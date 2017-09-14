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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11661116621166311664

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 73
Повна перемога України на полі бою
4%
3
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
19
Компроміс із росією (територіальні поступки)
27%
20
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
12%
9
Виснаження однієї зі сторін
15%
11
Ізраїльський варіант
4%
3
Інший варіант
11%
8
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 17:44

  Hotab написав:Vadim_ чув про велику кількість мініНПЗ, причому саме біля Кременчука. Але те що Кременчуцький НПЗ коптив небо ще в 2023 році, коли я над ним пролітав - це факт. Що там могло коптити, і звідки нафта - мені невідомо. Знайомі пілоти , які живуть в КРеменчуці, «уклончиво» натякали на його роботу,В самому Кременчуці я був в 2024 році , і там в мережі Укрнафта (відійшла від групи Авіас) ціни на кілька гривень нижчі ніж і в інших містах цієї мережі. Що начебто «натякає».

Дякую за відповідь!
І дуже вдячний що ви літаєте у впросторі України

На сучасному НПЗ коптеть нечему
але мабуть це паливо не з нафти і газу https://www.youtube.com/watch?v=uFuQtiNMK5E
вибачаюсь, але відео русское
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 17:46

  барабашов написав:
  jump написав:"Приїжджав президент — і я почав ходити": Зеленський сказав, що боєць одужав після розмови з ним :lol:

https://focus.ua/uk/voennye-novosti/686 ... ichi-z-nim

на відео реакція лєначкі і журнашлюшок :lol: :lol: :lol:

В КинДзаДзе была осенью фотка солдата с оторванными ногами выше колен и фотографирующимся на кровати с черчилем
Там тоже всё наладилось и отросло?



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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 17:56

  холява написав:
  pesikot написав:Нещодавно дуже гучно у нас було ...


тільки спитати хотів ...
як у вас

вже тричі було дуже гучно ...
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 17:58

  pesikot написав:
  холява написав:
  pesikot написав:Нещодавно дуже гучно у нас було ...


тільки спитати хотів ...
як у вас

вже тричі було дуже гучно ...


ну пишут что туда, где вряд ли что-то осталось целое еще с 2022
smdtranz
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  #<1 ... 11661116621166311664
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