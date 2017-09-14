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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11660116611166211663>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 70
Повна перемога України на полі бою
4%
3
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
27%
19
Компроміс із росією (територіальні поступки)
27%
19
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
13%
9
Виснаження однієї зі сторін
14%
10
Ізраїльський варіант
3%
2
Інший варіант
11%
8
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 14:17

Vadim_

Скаже касир шо фізично НЕМА палива і шо будеш робити


При заправці з додатку Авіас з касиром не спілкуються взагалі. Підʼїхав на колонку, ввімкнув зі смартфона і полилось. Під час весняної 2022 кризи пару раз заливав коли були нулі на стелі. Один раз зі скандалом: я в процесі заправки, а тут вибігає касир з будки і кричить що паливо лише для критичної інфраструктури. Звідки мені це було знати? Якраз долив до повного і поїхав. Окко наливало за гроші по посвідченню офіцера один раз. Другий раз відмовили, бо авто не мілітарне, а власне. Аргументи, що я їду на вертодром (дійсно туди і їхав, і було що їхати ) - не спрацювали.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 14:18

  Hotab написав:
(підозрюю, що Кременчуцький НПЗ лупонули знов).

А він хіба працював після перших прильотів які його зупинили?
п.с. і нафту яким чином і звідки доставляли?
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 14:18

  Дюрі-бачі написав:
  Hotab написав:Таких , на відміну від повара, в атаку з лопатою не відправляють.

Після того як наприкінці 2023 однокурсника, добровольця, кандидата фіз-мат наук, який пройшов в ЄС навчання за стандартами НАТО, перевели із артилерії копати окопи - нема нічого неможливого. І найгірше в тому, що такий наказ навіть неможливо оскаржити в суді.
а шо тут не можливого? Снарядів не так багато. Пушки теж ламаються. А в піхоті нехватка людей. В нас теж саджали на агс чи мк артилеристів. Зара не хватка мобілізованих. Помните минулого року говорили що в нас незадіяно купа армії по тилах і що нема потреби в мобілізації 600т як хотів залужний? Вигрібають кого можно в піхоту на передок. Критерії молодший 45 і придатний. Ідуть і шофера, і ремонтники, і пво, і з авіації, і з мед частин, і з звязківців.
На їх місце вертають з піхоти тих що стали обмеженими.
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 14:19

  Vadim_ написав:
  Hotab написав:
(підозрюю, що Кременчуцький НПЗ лупонули знов).

А він хіба працював після перших прильотів які його зупинили?
п.с. і нафту яким чином і звідки доставляли?

Коптив трохи , я бачив. Зараз - не знаю.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 14:19

  Дюрі-бачі написав:
  Vadim_ написав:Це ви про пана Долярчика?

Ні, про Віктора Бейловича Трошкі (є кілька інтерв'ю його в мережі). Добре хоч зараз його повернули в арту...
Тобто замість того щоб написати
Знаю ктн , який 26 лютого 2022 року пішов добровольцем , і цим фактом пишався весь Ужгородський університет....
ви пишете негатив типу відправили в окоп .. але потім повернули в арту....

А я знаю ще один приклад професора Федор Шандор , який лекції читав студентам з окопу....
Його відзначили тим що перевели ПОСЛОМ у Венгрію...
Так що ЗСУ - нормальний трамплін для покращення карьєри.

То може краще розповсюджувати позитивні приклади ?
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 14:25

  Hotab написав:Vadim_

Скаже касир шо фізично НЕМА палива і шо будеш робити


При заправці з додатку Авіас з касиром не спілкуються взагалі. Підʼїхав на колонку, ввімкнув зі смартфона і полилось.

Я в курсі додатка JET, не один раз купував так , тому що було дешевше чим на кассі ,
АЛЕ я про те що резервуар несподівано може бути пустим...
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 14:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:а шо тут не можливого?

І мікроскопом можна цвяхи забивати, а на Феррарі возити мішки з цементом, але розумні люди так не роблять. За такою логікою і пілотів F16 пошлють в окоп...

  budivelnik написав:А я знаю ще один приклад професора Федор Шандор , який лекції читав студентам з окопу....

Не хочу нічого поганого писати... Просто хтось три роки виконує накази, поки діти ростуть без батька, а інші - місяць попаряться і закордон...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 14:29

  Vadim_ написав:
  Hotab написав:Vadim_

Скаже касир шо фізично НЕМА палива і шо будеш робити


При заправці з додатку Авіас з касиром не спілкуються взагалі. Підʼїхав на колонку, ввімкнув зі смартфона і полилось.

Я в курсі додатка JET, не один раз купував так , тому що було дешевше чим на кассі ,
АЛЕ я про те що резервуар несподівано може бути пустим...

Ранжування:
Спочатку перестають давати за гроші (на стелі - нулі) , але ще є для передплачених (у авіасу такий принцип вже років 15)
Нема зовсім ні для кого, крім критичної інфраструктури. (На стелі нулі)
Нема зовсім , сухо. (На стелі нулі, на колонках висить якась мужня, або на вʼїзд на колонку стоять ковпаки/троси.

Як наявність передплаченого палива в додатку підвищує шанс заправитись - здається можна з цього написаного вище зрозуміти
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 14:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:То може краще розповсюджувати позитивні приклади ?

Звісно, як тільки не буде негативних прикладів, так одразу піде суцільний позитив.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 14:37

Wirująświatła

я бы тебе ответил что приличные люди на вертодром ЛЕТАЮТ, а не ездят.


Принцип незмінний і зараз: , вже 3 роки: місяць-два інтенсивно (щодня) літаєш, живеш біля вертольоту, часто далеко від міст і цивілізації, а потім стільки ж відпочинок. Не обовʼязково дома, але і не на майданчику з машиною.
Бо все як і раніше: пілотів більше чим машин. Кратно.
Hotab
 
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