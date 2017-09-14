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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11659116601166111662>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 73
Повна перемога України на полі бою
4%
3
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
19
Компроміс із росією (територіальні поступки)
27%
20
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
12%
9
Виснаження однієї зі сторін
15%
11
Ізраїльський варіант
4%
3
Інший варіант
11%
8
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 18:44

  ЛАД написав:
  Denik написав:Додам скріншот з форума пмр. Це одне з типових та найбільш лайканих повідомлень. Вони ні нас, ні молдаван не вважають за людей й як фашисти хочуть нас знищити. Це я для того, щоб ніхто з Вас не жалів російську вату, де б вона не жила.[img]https://s1.hostingkartinok.com/uploads/images/2025/01/fc3fe0344de71d72a6cf1ec805782d8d.jpg[/im.]

Простите, здесь вы попытались натянуть сову на глобус.
Из этого скриншота никак не следуют ваши выводы. Такие же точно вещи пишут, бывает, и у нас на форуме и это не проявление того, что "ні нас, ні молдаван не вважають за людей й як фашисти хочуть нас знищити".


знову пошук "харошіх рускіх"? а шо ж вони тоді "счітают", разом з расєянами, якщо не саме те, що навів denik?
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 19:09

  wild.tomcat написав:знову пошук "харошіх рускіх"? а шо ж вони тоді "счітают", разом з расєянами, якщо не саме те, що навів denik?


там вообще то прямым текстом написано что это америкосам и европейцам выгодно уничтожить Украину и украинцев. что это вообще такая тактика у глобалистов. как можно было по другому прочитать я хз.
Востаннє редагувалось tester7336 в П'ят 03 січ, 2025 19:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 19:10

  Water написав:..........
  Water написав:Если "північні комуністи" "пів Кореї віджали", то откуда они взялись, из Китая пришли?

Саме з Китая, читайте історію НЕмоскальською мовою https://www.britannica.com/place/Korea/ ... n-of-Korea
там є інфа скільки китайців загинуло у цій війні.
...........
І ви читайте уважно, особливо хто на кого напав і звідки взявся народний херой Кім Ір Сен.
..........
Дякую, мені дуже дуже важлива ваша думка.
..........
Хто з 1910 року окупував Корею? До чого тут те, чим закінчилась корейська війна, якщо за домовленостями країн-переможниць війна й не повинна була починатись? Звісно південь не готувався до війни, тому-що Корея повинна буть єдина. Читайте історію, чи були бунти під час японської окупації, чи йшла тоді мова за розділ Кореї.
Корейський народний херой це звичайний гебіст, якого готували на московії.
...........
Шо означає поддєржівала? Якщо воювать ніхто не збирався, коли москалі собі придумали зробить квазі республіку, чим вони й користуються до сих пір у вигляді ПМР, Абхазії, днр та інших Південних Осетій.
Если вы уж сослались на Британнику, то посмотрите и такую ссылку https://www.britannica.com/biography/Syngman-Rhee о Ли Сын Мане и "звідки він взявся". Кстати, Британника не пишет о таких ненужных подробностях как то, что он сбежал на самолёте ЦРУ. Ничего не напоминает?

Ні, я не читав, мені це не дуже цікаво.
Але зазвичай 90% шо ви пишете по історії, це історія з точки зору москалів.
И ещё. История от мови не зависит. У добросовестных историков. А врать могут на любом языке.

Тут ви дуже помиляєтесь, все шо написали москалі це все брехня, а ви це читаєте.

Хотел было написать подробный ответ, но перечитал и понял, что не имеет смысла. С вашего разрешения на ваши псевдоисторические высеры отвечать больше не буду.
А зачем?
Если вам моё мнение не важно. Даю вам ссылку уже не на русскую Вики, а на Британнику, но, оказывается, вам "це не дуже цікаво".
Для аргументации своей "кочки зрения" вам достаточно всего 2 фраз: "це кляті москалі" и "це кляті комуняки". Всё, больше никаких аргументов не нужно. Не нужно изучать ни историю, ни факты.
Обсуждать результаты войны не нужно, т.к. вообще "воювать ніхто не збирався".
И русские бывают разные, и историки бывают разные. И врут на всех языках. Кстати, столько вранья, сколько у современных укр. историков типа Вятровича, ещё поискать надо.
Беда только в том, что ваши высказывания дают основания для рашистской пропаганды и помогают разжиганию войны. При этом вы лично предпочитаете, несмотря на такие "патриотические" высказывания, отсидеться в тылу.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 19:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Міноборони запускає цифровий рейтинг бойової ефективності командирів

Міністерство оборони України запускає цифровий рейтинг бойової ефективності командирів. Про це повідомила у Facebook заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

“Сьогодні Уряд підтримав Постанову, завдяки якій командири будуть подавати звіти про ураження ворога у Армія+. Це можна буде зробити дуже просто, за кілька хвилин. А головне — без жодних паперів. До такого звіту можна прикріпити підтвердження з бойової системи DELTA. Потім усі дані потраплять до Генерального Штабу”, – пояснила вона.

За словами Черногоренко, таким чином буде створено великий єдиний дашборд знищення ворога, який допоможе аналізувати результативність підрозділів і війська загалом.

Вона наголосила, що звіти допоможуть оцінювати не тільки ефективність військових, а й техніки і боєприпасів, а також краще розуміти, яку зброю і куди необхідно виготовляти і постачати у першу чергу.

“Це революція і поштовх до великих змін у війську, коли рішення ухвалюватимуть за принципом data-driven, а не з голови”, – додала заступниця міністра

ЗЫ
и потом весь этот массив данных попадает к врагу
tester7336
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 19:18

"Якби ви не вибрали клоуна": співробітник ТЦК жорстко відповів жінці :lol:

Чоловік у військовій формі під час конфлікту на вулиці різко відповів жінці, сина якої мобілізували в армію.

"Якби ви не вибрали клоуна, вашого сина не забирали б", — сказав він. :lol:

При цьому жінка йому відповідає, що "за клоуна не голосувала". :oops:
Калинівка Київської області

https://focus.ua/uk/ukraine/686722-yakb ... ezhi-video
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 19:19

  tester7336 написав:
  wild.tomcat написав:знову пошук "харошіх рускіх"? а шо ж вони тоді "счітают", разом з расєянами, якщо не саме те, що навів denik?


там вообще то прямым текстом написано что это америкосам и европейцам выгодно уничтожить Украину и украинцев. что это вообще такая тактика у глобалистов. как можно было по другому прочитать я хз.


там "вообще то прямым текстом" пише якась москальська підстилка, яка напевно разом з ними встає з колін, і в якої обмовки якраз саме по фройду виходять. і як це можна було про іншому прочитати, я хз.

звісно, це все злі піндоси у всьому винні, я свята рашка нас від них захищає, ракетами, ....
Востаннє редагувалось wild.tomcat в П'ят 03 січ, 2025 19:30, всього редагувалось 1 раз.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 19:22

  jump написав:
"Якби ви не вибрали клоуна, вашого сина не забирали б", — сказав він. :lol:

При цьому жінка йому відповідає, що "за клоуна не голосувала". :oops:
Калинівка Київської області

https://focus.ua/uk/ukraine/686722-yakb ... ezhi-video



Cейчас как во времена яныка - "никто за него не голосовал" и морда кирпичом :mrgreen:

а в 2019 гарцевали с наклейкой +1 на лбу, визжа от восторга - "ми зробили це разом", дбл блд (с)
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 19:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Хотел было написать подробный ответ, но перечитал и понял, что не имеет смысла. С вашего разрешения на ваши псевдоисторические высеры отвечать больше не буду.


Но при этом продолжаете.
Вы знакомы с понятием демагогии? С их излюбленными приемами, как апелляция к личности, подмена тезиса,порочный круг?
То есть нужна дисциплина дискуссии. В приличном обществе,например в Древней Греции, даже повышение голоса или активная жестикуляция считалась признаком безумия.

Ну а в Спарте,как известно, безумцев сбрасывали в ущелье с горы Тайгет.
Зображення
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 19:31

  wild.tomcat написав:
  tester7336 написав:
  wild.tomcat написав:знову пошук "харошіх рускіх"? а шо ж вони тоді "счітают", разом з расєянами, якщо не саме те, що навів denik?


там вообще то прямым текстом написано что это америкосам и европейцам выгодно уничтожить Украину и украинцев. что это вообще такая тактика у глобалистов. как можно было по другому прочитать я хз.


там "вообще то прямым текстом" пише якась москальська підстилка, яка напевно разом з ними встає з колін, і в якої обмовки якраз саме по фройду виходять. і як це можна було про іншому прочитати, я хз.


ваши предположения - это всего лишь ваши предположения.
я же говорю о том что написано черным по белому.
намеки того текста я и не собирался обсуждать.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 19:34

  pirat-d написав:
  jump написав:
"Якби ви не вибрали клоуна, вашого сина не забирали б", — сказав він. :lol:

При цьому жінка йому відповідає, що "за клоуна не голосувала". :oops:
Калинівка Київської області

https://focus.ua/uk/ukraine/686722-yakb ... ezhi-video

Cейчас как во времена яныка - "никто за него не голосовал" и морда кирпичом :mrgreen:

а в 2019 гарцевали с наклейкой +1 на лбу, визжа от восторга - "ми зробили це разом", дбл блд (с)

+ маємо ще такі прояви - обвинения тех, кто не голосовал за Зеленского, в поддержке Зеленского )
pesikot
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