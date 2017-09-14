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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11662116631166411665>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 70
Повна перемога України на полі бою
4%
3
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
27%
19
Компроміс із росією (територіальні поступки)
27%
19
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
13%
9
Виснаження однієї зі сторін
14%
10
Ізраїльський варіант
3%
2
Інший варіант
11%
8
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 15:06

"Приїжджав президент — і я почав ходити": Зеленський сказав, що боєць одужав після розмови з ним :lol:

https://focus.ua/uk/voennye-novosti/686 ... ichi-z-nim

на відео реакція лєначкі і журнашлюшок :lol: :lol: :lol:
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 15:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

jump написав:"Приїжджав президент — і я почав ходити": Зеленський сказав, що боєць одужав після розмови з ним :lol:

https://focus.ua/uk/voennye-novosti/686 ... ichi-z-nim

на відео реакція лєначкі і журнашлюшок :lol: :lol: :lol:
А батальон однією хлібиною ще не нагодував, може я пропустив
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 15:07

  Дюрі-бачі написав:
  Banderlog написав:а шо тут не можливого?

І мікроскопом можна цвяхи забивати, а на Феррарі возити мішки з цементом, але розумні люди так не роблять.

і? До чого тут розум? Якщо у вас нема молотка будете забивати тим, що є під рукою. І возити цемент на ферарі. На війні принцип - тут і зараз.
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 15:12

  Denik написав:
  Banderlog написав:Щодо фінансових проблем то в росії префіцит бюджету і майже нульове безробіття.

хуіта. Вони 2 трлн хуюблів надрукували лише в грудні, щоб закрити дефіцит бюджету.
ага. З того всього мвф їм прогнозує 1,5 проценту
росту ввп.)
Яке має бути падіння щоб була криза? 15? 20?
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 15:13

  Banderlog написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Banderlog написав:а шо тут не можливого?

І мікроскопом можна цвяхи забивати, а на Феррарі возити мішки з цементом, але розумні люди так не роблять.

і? До чого тут розум? Якщо у вас нема молотка будете забивати тим, що є під рукою. І возити цемент на ферарі. На війні принцип - тут і зараз.

У американцев в их войнах тоже такой принцип?
Не в части себестоимости процесса добивания «на марс» чего либо, а с человеками как с муравьями?
барабашов
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 15:15

  Hotab написав:Ранжування:
Спочатку перестають давати за гроші (на стелі - нулі) , але ще є для передплачених (у авіасу такий принцип вже років 15)
Нема зовсім ні для кого, крім критичної інфраструктури. (На стелі нулі)
Нема зовсім , сухо. (На стелі нулі, на колонках висить якась мужня, або на вʼїзд на колонку стоять ковпаки/троси.

Іноді дупу за лічені хвилини штучно роблять і пох на репутацію - форсмажор
п.с. якщо у вашого транспорта бак на пів тони то може а у мене 50+ літрів
  Hotab написав:Як наявність передплаченого палива в додатку підвищує шанс заправитись - здається можна з цього написаного вище зрозуміти

Підвищує якщо не дупа а якщо власник вирішив "стати на лижі"- то емність для вас пуста навіть якщо повна
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 15:16

  jump написав:"Приїжджав президент — і я почав ходити": Зеленський сказав, що боєць одужав після розмови з ним :lol:

https://focus.ua/uk/voennye-novosti/686 ... ichi-z-nim

на відео реакція лєначкі і журнашлюшок :lol: :lol: :lol:

В КинДзаДзе была осенью фотка солдата с оторванными ногами выше колен и фотографирующимся на кровати с черчилем
Там тоже всё наладилось и отросло?
барабашов
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 15:27

  budivelnik написав:
  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:То може краще розповсюджувати позитивні приклади ?
Звісно, як тільки не буде негативних прикладів, так одразу піде суцільний позитив.
Людська психіка так побудована що вона спочатку
Звертає увагу на негатив
Все що нормально - ігнорується(просто не помічяємо)
А позитив в рази менше ніж негативу.

Питання для тих хто любить лякатись самому і лякати інших щоб не виглядати білою вороною
НАФІГА ?

Щоб може спонукало декогось зняти рожеві окуляри і поїхати на пару років в окоп(потужне реготіння у Верховній Раді і у батальоні Монако і туманний Альбіон) спробувати тягар а потім розповісти.
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 15:31

  Vadim_ написав:
  budivelnik написав:Людська психіка так побудована що вона спочатку
Звертає увагу на негатив
Все що нормально - ігнорується(просто не помічяємо)
А позитив в рази менше ніж негативу.

Питання для тих хто любить лякатись самому і лякати інших щоб не виглядати білою вороною
НАФІГА ?
Щоб може спонукало декогось зняти рожеві окуляри і поїхати на пару років в окоп(потужне реготіння у Верховній Раді і у батальоні Монако і туманний Альбіон) спробувати тягар а потім розповісти.
Так тоді треба визначати цільову аудиторію..
Ви хочете вплинути на депутатів Верховної Ради - шугаючи читачів цих сторінок?
Тут труси-хрестик
Або Ви помилились з визначенням цільової аудиторії цих сторінок
Або розуміючи що навіть помічників депутатів ВР тут немає - свідомо шугаєте навіщось простого пересічного.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 15:35

  Wirująświatła написав:
  sashaqbl написав:Але коли я літом лишав тут повідомлення про потреби батальйону в людях - ніхто не відгукнувся. Всі чекають, поки їх бусифікують в піхоту
вот чувак ищет работу. Подходит вам?
https://youtube.com/shorts/ajDh7zkF61g? ... 0zLpNupTV7

Тепер зрозуміло, чому ви досі не в ЗСУ.
sashaqbl
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