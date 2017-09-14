|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 03 січ, 2025 17:20
Banderlog написав: pesikot написав:
Прогнози ... на 2025 рік1)
Робити прогнози - справа невдячна. Погані прогнози збуваються, хороші ніт2)
Війна в 2025 продовжиться.
Бо Пуйло хоче воювати і воно буде воювати.
Расійський нарід хоче знищувати жителів України
і яка в нас стратегія на наступний рік? Мільйон дронів, паляниця, ф16?
Про стратегію це до найвеличнішого та його 5-6 менеджєрів
Banderlog написав:
Ви в курсі що кількісьть сзч збільшується? Що нове поповнення все трудніше набирати?
Скільки вже там в СЗЧ 500 тисяч ? мульйон ?
Проблема СЗЧ є, але вона не в таких великих цифрах
Поповнення важко набирати ?
Судячи з того, що я бачу кожного дня, то поповнення набирається
Banderlog написав:
Поки вся стратегія це відтягування часу і перетворення прифронтових міст на багато фортець бахмут. Но з того нічого не вийде в нас тієї піхоти яка билась в бахмуті вже нема. З курахове фортеці не вийшло і з покровська теж не вийде.
І ще москалі не спішать вязнути в міських боях вони обрізають логістику по флангах і витискають з міст артою і кабами.
Наша стратегія - не здаватись
А що ти пропонуєшь ? Тільки не починай знову про перемовини і інші казки
Конкретніше
Banderlog написав:
Щодо фінансових проблем то в росії префіцит бюджету і майже нульове безробіття.
Про профіціт це ти після кагора від Онуфрія побачив ? )
Дефіцит в них є
А шодо нульвого безробіття - ти правий, або вони працюють або в мясний штурм
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 10923
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 541 раз.
- Подякували: 1255 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: П'ят 03 січ, 2025 17:26
барабашов написав: Banderlog написав: Дюрі-бачі написав:
............
І мікроскопом можна цвяхи забивати, а на Феррарі возити мішки з цементом, але розумні люди так не роблять.
і? До чого тут розум? Якщо у вас нема молотка будете забивати тим, що є під рукою. І возити цемент на ферарі. На війні принцип - тут і зараз.
У американцев в их войнах тоже такой принцип?
Не в части себестоимости процесса добивания «на марс» чего либо, а с человеками как с муравьями?
Не напомните, когда у американцев была война, где на кону стояла независимость страны?
Да и вообще война на их территории с бомбёжками и обстрелами городов, с гибелью мирных жителей?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 32209
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 03 січ, 2025 17:33
Нещодавно дуже гучно у нас було ...
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 10923
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 541 раз.
- Подякували: 1255 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: П'ят 03 січ, 2025 17:42
pesikot написав:
Нещодавно дуже гучно у нас було ...
тільки спитати хотів ...
як у вас
-
холява
-
2
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 4943
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4135 раз.
- Подякували: 4517 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
22
1
Додано: П'ят 03 січ, 2025 17:56
холява написав: pesikot написав:
Нещодавно дуже гучно у нас було ...
тільки спитати хотів ...
як у вас
вже тричі було дуже гучно ...
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 10923
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 541 раз.
- Подякували: 1255 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: П'ят 03 січ, 2025 17:58
pesikot написав: холява написав: pesikot написав:
Нещодавно дуже гучно у нас було ...
тільки спитати хотів ...
як у вас
вже тричі було дуже гучно ...
ну пишут что туда, где вряд ли что-то осталось целое еще с 2022
-
smdtranz
-
-
- Повідомлень: 535
- З нами з: 05.08.13
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 91 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 03 січ, 2025 18:07
Перед Новим роком дивився відео, не можу знайти наразі
, військовий ЗСУ а наразі в інвалідньому візку , без ніг , розказує шо отримує 800 с чем то грн. на місяць...
Шо ще казати і доказувати
він обуза для родини , нажаль...Батьківщині і Зе- пох уй, давай справки шо ты без ног ...
,
навіть бля не 80000 (без ніг чі рук це ні про що)
так як вчастина не платить і усім піхуй , "сам разбирайся я тебя не пасылал"
ещё добровольцы есть?
Востаннє редагувалось Vadim_
в П'ят 03 січ, 2025 18:25, всього редагувалось 1 раз.
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3452
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 607 раз.
- Подякували: 496 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 03 січ, 2025 18:09
Denik написав: ЛАД написав:
Тогда, простите, разрешите вам не поверить.
Почему тогда ваш опыт не тиражируют?
Или у вас были уж какие-то совершенно фантастические исключительные условия. Даже не могу представить, какие.
Больше похоже на рассказы рыбаков.
Приїдь в Краматорськ чи Ізюм, заберу з потяга, покатаю на зеленому жипі, відвезу в ліс, все покажу.
Ми їх створили ці умови собі.
Спасибо за приглашение.
А на словах рассказать можно? Как-то не представляю себе, как бригада, а не рота/батальон дронщиков могут обеспечить соотношение потерь 1:12.
И вопрос тогда остаётся - почему ваш опыт не тиражируют?
Denik написав: sergey_stasyuk555 написав:
в 2023 році ціна на рашистську нафту знизилась (vs 2022), про яке здорожчання мова?
в 2024 році фактично не змінилась від 2023-го року.
У 2023 знизилася лише на початку року. Потім цени Brent трималися достатньо високими.
В 2023 цена нефти была пониженная, как минимум, всё первое полугодие. В 2024 она подскакивала в апреле и июле, потом несколько снизилась (примерно до уровня предвоенного 2 полугодия 2021) и держится на этом уровне, пока не падает.
Вони 2 трлн хуюблів надрукували лише в грудні, щоб закрити дефіцит бюджету.
Посмотрел видео с Миловым, которое вы выложили. Никто не спорит, что проблемы с экономикой у них есть, серьёзные проблемы. И иначе не могло быть при такой войне. Но проблемы это не крах.
Да, высокая инфляция. Но и у нас, и у них такая инфляция бывала и без войны. Да рост цен догоняет рост зарплат и обогнал рост пенсий.
Да, рост ВВП и промышленности за счёт военки. Но тем не менее рост, пусть даже при этом гражданские отрасли стагнируют. Но стагнация не падение.
Но, боюсь, что у нас со всем этим ещё хуже. По понятным причинам, но всё же.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 32209
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 03 січ, 2025 18:34
Простите, здесь вы попытались натянуть сову на глобус.
Из этого скриншота никак не следуют ваши выводы. Такие же точно вещи пишут, бывает, и у нас на форуме и это не проявление того, что "ні нас, ні молдаван не вважають за людей й як фашисти хочуть нас знищити".
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 32209
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 03 січ, 2025 18:39
Господар Вельзевула написав:
Конечно. Эта мерзота устраивает искусственный дефицит всего, куда бы не прилетела ракета.
А мерзота як я розумію - путін?
Чи ти за тридцять срібляників і рідну мати продаш?
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 28508
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 288 раз.
- Подякували: 2977 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot
, wild.tomcat
і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|26
|80061
|
|
|1493
|253406
|
|
|6076
|893668
|
|