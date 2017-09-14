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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 15:06
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jump
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 15:07
А батальон однією хлібиною ще не нагодував, може я пропустив
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Faceless
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 15:07
Дюрі-бачі написав: Banderlog написав:
а шо тут не можливого?
І мікроскопом можна цвяхи забивати, а на Феррарі возити мішки з цементом, але розумні люди так не роблять.
і? До чого тут розум? Якщо у вас нема молотка будете забивати тим, що є під рукою. І возити цемент на ферарі. На війні принцип - тут і зараз.
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Banderlog
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 15:12
Denik написав: Banderlog написав:
Щодо фінансових проблем то в росії префіцит
бюджету і майже нульове безробіття.
хуіта. Вони 2 трлн хуюблів надрукували лише в грудні, щоб закрити дефіцит бюджету.
ага. З того всього мвф їм прогнозує 1,5 проценту
росту ввп.)
Яке має бути падіння щоб була криза? 15? 20?
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Banderlog
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 15:13
Banderlog написав: Дюрі-бачі написав: Banderlog написав:
а шо тут не можливого?
І мікроскопом можна цвяхи забивати, а на Феррарі возити мішки з цементом, але розумні люди так не роблять.
і? До чого тут розум? Якщо у вас нема молотка будете забивати тим, що є під рукою. І возити цемент на ферарі. На війні принцип - тут і зараз.
У американцев в их войнах тоже такой принцип?
Не в части себестоимости процесса добивания «на марс» чего либо, а с человеками как с муравьями?
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барабашов
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 15:15
Hotab написав:
Ранжування:
Спочатку перестають давати за гроші (на стелі - нулі) , але ще є для передплачених (у авіасу такий принцип вже років 15)
Нема зовсім ні для кого, крім критичної інфраструктури. (На стелі нулі)
Нема зовсім , сухо. (На стелі нулі, на колонках висить якась мужня, або на вʼїзд на колонку стоять ковпаки/троси.
Іноді дупу за лічені хвилини штучно роблять і пох на репутацію - форсмажор
п.с. якщо у вашого транспорта бак на пів тони то може а у мене 50+ літрів
Hotab написав:
Як наявність передплаченого палива в додатку підвищує шанс заправитись
- здається можна з цього написаного вище зрозуміти
Підвищує якщо не дупа а якщо власник вирішив "стати на лижі"- то емність для вас пуста навіть якщо повна
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Vadim_
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 15:16
В КинДзаДзе была осенью фотка солдата с оторванными ногами выше колен и фотографирующимся на кровати с черчилем
Там тоже всё наладилось и отросло?
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барабашов
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 15:27
budivelnik написав: Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
То може краще розповсюджувати позитивні приклади ?
Звісно, як тільки не буде негативних прикладів, так одразу піде суцільний позитив.
Людська психіка так побудована що вона спочатку
Звертає увагу на негатив
Все що нормально - ігнорується(просто не помічяємо)
А позитив в рази менше ніж негативу.
Питання для тих хто любить лякатись самому і лякати інших щоб не виглядати білою вороноюНАФІГА
?
Щоб може спонукало декогось зняти рожеві окуляри і поїхати на пару років в окоп(потужне реготіння у Верховній Раді і у батальоні Монако і туманний Альбіон) спробувати тягар а потім розповісти.
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Vadim_
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 15:31
Vadim_ написав: budivelnik написав:
Людська психіка так побудована що вона спочатку
Звертає увагу на негатив
Все що нормально - ігнорується(просто не помічяємо)
А позитив в рази менше ніж негативу.
Питання для тих хто любить лякатись самому і лякати інших щоб не виглядати білою вороноюНАФІГА
?
Щоб може спонукало декогось зняти рожеві окуляри і поїхати на пару років в окоп(потужне реготіння у Верховній Раді і у батальоні Монако і туманний Альбіон) спробувати тягар а потім розповісти.
Так тоді треба визначати цільову аудиторію..
Ви хочете вплинути на депутатів Верховної Ради - шугаючи читачів цих сторінок?Тут труси-хрестик
Або Ви помилились з визначенням цільової аудиторії цих сторінок
Або розуміючи що навіть помічників депутатів ВР тут немає - свідомо шугаєте навіщось простого пересічного.
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budivelnik
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 15:35
Тепер зрозуміло, чому ви досі не в ЗСУ.
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sashaqbl
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