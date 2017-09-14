я бы тебе ответил что приличные люди на вертодром ЛЕТАЮТ, а не ездят.
Принцип незмінний і зараз: , вже 3 роки: місяць-два інтенсивно (щодня) літаєш, живеш біля вертольоту, часто далеко від міст і цивілізації, а потім стільки ж відпочинок. Не обовʼязково дома, але і не на майданчику з машиною. Бо все як і раніше: пілотів більше чим машин. Кратно.
успих искал такую работу, надо ему подсказать. вертолет же в управлении не сложнее дрона?
budivelnik В нормальних суспільствах розголос негативу сприяє тому, що усувають його причину і він більше не повторюється. Тільки в диктатурах всі живуть за залізним муром пропаганди і вірять, що все погано, бо Ната нападе, а Байден гадить у під'їздах .
я бы тебе ответил что приличные люди на вертодром ЛЕТАЮТ, а не ездят.
Принцип незмінний і зараз: , вже 3 роки: місяць-два інтенсивно (щодня) літаєш, живеш біля вертольоту, часто далеко від міст і цивілізації, а потім стільки ж відпочинок. Не обовʼязково дома, але і не на майданчику з машиною. Бо все як і раніше: пілотів більше чим машин. Кратно.
успих искал такую работу, надо ему подсказать. вертолет же в управлении не сложнее дрона?
На відміну від дрона, розбить гелікоптер вийде тільки один раз
Дюрі-бачі написав:budivelnik В нормальних суспільствах розголос негативу сприяє тому, що усувають його причину і він більше не повторюється. Тільки в диктатурах всі живуть за залізним муром пропаганди і вірять, що все погано, бо Ната нападе, а Байден гадить у під'їздах .
Як мінімум - брехня Як максимум - свідома маніпуляція...
Для вирішення проблеми - потрібне АДЕКВАТНЕ висвітлення, щоб правильно поставити умову задачі Будь-яке викривлення(що в сторону страшилок що в сторону надмірного позитиву) - викривлює умову задачі, яка тоді не може бути вирішенна ефективно і з адекватними зусиллями.