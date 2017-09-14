Додано: П'ят 03 січ, 2025 12:40

ЛАД написав: Water написав: Если "північні комуністи" "пів Кореї віджали", то откуда они взялись, из Китая пришли? Если "північні комуністи" "пів Кореї віджали", то откуда они взялись, из Китая пришли?

Саме з Китая, читайте історію НЕмоскальською мовою https://www.britannica.com/place/Korea/ ... n-of-Korea

там є інфа скільки китайців загинуло у цій війні.

Корея после 2 МВ была разделена (как Германия) на оккупационные зоны между СССР и США по 38 параллели. Вот северная зона оккупации это "північні комуністи" КНДР, а южная зона это Республика Корея (Южная Корея). Так что никто там ничего не отжимал.

Ну нельзя же так! Если чего-то не знаете, то посмотрите или спросите, а не делайте странные утверждения.

І ви читайте уважно, особливо хто на кого напав і звідки взявся народний херой Кім Ір Сен. Саме з Китая, читайте історію НЕмоскальською мовоютам є інфа скільки китайців загинуло у цій війні.І ви читайте уважно, особливо хто на кого напав і звідки взявся народний херой Кім Ір Сен.

Вы знаете, обвинить вас в неграмотности будет неверно, вы явно не вчера с дерева слезли - достаточно грамотны и даже даёте ссылку на Британнику.

Остаётся предположить (с достаточной уверенностью), что вы стараетесь исказить и извратить историю в угоду идеологии.

"хто на кого напав і звідки взявся народний херой Кім Ір Сен" не имеет никакого отношения к тому, о чём был разговор. Речь шла исключительно об окончании Корейской войны и о том, что по условиям перемирия граница между Сев. и Ю. Кореей прошла практически так же, как была до войны - по 38 параллели. При этом Ю. Корея перемирие не подписала. Всё. Больше ни о чём речи не было.

Но если вы уж начали, то не надо врать - "північні комуністи" пришли не из Китая, а из Сев. Кореи. Никто ничего там не "отжал".

Война велась между Сев. и Ю Кореей. Ю. Корею поддерживали войска ООН (а фактически США - численность войск США — от 302 483 до 480 000). Сев. Корею поддержали Китай - сухопутными войсками и СССР - авиацией (в основном истребительной).

https://www.britannica.com/biography/Syngman-Rhee о Ли Сын Мане и "звідки він взявся". Кстати, Британника не пишет о таких ненужных подробностях как то, что он сбежал на самолёте ЦРУ. Ничего не напоминает? Если вы уж сослались на Британнику, то посмотрите и такую ссылкуо Ли Сын Мане и "звідки він взявся". Кстати, Британника не пишет о таких ненужных подробностях как то, что он сбежал на самолёте ЦРУ. Ничего не напоминает?

И ещё. История от мови не зависит. У добросовестных историков. А врать могут на любом языке.

Дякую, мені дуже дуже важлива ваша думка.Ви не козеріг за гороскопом?Хто з 1910 року окупував Корею? До чого тут те, чим закінчилась корейська війна, якщо за домовленостями країн-переможниць війна й не повинна була починатись? Звісно південь не готувався до війни, тому-що Корея повинна буть єдина. Читайте історію, чи були бунти під час японської окупації, чи йшла тоді мова за розділ Кореї.Корейський народний херой це звичайний гебіст, якого готували на московії.Комуністи там були саме з радяньщини. Хоча за Китай то питання, за що загинуло біля мільйона китайців?Шо означає поддєржівала? Якщо воювать ніхто не збирався, коли москалі собі придумали зробить квазі республіку, чим вони й користуються до сих пір у вигляді ПМР, Абхазії, днр та інших Південних Осетій.Ні, я не читав, мені це не дуже цікаво.Але зазвичай 90% шо ви пишете по історії, це історія з точки зору москалів.Тут ви дуже помиляєтесь, все шо написали москалі це все брехня, а ви це читаєте.