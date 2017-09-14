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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11659116601166111662

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 73
Повна перемога України на полі бою
4%
3
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
19
Компроміс із росією (територіальні поступки)
27%
20
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
12%
9
Виснаження однієї зі сторін
15%
11
Ізраїльський варіант
4%
3
Інший варіант
11%
8
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 19:45

  tester7336 написав:
  wild.tomcat написав:знову пошук "харошіх рускіх"? а шо ж вони тоді "счітают", разом з расєянами, якщо не саме те, що навів denik?


там вообще то прямым текстом написано что это америкосам и европейцам выгодно уничтожить Украину и украинцев. что это вообще такая тактика у глобалистов. как можно было по другому прочитать я хз.

А не важно.
То у вас просто "классовой ненависти" не хватает.
Глобалисты хоть америкосы, хоть европейцы это замаскированные " кляті москалі" и "кляті комуняки". Вспомните об их мечтах о "земшарной республике Советов". И
"Только советская нация
будет
и только советской расы люди..."
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 19:45

  tester7336 написав:
  wild.tomcat написав:знову пошук "харошіх рускіх"? а шо ж вони тоді "счітают", разом з расєянами, якщо не саме те, що навів denik?


там вообще то прямым текстом написано что это америкосам и европейцам выгодно уничтожить Украину и украинцев. что это вообще такая тактика у глобалистов. как можно было по другому прочитать я хз.

Дайте ссылку а не это хз что
Тоесть спасти Японию , потом Англию с Европой , потом Южную Корею и Вьетнам - это уничтожить?
Мля , где сейчас люди живут а не проживают , в тех странах что я назвал, или в Северной Корее, РФ, Украине?
Востаннє редагувалось Vadim_ в П'ят 03 січ, 2025 19:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 19:51

  Господар Вельзевула написав:
  ЛАД написав:Хотел было написать подробный ответ, но перечитал и понял, что не имеет смысла. С вашего разрешения на ваши псевдоисторические высеры отвечать больше не буду.
Но при этом продолжаете.
Историю я там не обсуждал.
Вы знакомы с понятием демагогии? С их излюбленными приемами, как апелляция к личности, подмена тезиса,порочный круг?
То есть нужна дисциплина дискуссии. В приличном обществе,например в Древней Греции, даже повышение голоса или активная жестикуляция считалась признаком безумия.
Знаком. И здесь на форуме постоянно сталкиваюсь.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 19:59

  Vadim_ написав:
  tester7336 написав:
  wild.tomcat написав:знову пошук "харошіх рускіх"? а шо ж вони тоді "счітают", разом з расєянами, якщо не саме те, що навів denik?


там вообще то прямым текстом написано что это америкосам и европейцам выгодно уничтожить Украину и украинцев. что это вообще такая тактика у глобалистов. как можно было по другому прочитать я хз.

Дайте ссылку а не это хз что

Какую вам ссылку? Там буквально в предыдущем посте есть ссылка. И ещё в несколькиэ перед этим.
Первоначально скриншот в посте Denik"а - viewtopic.php?p=5806346#p5806346.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 20:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Близький родич підписав контракт з третьою штурмовою, начитавшись в інтернетах відгуків. Спочатку приблизно три тижні відбір в учбовому центри 3ОШ, хто пройшов, підписують контракт і в учєбку. В учєбкє був приблизно 8 тижнів. Готували в окремому підрозділі, як для 3ОШ. Сьогодні вперше за два місяці змогли тррохи нормально по телефону поговорити, тож все дуже швидко розповідав. Каже, саме підготовка - норм: стрільби, такмед, марші. Багато часу на будівництво бліндажів. Важкі нормативи з фізпідготовки: потрібну кількість балів набрали 4 чи 5 чоловік в т.ч і родич(родич багато років спортсмен та тренер). ДУЖЕ погано годували: кожен день горохова каша, тушкована капуста. Суп та борщ можна випивати просто з тарилки - вода. М"ясо якості "как малєнькій чьорний камєнь". Іноді - шматочок печінки, після якої блювали. Три сигарети на день. Схоже, пиздять бабло вагонами на забезпеченні. Схуднули всі дуже. По териториї лагеря по одному ходити не можна, мінімум - по двоє. Якщо по двоє, то лише бігом. Четверо-шестеро "коробочкой" і можна не бігти.
Максимально скотське відношення інструкторів. Не зрозуміло, нащо. Відкрито кажуть, нам на вас пох*уй. Постійне приниження, колективна відповідальність, відсутність елементарної можливості помитися чи випрати одяг. В баню запускали 50 осіб на 6 хвилин при наявності 5 душових. Повзання в багні або стійка підрозділу у планці в броні і касці на протязі години в якості покарання. І багато іншого, принесенного, схоже, з тюрем чи лагерів. Я служив срочну, але для мене почуте було дикістю. Як приниження та фізичні знущання допоможуть в бою - хз. Всі йшли на контракт змотивовані. Після учєбки всі зневірені. Каже знали б одразу про таке ставлення, ніхто б і не йшов туди.
В інших тренувальних лагерях чи не половина - наркомани.
Приїздив сержант з ноля, каже, все що ви тут вчите - хєрня, тактика минулого. З дронами все це не працює (коли ще дрони масово стали використовувати?).
В якості резюме почув вид нього, "понял что армія - сплошноє на*балово. Ні в якому разі не йди" (суб"єктивни погляд, розумію. Але схоже на істину)).
whois2010
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 20:39

  whois2010 написав:Близький родич підписав контракт з третьою штурмовою, начитавшись в інтернетах відгуків. Спочатку приблизно три тижні відбір в учбовому центри 3ОШ, хто пройшов, підписують контракт і в учєбку. В учєбкє був приблизно 8 тижнів. Готували в окремому підрозділі, як для 3ОШ. Сьогодні вперше за два місяці змогли тррохи нормально по телефону поговорити, тож все дуже швидко розповідав. Каже, саме підготовка - норм: стрільби, такмед, марші. Багато часу на будівництво бліндажів. Важкі нормативи з фізпідготовки: потрібну кількість балів набрали 4 чи 5 чоловік в т.ч і родич(родич багато років спортсмен та тренер). ДУЖЕ погано годували: кожен день горохова каша, тушкована капуста. Суп та борщ можна випивати просто з тарилки - вода. М"ясо якості "как малєнькій чьорний камєнь". Іноді - шматочок печінки, після якої блювали. Три сигарети на день. Схоже, пиздять бабло вагонами на забезпеченні. Схуднули всі дуже. По териториї лагеря по одному ходити не можна, мінімум - по двоє. Якщо по двоє, то лише бігом. Четверо-шестеро "коробочкой" і можна не бігти.
Максимально скотське відношення інструкторів. Не зрозуміло, нащо. Відкрито кажуть, нам на вас пох*уй. Постійне приниження, колективна відповідальність, відсутність елементарної можливості помитися чи випрати одяг. В баню запускали 50 осіб на 6 хвилин при наявності 5 душових. Повзання в багні або стійка підрозділу у планці в броні і касці на протязі години в якості покарання. І багато іншого, принесенного, схоже, з тюрем чи лагерів. Я служив срочну, але для мене почуте було дикістю. Як приниження та фізичні знущання допоможуть в бою - хз. Всі йшли на контракт змотивовані. Після учєбки всі зневірені. Каже знали б одразу про таке ставлення, ніхто б і не йшов туди.
В інших тренувальних лагерях чи не половина - наркомани.
Приїздив сержант з ноля, каже, все що ви тут вчите - хєрня, тактика минулого. З дронами все це не працює (коли ще дрони масово стали використовувати?).
В якості резюме почув вид нього, "понял что армія - сплошноє на*балово. Ні в якому разі не йди" (суб"єктивни погляд, розумію. Але схоже на істину)).


Печально. У меня знакомый подумывал про нее.Переслал ему скрин,спасибо.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 20:52

  Vadim_ написав:..........
  ЛАД написав:Первоначально скриншот в посте Denik"а - viewtopic.php?p=5806346#p5806346.

......
Те шо обсуждал кто то шо написано на заборе может бурсак или вы і будівельник

Но предложил его Denik и им аргументировал, что " Вони ні нас, ні молдаван не вважають за людей й як фашисти хочуть нас знищити".
Надо было промолчать?

P.s. И научитесь хоть немного расставлять знаки препинания, а то как-то не очень понятно, "шо написано".
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 21:04

  Господар Вельзевула написав:
  whois2010 написав:Близький родич підписав контракт з третьою штурмовою, начитавшись в інтернетах відгуків.
///
В інших тренувальних лагерях чи не половина - наркомани.
Приїздив сержант з ноля, каже, все що ви тут вчите - хєрня, тактика минулого. З дронами все це не працює (коли ще дрони масово стали використовувати?).
В якості резюме почув вид нього, "понял что армія - сплошноє на*балово. Ні в якому разі не йди" (суб"єктивни погляд, розумію. Але схоже на істину)).


Печально. У меня знакомый подумывал про нее.Переслал ему скрин,спасибо.

Ну, тут зависит от того, в каком плане "подумывал": если в плане "чтоб в окоп не буссифицировали" -- то лучше хоть так. А если в гамлетовском плане -- так вот то завершающее предложение -- оно, вроде, всегда самоочевидно было...
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