Water написав:

Water написав: Если "північні комуністи" "пів Кореї віджали", то откуда они взялись, из Китая пришли? Если "північні комуністи" "пів Кореї віджали", то откуда они взялись, из Китая пришли?

https://www.britannica.com/biography/Syngman-Rhee о Ли Сын Мане и "звідки він взявся". Кстати, Британника не пишет о таких ненужных подробностях как то, что он сбежал на самолёте ЦРУ. Ничего не напоминает? Если вы уж сослались на Британнику, то посмотрите и такую ссылкуо Ли Сын Мане и "звідки він взявся". Кстати, Британника не пишет о таких ненужных подробностях как то, что он сбежал на самолёте ЦРУ. Ничего не напоминает?

И ещё. История от мови не зависит. У добросовестных историков. А врать могут на любом языке.

..........Саме з Китая, читайте історію НЕмоскальською мовоютам є інфа скільки китайців загинуло у цій війні............І ви читайте уважно, особливо хто на кого напав і звідки взявся народний херой Кім Ір Сен...........Дякую, мені дуже дуже важлива ваша думка...........Хто з 1910 року окупував Корею? До чого тут те, чим закінчилась корейська війна, якщо за домовленостями країн-переможниць війна й не повинна була починатись? Звісно південь не готувався до війни, тому-що Корея повинна буть єдина. Читайте історію, чи були бунти під час японської окупації, чи йшла тоді мова за розділ Кореї.Корейський народний херой це звичайний гебіст, якого готували на московії............Шо означає поддєржівала? Якщо воювать ніхто не збирався, коли москалі собі придумали зробить квазі республіку, чим вони й користуються до сих пір у вигляді ПМР, Абхазії, днр та інших Південних Осетій.Ні, я не читав, мені це не дуже цікаво.Але зазвичай 90% шо ви пишете по історії, це історія з точки зору москалів.Тут ви дуже помиляєтесь, все шо написали москалі це все брехня, а ви це читаєте.