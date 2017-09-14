Додано: П'ят 03 січ, 2025 16:16

Wirująświatła написав: budivelnik написав: А працювати він буде безкоштовно? А працювати він буде безкоштовно? тебе лишь бы безкоштовно, я помню сколько ты платил своим официанткам, люди на собак больше тратят, жлобяра. За 30 грн удавишься. тебе лишь бы безкоштовно, я помню сколько ты платил своим официанткам, люди на собак больше тратят, жлобяра. За 30 грн удавишься.

Що там народна мудрість каже про дурня? який якщо чогось не зрозуміє - то збреше....1 Я якраз акцентував, що головне для того хто шукає роботу - це рівень оплати за роботу2 Дуже часто ті хто шукають не можуть знайти , а тому вони вважають що це проблема працедавців які мало платять...Але чому ці ж працедавці мають ЗАПОВНЕНІ робочі місця - борцуни за високу зарплату для себе - пояснити не можуть.Тому ще разЯкщо є ті хто буде працювати за нижчу зарплату так само добре як і бажаючі робити це саме за вищу - то в перших проблем з працевлаштуванням немає...А от другі як правило з часом люмпенізуються і закінчують в картонній коробці під мостом з пляшкою найдешевшого алкоголю в руці. І це зрозумілоЗаробити на чекушку (50 грн/штука) може будь-хто , а після споживання чекушки - людині вже не до праці, їй і так добре...правда недовго , лік йде на пару років.ПСнагадай мені дві речіа - скільки я платив офіціанткамб - чому вони в мене менше ніж три-пять років не працювали .Може їх це влаштовувало , особливо що як правило 90% офіціанток суміщали роботу з навчанням на ДЕННОМУ відділенні (хто технікуму а хто інституту)