Ринок енергоносіїв в контексті
Ціни на пальне
|
|
|
Додано: П'ят 03 січ, 2025 18:39
Додано: П'ят 03 січ, 2025 18:44
знову пошук "харошіх рускіх"? а шо ж вони тоді "счітают", разом з расєянами, якщо не саме те, що навів denik?
Додано: П'ят 03 січ, 2025 19:09
там вообще то прямым текстом написано что это америкосам и европейцам выгодно уничтожить Украину и украинцев. что это вообще такая тактика у глобалистов. как можно было по другому прочитать я хз.
Востаннє редагувалось tester7336 в П'ят 03 січ, 2025 19:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 03 січ, 2025 19:10
Хотел было написать подробный ответ, но перечитал и понял, что не имеет смысла. С вашего разрешения на ваши псевдоисторические высеры отвечать больше не буду.
А зачем?
Если вам моё мнение не важно. Даю вам ссылку уже не на русскую Вики, а на Британнику, но, оказывается, вам "це не дуже цікаво".
Для аргументации своей "кочки зрения" вам достаточно всего 2 фраз: "це кляті москалі" и "це кляті комуняки". Всё, больше никаких аргументов не нужно. Не нужно изучать ни историю, ни факты.
Обсуждать результаты войны не нужно, т.к. вообще "воювать ніхто не збирався".
И русские бывают разные, и историки бывают разные. И врут на всех языках. Кстати, столько вранья, сколько у современных укр. историков типа Вятровича, ещё поискать надо.
Беда только в том, что ваши высказывания дают основания для рашистской пропаганды и помогают разжиганию войны. При этом вы лично предпочитаете, несмотря на такие "патриотические" высказывания, отсидеться в тылу.
Додано: П'ят 03 січ, 2025 19:16
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Міноборони запускає цифровий рейтинг бойової ефективності командирів
Міністерство оборони України запускає цифровий рейтинг бойової ефективності командирів. Про це повідомила у Facebook заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.
“Сьогодні Уряд підтримав Постанову, завдяки якій командири будуть подавати звіти про ураження ворога у Армія+. Це можна буде зробити дуже просто, за кілька хвилин. А головне — без жодних паперів. До такого звіту можна прикріпити підтвердження з бойової системи DELTA. Потім усі дані потраплять до Генерального Штабу”, – пояснила вона.
За словами Черногоренко, таким чином буде створено великий єдиний дашборд знищення ворога, який допоможе аналізувати результативність підрозділів і війська загалом.
Вона наголосила, що звіти допоможуть оцінювати не тільки ефективність військових, а й техніки і боєприпасів, а також краще розуміти, яку зброю і куди необхідно виготовляти і постачати у першу чергу.
“Це революція і поштовх до великих змін у війську, коли рішення ухвалюватимуть за принципом data-driven, а не з голови”, – додала заступниця міністра
ЗЫ
и потом весь этот массив данных попадает к врагу
Додано: П'ят 03 січ, 2025 19:18
"Якби ви не вибрали клоуна": співробітник ТЦК жорстко відповів жінці
Чоловік у військовій формі під час конфлікту на вулиці різко відповів жінці, сина якої мобілізували в армію.
"Якби ви не вибрали клоуна, вашого сина не забирали б", — сказав він.
При цьому жінка йому відповідає, що "за клоуна не голосувала".
Калинівка Київської області
Додано: П'ят 03 січ, 2025 19:19
там "вообще то прямым текстом" пише якась москальська підстилка, яка напевно разом з ними встає з колін, і в якої обмовки якраз саме по фройду виходять. і як це можна було про іншому прочитати, я хз.
звісно, це все злі піндоси у всьому винні, я свята рашка нас від них захищає, ракетами, ....
Востаннє редагувалось wild.tomcat в П'ят 03 січ, 2025 19:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 03 січ, 2025 19:22
Cейчас как во времена яныка - "никто за него не голосовал" и морда кирпичом
а в 2019 гарцевали с наклейкой +1 на лбу, визжа от восторга - "ми зробили це разом", дбл блд (с)
Додано: П'ят 03 січ, 2025 19:23
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Но при этом продолжаете.
Вы знакомы с понятием демагогии? С их излюбленными приемами, как апелляция к личности, подмена тезиса,порочный круг?
То есть нужна дисциплина дискуссии. В приличном обществе,например в Древней Греции, даже повышение голоса или активная жестикуляция считалась признаком безумия.
Ну а в Спарте,как известно, безумцев сбрасывали в ущелье с горы Тайгет.
Додано: П'ят 03 січ, 2025 19:31
ваши предположения - это всего лишь ваши предположения.
я же говорю о том что написано черным по белому.
намеки того текста я и не собирался обсуждать.
Зараз переглядають цей форум: pesikot, wild.tomcat і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|