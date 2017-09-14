Дюрі-бачі дронщик - спеціаліст, якому базу треба давати місяць+. А зробити толковим, то ще рік. Таких , на відміну від повара, в атаку з лопатою не відправляють. Бо кожен мужик трішки повар. Але ніхто з них не «трішки дронщик».
Wirująświatła написав:
Дюрі-бачі написав:
Hotab написав:hunter казав, що посади дронщиків розбирають як пиріжки, бо «тилові» , а «не штурмовики». (У нього всі «не штурмовики», то «тилові». Казав що єдина причина чому з Німеччини не повертається, бо боїться не встигнути саме на цю посаду дронщика, розберуть!
Всі ці посади до одного місця. От сусід 50+, за освітою "повар", мобілізували рік тому, місяць полігону, далі прилаштували поваром на одному із полігонів Закарпаття, ще через місяць перевели поваром поближче до фронту там місяці три годував всіх, до чудового приказу, яким перевели в піхоту. В результаті інваліднідність в перший же тиждень після переведення...
скоро мы будем знать о ваших соседях всё, кто выехал, кто в сзч, кто алкаш и должен вам 1000 грн, кто повар с инвалидностью.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 03 січ, 2025 11:58, всього редагувалось 1 раз.
В якості виключення буває все. І винищувачі (пілоти) , підготовка кожного коштує мільйони доларів, в траншеї відбивають атаку ДРГ на аеродром з автоматом. Але це не правило. Підтвердженням тому і є оцей резонанс.
Дюрі-бачі написав:Всі ці посади до одного місця. От сусід 50+, за освітою "повар", мобілізували рік тому, місяць полігону, далі прилаштували поваром на одному із полігонів Закарпаття, ще через місяць перевели поваром поближче до фронту там місяці три годував всіх, до чудового приказу, яким перевели в піхоту. В результаті інваліднідність в перший же тиждень після переведення...
За рік з роти перевели в піхоту аж 2 чоловік. Один на солях сидів, інший аватар. Є ще пара аватарів, але +/- тримають себе в рамках, роботу роблять якісно, тому і лишаються в нас. Влітку нас розширили до батальйона, затвердили нову штатку, перевели кілька десятків людей з піхоти до нас. Так що поки що баланс на нашу користь. Але коли я літом лишав тут повідомлення про потреби батальйону в людях - ніхто не відгукнувся. Всі чекають, поки їх бусифікують в піхоту...
Корея после 2 МВ была разделена (как Германия) на оккупационные зоны между СССР и США по 38 параллели. Вот северная зона оккупации это "північні комуністи" КНДР, а южная зона это Республика Корея (Южная Корея). Так что никто там ничего не отжимал. Ну нельзя же так! Если чего-то не знаете, то посмотрите или спросите, а не делайте странные утверждения.
І ви читайте уважно, особливо хто на кого напав і звідки взявся народний херой Кім Ір Сен.
Вы знаете, обвинить вас в неграмотности будет неверно, вы явно не вчера с дерева слезли - достаточно грамотны и даже даёте ссылку на Британнику. Остаётся предположить (с достаточной уверенностью), что вы стараетесь исказить и извратить историю в угоду идеологии.
Дякую, мені дуже дуже важлива ваша думка.
"хто на кого напав і звідки взявся народний херой Кім Ір Сен" не имеет никакого отношения к тому, о чём был разговор. Речь шла исключительно об окончании Корейской войны и о том, что по условиям перемирия граница между Сев. и Ю. Кореей прошла практически так же, как была до войны - по 38 параллели. При этом Ю. Корея перемирие не подписала. Всё. Больше ни о чём речи не было.
Ви не козеріг за гороскопом? Хто з 1910 року окупував Корею? До чого тут те, чим закінчилась корейська війна, якщо за домовленостями країн-переможниць війна й не повинна була починатись? Звісно південь не готувався до війни, тому-що Корея повинна буть єдина. Читайте історію, чи були бунти під час японської окупації, чи йшла тоді мова за розділ Кореї. Корейський народний херой це звичайний гебіст, якого готували на московії.
Но если вы уж начали, то не надо врать - "північні комуністи" пришли не из Китая, а из Сев. Кореи. Никто ничего там не "отжал".
Комуністи там були саме з радяньщини. Хоча за Китай то питання, за що загинуло біля мільйона китайців?
Война велась между Сев. и Ю Кореей. Ю. Корею поддерживали войска ООН (а фактически США - численность войск США — от 302 483 до 480 000). Сев. Корею поддержали Китай - сухопутными войсками и СССР - авиацией (в основном истребительной).
Шо означає поддєржівала? Якщо воювать ніхто не збирався, коли москалі собі придумали зробить квазі республіку, чим вони й користуються до сих пір у вигляді ПМР, Абхазії, днр та інших Південних Осетій.
Если вы уж сослались на Британнику, то посмотрите и такую ссылку https://www.britannica.com/biography/Syngman-Rhee о Ли Сын Мане и "звідки він взявся". Кстати, Британника не пишет о таких ненужных подробностях как то, что он сбежал на самолёте ЦРУ. Ничего не напоминает?
Ні, я не читав, мені це не дуже цікаво. Але зазвичай 90% шо ви пишете по історії, це історія з точки зору москалів.
И ещё. История от мови не зависит. У добросовестных историков. А врать могут на любом языке.
Тут ви дуже помиляєтесь, все шо написали москалі це все брехня, а ви це читаєте.
Hotab написав:Таких , на відміну від повара, в атаку з лопатою не відправляють.
Після того як наприкінці 2023 однокурсника, добровольця, кандидата фіз-мат наук, який пройшов в ЄС навчання за стандартами НАТО, перевели із артилерії копати окопи - нема нічого неможливого. І найгірше в тому, що такий наказ навіть неможливо оскаржити в суді.
Hotab написав:Таких , на відміну від повара, в атаку з лопатою не відправляють.
Після того як наприкінці 2023 однокурсника, добровольця, кандидата фіз-мат наук, який пройшов в ЄС навчання за стандартами НАТО, перевели із артилерії копати окопи - нема нічого неможливого. І найгірше в тому, що такий наказ навіть неможливо оскаржити в суді.