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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 16:36
Vadim_ написав:
а країна походження?
я не знаю як в Кременчузі- а у Львові практично все паливо закордонне. + у нас навіть пункт пропуску відкрили для пустих бензовозів + відкрили залізничний перехід куди доправляють вагонами а звідти розвозять фурами + це все так акуратно зробили що одночасно стоїть тільки одна ж/д цистерна з якої заправляється два бензовози
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 16:37
Banderlog написав: барабашов написав:
У американцев в их войнах тоже такой принцип?
Не в части себестоимости процесса добивания «на марс» чего либо, а с человеками как с муравьями?
тоже, не сумнівайтесь.
В них масової війни не було давно, а ще такої де б вони програвали.
Але пес з ними з америкосами перейдем до європейських практик інших членів нато.)
Эффективность германской боевой авиации снизилась практически на всех фронтах, что повлекло падение авторитета не только ВВС, но и самого рейхсмаршала Геринга.[1] На практике это выражалось в том, что уже осенью 1942 года органы, ответственные за комплектование и пополнение, а также штаб оперативного руководства ОКВ оказывали всё большее давление на ВВС с требованиями передать в другие виды вооружённых сил часть личного состава, конкретно — около 50 тысяч человек.[2] Геринг, в свою очередь, категорически отказывался это делать и настаивал на создании пехотных частей при ВВС. Согласно мемуарам фельдмаршала Эриха Манштейна, Геринг сумел обосновать перед Гитлером создание авиаполевых дивизий тем, что он не может отдать «своих» солдат, воспитанных в национал-социалистском духе, в сухопутные войска, в которых имеются ещё священники и которыми командуют офицеры, воспитанные в духе старой, кайзеровской армии.[3]
Гитлер пошёл навстречу этим требованиям, и специальным указом Геринга в октябре 1942 года началось формирование 22-х так называемых авиаполевых дивизий, общей численностью 220 тысяч человек. Эти дивизии, как и в войсках СС, продолжали числиться за своим видом вооружённых сил, но при этом применялись в качестве пехотных соединений.[4]В авиаполевые дивизии направлялись лучшие солдаты, среди личного состава было много молодых людей. Между тем данные формирования испытывали нехватку в командирах, имевших достаточный опыт ведения наземного боя или хотя бы прошедших соответствующую общевойсковую подготовку. Подобный недостаток являлся характерной чертой для подавляющей массы офицерского и унтер-офицерского состава авиаполевых дивизий, за исключением некоторой части командного состава, прибывшего из зенитной артиллерии. Несмотря на неплохой боевой дух, было невозможно ожидать, чтобы за короткое время, предоставленное для формирования авиаполевых дивизий, офицеры, годами работавшие за письменным столом в штабах или же в наземных службах авиационных баз, успели получить все нужные пехотинцу знания и передать их своим подчиненным.[1]
Из 22 авиаполевых дивизий 14 находились на Восточном ТВД (№ 1-10, 12. 13. 21), четыре (№ 16. 17. 18. 19) — на Западном, одна (№ 11) — на Балканах, одна (№ 20) — в Италии, одна (№ 14) — в Норвегии. Формирование 22-й дивизии так и не было завершено.
Остатки авиаполевых дивизий с 1 ноября 1943 года были выведены из подчинения люфтваффе и полностью и окончательно перешли в состав сухопутных войск.
пропозиції турбопатріотів зводяться до "ще одна парагвайська війна до останньої верби", але вже без комуняцького кольору
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 03 січ, 2025 16:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 16:43
budivelnik написав:
я не знаю як в Кременчузі- а у Львові практично все паливо закордонне
Vadim_ написав:
а країна походження?
. + у нас навіть пункт пропуску відкрили для пустих бензовозів + відкрили залізничний перехід куди доправляють вагонами а звідти розвозять фурами + це все так акуратно зробили що одночасно стоїть тільки одна ж/д цистерна з якої заправляється два бензовози
Тобто в теме і можете сказати звідки інше паливо?
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 17:07
Vadim_ чув про велику кількість мініНПЗ, причому саме біля Кременчука. Але те що Кременчуцький НПЗ коптив небо ще в 2023 році, коли я над ним пролітав - це факт. Що там могло коптити, і звідки нафта - мені невідомо. Знайомі пілоти , які живуть в КРеменчуці, «уклончиво» натякали на його роботу,В самому Кременчуці я був в 2024 році , і там в мережі Укрнафта (відійшла від групи Авіас) ціни на кілька гривень нижчі ніж і в інших містах цієї мережі. Що начебто «натякає».
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 17:18
Banderlog написав: Denik написав: Banderlog написав:
Щодо фінансових проблем то в росії префіцит
бюджету і майже нульове безробіття.
хуіта. Вони 2 трлн хуюблів надрукували лише в грудні, щоб закрити дефіцит бюджету.
ага. З того всього мвф їм прогнозує 1,5 проценту
росту ввп.)
Яке має бути падіння щоб була криза? 15? 20?
В них все "зростання" ВВП йде за рахунок випуску/ремонту військової техніки та боєприпасів за рахунок грошей з ФНБ.
А реально в них видобуток нафти впав на 2-3% у 2024 після 2%-3% падіння у 2023. Чорна металургія 4 останніх місяці впала на 10-15%. Видобуток вугілля десь на 10%. Сільське господарство впало через 20% неврожаю. Розвал забудовників житла.
Так, що МВФ може пожалітися в ООН, якщо раптом його прогноз не справдиться.
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 17:20
Banderlog написав: pesikot написав:
Прогнози ... на 2025 рік1)
Робити прогнози - справа невдячна. Погані прогнози збуваються, хороші ніт2)
Війна в 2025 продовжиться.
Бо Пуйло хоче воювати і воно буде воювати.
Расійський нарід хоче знищувати жителів України
і яка в нас стратегія на наступний рік? Мільйон дронів, паляниця, ф16?
Про стратегію це до найвеличнішого та його 5-6 менеджєрів
Banderlog написав:
Ви в курсі що кількісьть сзч збільшується? Що нове поповнення все трудніше набирати?
Скільки вже там в СЗЧ 500 тисяч ? мульйон ?
Проблема СЗЧ є, але вона не в таких великих цифрах
Поповнення важко набирати ?
Судячи з того, що я бачу кожного дня, то поповнення набирається
Banderlog написав:
Поки вся стратегія це відтягування часу і перетворення прифронтових міст на багато фортець бахмут. Но з того нічого не вийде в нас тієї піхоти яка билась в бахмуті вже нема. З курахове фортеці не вийшло і з покровська теж не вийде.
І ще москалі не спішать вязнути в міських боях вони обрізають логістику по флангах і витискають з міст артою і кабами.
Наша стратегія - не здаватись
А що ти пропонуєшь ? Тільки не починай знову про перемовини і інші казки
Конкретніше
Banderlog написав:
Щодо фінансових проблем то в росії префіцит бюджету і майже нульове безробіття.
Про профіціт це ти після кагора від Онуфрія побачив ? )
Дефіцит в них є
А шодо нульвого безробіття - ти правий, або вони працюють або в мясний штурм
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 17:26
барабашов написав: Banderlog написав: Дюрі-бачі написав:
............
І мікроскопом можна цвяхи забивати, а на Феррарі возити мішки з цементом, але розумні люди так не роблять.
і? До чого тут розум? Якщо у вас нема молотка будете забивати тим, що є під рукою. І возити цемент на ферарі. На війні принцип - тут і зараз.
У американцев в их войнах тоже такой принцип?
Не в части себестоимости процесса добивания «на марс» чего либо, а с человеками как с муравьями?
Не напомните, когда у американцев была война, где на кону стояла независимость страны?
Да и вообще война на их территории с бомбёжками и обстрелами городов, с гибелью мирных жителей?
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 17:33
Нещодавно дуже гучно у нас було ...
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 17:37
Hotab написав:Vadim_
чув про велику кількість мініНПЗ, причому саме біля Кременчука. Але те що Кременчуцький НПЗ коптив небо ще в 2023 році, коли я над ним пролітав - це факт. Що там могло коптити, і звідки нафта - мені невідомо. Знайомі пілоти , які живуть в КРеменчуці, «уклончиво» натякали на його роботу,В самому Кременчуці я був в 2024 році , і там в мережі Укрнафта (відійшла від групи Авіас) ціни на кілька гривень нижчі ніж і в інших містах цієї мережі. Що начебто «натякає».
так своя ж добыча нефти есть, хоть и немного
наверное, и в Карпатах до сих пор качают
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 17:42
pesikot написав:
Нещодавно дуже гучно у нас було ...
тільки спитати хотів ...
як у вас
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