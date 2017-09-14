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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1165911660116611166211663>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 70
Повна перемога України на полі бою
4%
3
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
27%
19
Компроміс із росією (територіальні поступки)
27%
19
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
13%
9
Виснаження однієї зі сторін
14%
10
Ізраїльський варіант
3%
2
Інший варіант
11%
8
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 11:57

  Hotab написав:Дюрі-бачі дронщик - спеціаліст, якому базу треба давати місяць+. А зробити толковим, то ще рік. Таких , на відміну від повара, в атаку з лопатою не відправляють.

а по небу летают розовые пони...
Двох видатних операторів дронів 74-го розвідувального батальйону кинули на штурм з автоматами, і вони загинули у бою.
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/ ... k3R3Y4RgZl

Зображення
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 03 січ, 2025 12:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 12:01

  pesikot написав:
  Vadim_ написав:Ви вроді розумний , конкуренція ? ОККО поднял на 1 грн.

Тобі потрібно менше бухати і частіше в реальність виходити

Де ОККО підняло ? як було 57.99 так і є

Дизель був 54,99 , десь тиждень тому став 55,99
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 12:03

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Дюрі-бачі дронщик - спеціаліст, якому базу треба давати місяць+. А зробити толковим, то ще рік. Таких , на відміну від повара, в атаку з лопатою не відправляють.

а по небу летают розовые пони...
Двох видатних операторів дронів 74-го розвідувального батальйону кинули на штурм з автоматами, і вони загинули у бою.
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/ ... k3R3Y4RgZl

В якості виключення буває все. І винищувачі (пілоти) , підготовка кожного коштує мільйони доларів, в траншеї відбивають атаку ДРГ на аеродром з автоматом. Але це не правило. Підтвердженням тому і є оцей резонанс.

Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 12:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:Всі ці посади до одного місця. От сусід 50+, за освітою "повар", мобілізували рік тому, місяць полігону, далі прилаштували поваром на одному із полігонів Закарпаття, ще через місяць перевели поваром поближче до фронту там місяці три годував всіх, до чудового приказу, яким перевели в піхоту. В результаті інваліднідність в перший же тиждень після переведення...

За рік з роти перевели в піхоту аж 2 чоловік. Один на солях сидів, інший аватар. Є ще пара аватарів, але +/- тримають себе в рамках, роботу роблять якісно, тому і лишаються в нас.
Влітку нас розширили до батальйона, затвердили нову штатку, перевели кілька десятків людей з піхоти до нас. Так що поки що баланс на нашу користь.
Але коли я літом лишав тут повідомлення про потреби батальйону в людях - ніхто не відгукнувся. Всі чекають, поки їх бусифікують в піхоту...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 12:40

  ЛАД написав:
  Water написав:Если "північні комуністи" "пів Кореї віджали", то откуда они взялись, из Китая пришли?

Саме з Китая, читайте історію НЕмоскальською мовою https://www.britannica.com/place/Korea/ ... n-of-Korea
там є інфа скільки китайців загинуло у цій війні.
Корея после 2 МВ была разделена (как Германия) на оккупационные зоны между СССР и США по 38 параллели. Вот северная зона оккупации это "північні комуністи" КНДР, а южная зона это Республика Корея (Южная Корея). Так что никто там ничего не отжимал.
Ну нельзя же так! Если чего-то не знаете, то посмотрите или спросите, а не делайте странные утверждения.

І ви читайте уважно, особливо хто на кого напав і звідки взявся народний херой Кім Ір Сен.

Вы знаете, обвинить вас в неграмотности будет неверно, вы явно не вчера с дерева слезли - достаточно грамотны и даже даёте ссылку на Британнику.
Остаётся предположить (с достаточной уверенностью), что вы стараетесь исказить и извратить историю в угоду идеологии.

Дякую, мені дуже дуже важлива ваша думка.
"хто на кого напав і звідки взявся народний херой Кім Ір Сен" не имеет никакого отношения к тому, о чём был разговор. Речь шла исключительно об окончании Корейской войны и о том, что по условиям перемирия граница между Сев. и Ю. Кореей прошла практически так же, как была до войны - по 38 параллели. При этом Ю. Корея перемирие не подписала. Всё. Больше ни о чём речи не было.

Ви не козеріг за гороскопом?
Хто з 1910 року окупував Корею? До чого тут те, чим закінчилась корейська війна, якщо за домовленостями країн-переможниць війна й не повинна була починатись? Звісно південь не готувався до війни, тому-що Корея повинна буть єдина. Читайте історію, чи були бунти під час японської окупації, чи йшла тоді мова за розділ Кореї.
Корейський народний херой це звичайний гебіст, якого готували на московії.
Но если вы уж начали, то не надо врать - "північні комуністи" пришли не из Китая, а из Сев. Кореи. Никто ничего там не "отжал".

Комуністи там були саме з радяньщини. Хоча за Китай то питання, за що загинуло біля мільйона китайців?
Война велась между Сев. и Ю Кореей. Ю. Корею поддерживали войска ООН (а фактически США - численность войск США — от 302 483 до 480 000). Сев. Корею поддержали Китай - сухопутными войсками и СССР - авиацией (в основном истребительной).

Шо означає поддєржівала? Якщо воювать ніхто не збирався, коли москалі собі придумали зробить квазі республіку, чим вони й користуються до сих пір у вигляді ПМР, Абхазії, днр та інших Південних Осетій.
Если вы уж сослались на Британнику, то посмотрите и такую ссылку https://www.britannica.com/biography/Syngman-Rhee о Ли Сын Мане и "звідки він взявся". Кстати, Британника не пишет о таких ненужных подробностях как то, что он сбежал на самолёте ЦРУ. Ничего не напоминает?

Ні, я не читав, мені це не дуже цікаво.
Але зазвичай 90% шо ви пишете по історії, це історія з точки зору москалів.
И ещё. История от мови не зависит. У добросовестных историков. А врать могут на любом языке.

Тут ви дуже помиляєтесь, все шо написали москалі це все брехня, а ви це читаєте.
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 13:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Таких , на відміну від повара, в атаку з лопатою не відправляють.

Після того як наприкінці 2023 однокурсника, добровольця, кандидата фіз-мат наук, який пройшов в ЄС навчання за стандартами НАТО, перевели із артилерії копати окопи - нема нічого неможливого. І найгірше в тому, що такий наказ навіть неможливо оскаржити в суді.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 13:20

  Дюрі-бачі написав:
  Hotab написав:Таких , на відміну від повара, в атаку з лопатою не відправляють.

Після того як наприкінці 2023 однокурсника, добровольця, кандидата фіз-мат наук, який пройшов в ЄС навчання за стандартами НАТО, перевели із артилерії копати окопи - нема нічого неможливого. І найгірше в тому, що такий наказ навіть неможливо оскаржити в суді.

Це ви про пана Долярчика?
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 13:23

  Vadim_ написав:Це ви про пана Долярчика?

Ні, про Віктора Бейловича Трошкі (є кілька інтерв'ю його в мережі). Добре хоч зараз його повернули в арту...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 13:46

  Wirująświatła написав:
  Vadim_ написав:Шо то в Днепре нету топлива на АВІАС
?

коломойский продает эту сетку

Завжди намагаюсь мати 2-3 (інколи більше) сотень літрів передплаченого палива в різних додатках. (Авіас, КЛО, UPG). Якось мені спокійніше, що якщо на заправках раптом загоряться «нулі», то ще деякий час передплачених можуть заправляти.
Але зараз долю Авіаса згортаю. Зате завдяки тобі суттєво «долив» в свою корзину UPG .

Бачу в додатку, що Авіас і в Києві з «нулями». Чи заправляють з додатку передплачені літри - не знаю.

(підозрюю, що Кременчуцький НПЗ лупонули знов).
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 13:57

  Hotab написав:
  Wirująświatła написав:
  Vadim_ написав:Шо то в Днепре нету топлива на АВІАС
?

коломойский продает эту сетку

Завжди намагаюсь мати 2-3 (інколи більше) сотень літрів передплаченого палива в різних додатках. (Авіас, КЛО, UPG). Якось мені спокійніше, що якщо на заправках раптом загоряться «нулі», то ще деякий час передплачених можуть заправляти.
Але зараз долю Авіаса згортаю. Зате завдяки тобі суттєво «долив» в свою корзину UPG .

Бачу в додатку, що Авіас і в Києві з «нулями». Чи заправляють з додатку передплачені літри - не знаю.

І шо та передплата гарантує у випадку штучного форсмажора?
Скаже касир шо фізично НЕМА палива і шо будеш робити , кинеш гранату у резервуар чі підеш до суду? :mrgreen:
п.с. я при первых проблемах с ээ купил пару канистр бензина для гены , слава Богу не израсходовал но и топливо уже не то...
Vadim_
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