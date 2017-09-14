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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11660116611166211663

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 70
Повна перемога України на полі бою
4%
3
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
27%
19
Компроміс із росією (територіальні поступки)
27%
19
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
13%
9
Виснаження однієї зі сторін
14%
10
Ізраїльський варіант
3%
2
Інший варіант
11%
8
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 14:41

  Hotab написав:Wirująświatła

я бы тебе ответил что приличные люди на вертодром ЛЕТАЮТ, а не ездят.


Принцип незмінний і зараз: , вже 3 роки: місяць-два інтенсивно (щодня) літаєш, живеш біля вертольоту, часто далеко від міст і цивілізації, а потім стільки ж відпочинок. Не обовʼязково дома, але і не на майданчику з машиною.
Бо все як і раніше: пілотів більше чим машин. Кратно.

успих искал такую работу, надо ему подсказать. вертолет же в управлении не сложнее дрона?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 14:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:успих искал такую работу, надо ему подсказать. вертолет же в управлении не сложнее дрона?

ага, сірійці он по відео навчилися...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 14:45

  Дюрі-бачі написав:
  Wirująświatła написав:успих искал такую работу, надо ему подсказать. вертолет же в управлении не сложнее дрона?

ага, сірійці он по відео навчилися...

может со временем и проблемы с демографией по видео научатся решать?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 14:46

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:То може краще розповсюджувати позитивні приклади ?
Звісно, як тільки не буде негативних прикладів, так одразу піде суцільний позитив.
Людська психіка так побудована що вона спочатку
Звертає увагу на негатив
Все що нормально - ігнорується(просто не помічяємо)
А позитив в рази менше ніж негативу.

Питання для тих хто любить лякатись самому і лякати інших щоб не виглядати білою вороною
НАФІГА ?
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 14:48

  Wirująświatła написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Wirująświatła написав:успих искал такую работу, надо ему подсказать. вертолет же в управлении не сложнее

дрона?

ага, сірійці он по відео навчилися...

может со временем и проблемы с демографией по видео научатся решать?

Зображення


успих искал такую работу, надо ему подсказать. вертолет же в управлении не сложнее дрона?


Ну как бы да… его сложнее проипать, придти и сказать «я не знаю где он, можно я домой?» :mrgreen:
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 03 січ, 2025 14:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 14:49

budivelnik В нормальних суспільствах розголос негативу сприяє тому, що усувають його причину і він більше не повторюється. Тільки в диктатурах всі живуть за залізним муром пропаганди і вірять, що все погано, бо Ната нападе, а Байден гадить у під'їздах .
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 14:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Wirująświatła

я бы тебе ответил что приличные люди на вертодром ЛЕТАЮТ, а не ездят.


Принцип незмінний і зараз: , вже 3 роки: місяць-два інтенсивно (щодня) літаєш, живеш біля вертольоту, часто далеко від міст і цивілізації, а потім стільки ж відпочинок. Не обовʼязково дома, але і не на майданчику з машиною.
Бо все як і раніше: пілотів більше чим машин. Кратно.

успих искал такую работу, надо ему подсказать. вертолет же в управлении не сложнее дрона?
На відміну від дрона, розбить гелікоптер вийде тільки один раз
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 14:50

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:А я знаю ще один приклад професора Федор Шандор , який лекції читав студентам з окопу....
Не хочу нічого поганого писати... Просто хтось три роки виконує накази, поки діти ростуть без батька, а інші - місяць попаряться і закордон...
А навіщо побрехеньки які легко перевірити?
Федор Шандор пішов добровольцем в лютому 2022... назначений послом в грудні 2024...
Як на мене то 34 місяці сержантом в ЗСУ - нормально.

Чи то тільки для долярчиків досягнення?
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 03 січ, 2025 14:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 14:53

  Дюрі-бачі написав:budivelnik В нормальних суспільствах розголос негативу сприяє тому, що усувають його причину і він більше не повторюється. Тільки в диктатурах всі живуть за залізним муром пропаганди і вірять, що все погано, бо Ната нападе, а Байден гадить у під'їздах .
Як мінімум - брехня
Як максимум - свідома маніпуляція...

Для вирішення проблеми - потрібне АДЕКВАТНЕ висвітлення, щоб правильно поставити умову задачі
Будь-яке викривлення(що в сторону страшилок що в сторону надмірного позитиву) - викривлює умову задачі, яка тоді не може бути вирішенна ефективно і з адекватними зусиллями.
budivelnik
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