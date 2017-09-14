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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11658116591166011661>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 73
Повна перемога України на полі бою
4%
3
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
19
Компроміс із росією (територіальні поступки)
27%
20
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
12%
9
Виснаження однієї зі сторін
15%
11
Ізраїльський варіант
4%
3
Інший варіант
11%
8
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 17:20

  Banderlog написав:
  pesikot написав:Прогнози ... на 2025 рік

1) Робити прогнози - справа невдячна. Погані прогнози збуваються, хороші ніт

2) Війна в 2025 продовжиться.
Бо Пуйло хоче воювати і воно буде воювати.
Расійський нарід хоче знищувати жителів України
і яка в нас стратегія на наступний рік? Мільйон дронів, паляниця, ф16?

Про стратегію це до найвеличнішого та його 5-6 менеджєрів
  Banderlog написав:Ви в курсі що кількісьть сзч збільшується? Що нове поповнення все трудніше набирати?

Скільки вже там в СЗЧ 500 тисяч ? мульйон ?
Проблема СЗЧ є, але вона не в таких великих цифрах

Поповнення важко набирати ?
Судячи з того, що я бачу кожного дня, то поповнення набирається
  Banderlog написав:Поки вся стратегія це відтягування часу і перетворення прифронтових міст на багато фортець бахмут. Но з того нічого не вийде в нас тієї піхоти яка билась в бахмуті вже нема. З курахове фортеці не вийшло і з покровська теж не вийде.
І ще москалі не спішать вязнути в міських боях вони обрізають логістику по флангах і витискають з міст артою і кабами.

Наша стратегія - не здаватись
А що ти пропонуєшь ? Тільки не починай знову про перемовини і інші казки
Конкретніше
  Banderlog написав:Щодо фінансових проблем то в росії префіцит бюджету і майже нульове безробіття.

Про профіціт це ти після кагора від Онуфрія побачив ? )
Дефіцит в них є
А шодо нульвого безробіття - ти правий, або вони працюють або в мясний штурм
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 17:26

  барабашов написав:
  Banderlog написав:
  Дюрі-бачі написав:............
І мікроскопом можна цвяхи забивати, а на Феррарі возити мішки з цементом, але розумні люди так не роблять.

і? До чого тут розум? Якщо у вас нема молотка будете забивати тим, що є під рукою. І возити цемент на ферарі. На війні принцип - тут і зараз.

У американцев в их войнах тоже такой принцип?
Не в части себестоимости процесса добивания «на марс» чего либо, а с человеками как с муравьями?

Не напомните, когда у американцев была война, где на кону стояла независимость страны?
Да и вообще война на их территории с бомбёжками и обстрелами городов, с гибелью мирных жителей?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 17:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Нещодавно дуже гучно у нас було ...
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 17:42

  pesikot написав:Нещодавно дуже гучно у нас було ...


тільки спитати хотів ...
як у вас
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 17:56

  холява написав:
  pesikot написав:Нещодавно дуже гучно у нас було ...


тільки спитати хотів ...
як у вас

вже тричі було дуже гучно ...
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 17:58

  pesikot написав:
  холява написав:
  pesikot написав:Нещодавно дуже гучно у нас було ...


тільки спитати хотів ...
як у вас

вже тричі було дуже гучно ...


ну пишут что туда, где вряд ли что-то осталось целое еще с 2022
smdtranz
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 18:07

  jump написав:"Приїжджав президент — і я почав ходити": Зеленський сказав, що боєць одужав після розмови з ним :lol:

https://focus.ua/uk/voennye-novosti/686 ... ichi-z-nim

на відео реакція лєначкі і журнашлюшок :lol: :lol: :lol:

Перед Новим роком дивився відео, не можу знайти наразі
, військовий ЗСУ а наразі в інвалідньому візку , без ніг , розказує шо отримує 800 с чем то грн. на місяць...

Шо ще казати і доказувати
він обуза для родини , нажаль...Батьківщині і Зе- пох уй, давай справки шо ты без ног ...
,
навіть бля не 80000 (без ніг чі рук це ні про що)
так як вчастина не платить і усім піхуй , "сам разбирайся я тебя не пасылал"
ещё добровольцы есть?
Востаннє редагувалось Vadim_ в П'ят 03 січ, 2025 18:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 18:09

  Denik написав:
  ЛАД написав:Тогда, простите, разрешите вам не поверить.
Почему тогда ваш опыт не тиражируют?
Или у вас были уж какие-то совершенно фантастические исключительные условия. Даже не могу представить, какие.
Больше похоже на рассказы рыбаков.

Приїдь в Краматорськ чи Ізюм, заберу з потяга, покатаю на зеленому жипі, відвезу в ліс, все покажу.

Ми їх створили ці умови собі.
Спасибо за приглашение.
А на словах рассказать можно? Как-то не представляю себе, как бригада, а не рота/батальон дронщиков могут обеспечить соотношение потерь 1:12.
И вопрос тогда остаётся - почему ваш опыт не тиражируют?

  Denik написав:
  sergey_stasyuk555 написав:в 2023 році ціна на рашистську нафту знизилась (vs 2022), про яке здорожчання мова?
в 2024 році фактично не змінилась від 2023-го року.

У 2023 знизилася лише на початку року. Потім цени Brent трималися достатньо високими.
В 2023 цена нефти была пониженная, как минимум, всё первое полугодие. В 2024 она подскакивала в апреле и июле, потом несколько снизилась (примерно до уровня предвоенного 2 полугодия 2021) и держится на этом уровне, пока не падает.

Вони 2 трлн хуюблів надрукували лише в грудні, щоб закрити дефіцит бюджету.
Посмотрел видео с Миловым, которое вы выложили. Никто не спорит, что проблемы с экономикой у них есть, серьёзные проблемы. И иначе не могло быть при такой войне. Но проблемы это не крах.
Да, высокая инфляция. Но и у нас, и у них такая инфляция бывала и без войны. Да рост цен догоняет рост зарплат и обогнал рост пенсий.
Да, рост ВВП и промышленности за счёт военки. Но тем не менее рост, пусть даже при этом гражданские отрасли стагнируют. Но стагнация не падение.
Но, боюсь, что у нас со всем этим ещё хуже. По понятным причинам, но всё же.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 18:34

  Denik написав:Додам скріншот з форума пмр. Це одне з типових та найбільш лайканих повідомлень. Вони ні нас, ні молдаван не вважають за людей й як фашисти хочуть нас знищити. Це я для того, щоб ніхто з Вас не жалів російську вату, де б вона не жила.[img]https://s1.hostingkartinok.com/uploads/images/2025/01/fc3fe0344de71d72a6cf1ec805782d8d.jpg[/im.]

Простите, здесь вы попытались натянуть сову на глобус.
Из этого скриншота никак не следуют ваши выводы. Такие же точно вещи пишут, бывает, и у нас на форуме и это не проявление того, что "ні нас, ні молдаван не вважають за людей й як фашисти хочуть нас знищити".
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 18:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Господар Вельзевула написав:Конечно. Эта мерзота устраивает искусственный дефицит всего, куда бы не прилетела ракета.
А мерзота як я розумію - путін?
Чи ти за тридцять срібляників і рідну мати продаш?
budivelnik
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