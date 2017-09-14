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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 15:41
sashaqbl написав:
Тепер зрозуміло, чому ви досі не в ЗСУ.
это всё на что хватило вашего интеллекта? у человека реальная проблема, он денег не просит, просит работу, а вы в хуйню эту историю превращаете. В данной ситуации он адекватнее вас.
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 15:51
барабашов написав:
У американцев в их войнах тоже такой принцип?
Не в части себестоимости процесса добивания «на марс» чего либо, а с человеками как с муравьями?
тоже, не сумнівайтесь.
В них масової війни не було давно, а ще такої де б вони програвали.
Але пес з ними з америкосами перейдем до європейських практик інших членів нато.)
Эффективность германской боевой авиации снизилась практически на всех фронтах, что повлекло падение авторитета не только ВВС, но и самого рейхсмаршала Геринга.[1] На практике это выражалось в том, что уже осенью 1942 года органы, ответственные за комплектование и пополнение, а также штаб оперативного руководства ОКВ оказывали всё большее давление на ВВС с требованиями передать в другие виды вооружённых сил часть личного состава, конкретно — около 50 тысяч человек.[2] Геринг, в свою очередь, категорически отказывался это делать и настаивал на создании пехотных частей при ВВС. Согласно мемуарам фельдмаршала Эриха Манштейна, Геринг сумел обосновать перед Гитлером создание авиаполевых дивизий тем, что он не может отдать «своих» солдат, воспитанных в национал-социалистском духе, в сухопутные войска, в которых имеются ещё священники и которыми командуют офицеры, воспитанные в духе старой, кайзеровской армии.[3]
Гитлер пошёл навстречу этим требованиям, и специальным указом Геринга в октябре 1942 года началось формирование 22-х так называемых авиаполевых дивизий, общей численностью 220 тысяч человек. Эти дивизии, как и в войсках СС, продолжали числиться за своим видом вооружённых сил, но при этом применялись в качестве пехотных соединений.[4]В авиаполевые дивизии направлялись лучшие солдаты, среди личного состава было много молодых людей. Между тем данные формирования испытывали нехватку в командирах, имевших достаточный опыт ведения наземного боя или хотя бы прошедших соответствующую общевойсковую подготовку. Подобный недостаток являлся характерной чертой для подавляющей массы офицерского и унтер-офицерского состава авиаполевых дивизий, за исключением некоторой части командного состава, прибывшего из зенитной артиллерии. Несмотря на неплохой боевой дух, было невозможно ожидать, чтобы за короткое время, предоставленное для формирования авиаполевых дивизий, офицеры, годами работавшие за письменным столом в штабах или же в наземных службах авиационных баз, успели получить все нужные пехотинцу знания и передать их своим подчиненным.[1]
Из 22 авиаполевых дивизий 14 находились на Восточном ТВД (№ 1-10, 12. 13. 21), четыре (№ 16. 17. 18. 19) — на Западном, одна (№ 11) — на Балканах, одна (№ 20) — в Италии, одна (№ 14) — в Норвегии. Формирование 22-й дивизии так и не было завершено.
Остатки авиаполевых дивизий с 1 ноября 1943 года были выведены из подчинения люфтваффе и полностью и окончательно перешли в состав сухопутных войск.
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 15:52
Wirująświatła написав:
он денег не просит, просит работу,
А працювати він буде безкоштовно?
Немає такого як ВІДСУТНІСТЬ РОБОТИ
є відсутність бажання працювати за певний рівень винагороди.
А це проблема не працедавця, якщо він вакансії в себе заповнив.
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 15:55
budivelnik написав:
А працювати він буде безкоштовно?
тебе лишь бы безкоштовно, я помню сколько ты платил своим официанткам, люди на собак больше тратят, жлобяра. За 30 грн удавишься.
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 16:05
budivelnik написав:
Ви хочете вплинути на депутатів Верховної Ради - шугаючи читачів цих сторінок?
Тут труси-хрестик
Або Ви помилились з визначенням цільової аудиторії
цих сторінок
Або розуміючи що навіть помічників депутатів ВР тут немає - свідомо шугаєте навіщось простого пересічного.
А чьому ви тоді тут пишете ,на кого розраховуєте?
Чим лякаю?
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 16:08
Україна цьогоріч виробить 30 тисяч далекобійних дронів і 3 тисячі крилатих ракет і ракет-дронів.
Це доручення президента Володимира Зеленського, про яке повідомив премʼєр Денис Шмигаль на засіданні уряду.
Тим часом українські підприємства оборонно-промислового комплексу планують наростити наявні виробничі спроможності до $30 мільярдів.
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 16:11
Vadim_ написав: budivelnik написав:
Ви хочете вплинути на депутатів Верховної Ради - шугаючи читачів цих сторінок?
Тут труси-хрестик
Або Ви помилились з визначенням цільової аудиторії
цих сторінок
Або розуміючи що навіть помічників депутатів ВР тут немає - свідомо шугаєте навіщось простого пересічного.
А чьому ви тоді тут пишете ,на кого розраховуєте?
Чим лякаю?
Якщо Ви звернули увагу то від мене тут страшилок малувато
Ба більше , я як правило такий супер позитивний з тезою що
а- свої проблеми треба вирішувати самостійно...
б - левова частка озвучених тут проблем не є такими що не вирішується для кожного окремо власними зусиллями.
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 16:16
Wirująświatła написав: budivelnik написав:
А працювати він буде безкоштовно?
тебе лишь бы безкоштовно, я помню сколько ты платил своим официанткам, люди на собак больше тратят, жлобяра. За 30 грн удавишься.
Що там народна мудрість каже про дурня? який якщо чогось не зрозуміє - то збреше....
1 Я якраз акцентував, що головне для того хто шукає роботу - це рівень оплати за роботу
2 Дуже часто ті хто шукають не можуть знайти , а тому вони вважають що це проблема працедавців які мало платять...
Але чому ці ж працедавці мають ЗАПОВНЕНІ робочі місця - борцуни за високу зарплату для себе - пояснити не можуть.
Тому ще раз
Якщо є ті хто буде працювати за нижчу зарплату так само добре як і бажаючі робити це саме за вищу - то в перших проблем з працевлаштуванням немає...
А от другі як правило з часом люмпенізуються і закінчують в картонній коробці під мостом з пляшкою найдешевшого алкоголю в руці. І це зрозуміло
Заробити на чекушку (50 грн/штука) може будь-хто , а після споживання чекушки - людині вже не до праці, їй і так добре...правда недовго , лік йде на пару років.
ПС
нагадай мені дві речі
а - скільки я платив офіціанткам
б - чому вони в мене менше ніж три-пять років не працювали .
Може їх це влаштовувало , особливо що як правило 90% офіціанток суміщали роботу з навчанням на ДЕННОМУ відділенні (хто технікуму а хто інституту)
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 16:19
Vadim_ написав: Hotab написав:
(підозрюю, що Кременчуцький НПЗ лупонули знов
).
А він хіба працював після перших прильотів які його зупинили?
п.с. і нафту яким чином і звідки доставляли?
не знаю звідки бере, але Укрнафта продає українське паливо
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 16:31
adeges написав: Vadim_ написав: Hotab написав:
(підозрюю, що Кременчуцький НПЗ лупонули знов
).
А він хіба працював після перших прильотів які його зупинили?
п.с. і нафту яким чином і звідки доставляли?
не знаю звідки бере, але Укрнафта продає українське паливо
Завода нема , сировини по трубопроводу з РФ нема а паливо українське?
Газолін з коксохіма? Це теж українське "паливо"
Или докажите документально...
Я якось запитав на заправці Авіас, у час війни, паспорт якості на паливо - відповіли що немають
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