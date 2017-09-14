budivelnik написав:

Vadim_ написав: а країна походження? а країна походження?

я не знаю як в Кременчузі- а у Львові практично все паливо закордонне

. + у нас навіть пункт пропуску відкрили для пустих бензовозів + відкрили залізничний перехід куди доправляють вагонами а звідти розвозять фурами + це все так акуратно зробили що одночасно стоїть тільки одна ж/д цистерна з якої заправляється два бензовози