Hotab написав:Vadim_ чув про велику кількість мініНПЗ, причому саме біля Кременчука. Але те що Кременчуцький НПЗ коптив небо ще в 2023 році, коли я над ним пролітав - це факт. Що там могло коптити, і звідки нафта - мені невідомо. Знайомі пілоти , які живуть в КРеменчуці, «уклончиво» натякали на його роботу,В самому Кременчуці я був в 2024 році , і там в мережі Укрнафта (відійшла від групи Авіас) ціни на кілька гривень нижчі ніж і в інших містах цієї мережі. Що начебто «натякає».
Дякую за відповідь! І дуже вдячний що ви літаєте у впросторі України