою "повар", мобілізували рік тому, місяць полігону, далі прилаштували поваром на одному із полігонів Закарпаття, ще через місяць перевели поваром поближче до фронту там місяці три годував всіх, до чудового приказу, яким перевели в піхоту
. В результаті інваліднідність в перший же тиждень після переведення...
скоро мы будем знать о ваших соседях всё, кто выехал, кто в сзч, кто алкаш и должен вам 1000 грн, кто повар с инвалидностью.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в П'ят 03 січ, 2025 11:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 11:52
Hotab написав:sashaqbl
то водіїв набрали, а от пілотів, чи інженерів бракує.
hunter казав, що посади дронщиків розбирають як пиріжки, бо «тилові» , а «не штурмовики». (У нього всі «не штурмовики», то «тилові».
Казав що єдина причина чому з Німеччини не повертається, бо боїться не встигнути саме на цю посаду дронщика, розберуть!
Доброго дня !
Здоров'я всім !
....чітаючи цього (hunter) захисника треба розуміти , що його не так легко і швидко викорчувати з черги за 500 євро ...
По перше -гроші , по друге побазікати з іншими "захисниками " про тяжку долю Батьківщини .
Ну а він, единий " вскрытый мозг " , який взмозі трактувати події в Україні .
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