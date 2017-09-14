Додано: П'ят 03 січ, 2025 20:30

Близький родич підписав контракт з третьою штурмовою, начитавшись в інтернетах відгуків. Спочатку приблизно три тижні відбір в учбовому центри 3ОШ, хто пройшов, підписують контракт і в учєбку. В учєбкє був приблизно 8 тижнів. Готували в окремому підрозділі, як для 3ОШ. Сьогодні вперше за два місяці змогли тррохи нормально по телефону поговорити, тож все дуже швидко розповідав. Каже, саме підготовка - норм: стрільби, такмед, марші. Багато часу на будівництво бліндажів. Важкі нормативи з фізпідготовки: потрібну кількість балів набрали 4 чи 5 чоловік в т.ч і родич(родич багато років спортсмен та тренер). ДУЖЕ погано годували: кожен день горохова каша, тушкована капуста. Суп та борщ можна випивати просто з тарилки - вода. М"ясо якості "как малєнькій чьорний камєнь". Іноді - шматочок печінки, після якої блювали. Три сигарети на день. Схоже, пиздять бабло вагонами на забезпеченні. Схуднули всі дуже. По териториї лагеря по одному ходити не можна, мінімум - по двоє. Якщо по двоє, то лише бігом. Четверо-шестеро "коробочкой" і можна не бігти.

Максимально скотське відношення інструкторів. Не зрозуміло, нащо. Відкрито кажуть, нам на вас пох*уй. Постійне приниження, колективна відповідальність, відсутність елементарної можливості помитися чи випрати одяг. В баню запускали 50 осіб на 6 хвилин при наявності 5 душових. Повзання в багні або стійка підрозділу у планці в броні і касці на протязі години в якості покарання. І багато іншого, принесенного, схоже, з тюрем чи лагерів. Я служив срочну, але для мене почуте було дикістю. Як приниження та фізичні знущання допоможуть в бою - хз. Всі йшли на контракт змотивовані. Після учєбки всі зневірені. Каже знали б одразу про таке ставлення, ніхто б і не йшов туди.

В інших тренувальних лагерях чи не половина - наркомани.

Приїздив сержант з ноля, каже, все що ви тут вчите - хєрня, тактика минулого. З дронами все це не працює (коли ще дрони масово стали використовувати?).

В якості резюме почув вид нього, "понял что армія - сплошноє на*балово. Ні в якому разі не йди" (суб"єктивни погляд, розумію. Але схоже на істину)).