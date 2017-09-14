|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 03 січ, 2025 19:45
tester7336 написав:
там вообще то прямым текстом написано
wild.tomcat написав:
знову пошук "харошіх рускіх"? а шо ж вони тоді "счітают", разом з расєянами, якщо не саме те, що навів denik?
что это америкосам и европейцам выгодно уничтожить Украину и украинцев. что это вообще такая тактика у глобалистов. как можно было по другому прочитать я хз.
Дайте ссылку а не это хз что
Тоесть спасти Японию , потом Англию с Европой , потом Южную Корею и Вьетнам - это уничтожить?
Мля , где сейчас люди живут а не проживают , в тех странах что я назвал, или в Северной Корее, РФ, Украине?
Востаннє редагувалось Vadim_
в П'ят 03 січ, 2025 19:58, всього редагувалось 1 раз.
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3454
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 607 раз.
- Подякували: 497 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 03 січ, 2025 19:45
tester7336 написав: wild.tomcat написав:
знову пошук "харошіх рускіх"? а шо ж вони тоді "счітают", разом з расєянами, якщо не саме те, що навів denik?
там вообще то прямым текстом написано что это америкосам и европейцам выгодно уничтожить Украину и украинцев. что это вообще такая тактика у глобалистов. как можно было по другому прочитать я хз.
А не важно.
То у вас просто "классовой ненависти" не хватает.
Глобалисты хоть америкосы, хоть европейцы это замаскированные " кляті москалі" и "кляті комуняки". Вспомните об их мечтах о "земшарной республике Советов". И
"Только советская нация
будет
и только советской расы люди..."
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 32216
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 03 січ, 2025 19:51
Господар Вельзевула написав: ЛАД написав:
Хотел было написать подробный ответ, но перечитал и понял, что не имеет смысла. С вашего разрешения на ваши псевдоисторические высеры отвечать больше не буду.
Но при этом продолжаете.
Историю я там не обсуждал.
Вы знакомы с понятием демагогии? С их излюбленными приемами, как апелляция к личности, подмена тезиса,порочный круг?
То есть нужна дисциплина дискуссии. В приличном обществе,например в Древней Греции, даже повышение голоса или активная жестикуляция считалась признаком безумия.
Знаком. И здесь на форуме постоянно сталкиваюсь.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 32216
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 03 січ, 2025 19:59
Vadim_ написав: tester7336 написав:
там вообще то прямым текстом написано
wild.tomcat написав:
знову пошук "харошіх рускіх"? а шо ж вони тоді "счітают", разом з расєянами, якщо не саме те, що навів denik?
что это америкосам и европейцам выгодно уничтожить Украину и украинцев. что это вообще такая тактика у глобалистов. как можно было по другому прочитать я хз.
Дайте ссылку а не это хз что
Какую вам ссылку? Там буквально в предыдущем посте есть ссылка. И ещё в несколькиэ перед этим.
Первоначально скриншот в посте Denik
"а - viewtopic.php?p=5806346#p5806346
.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 32216
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 03 січ, 2025 20:30
Близький родич підписав контракт з третьою штурмовою, начитавшись в інтернетах відгуків. Спочатку приблизно три тижні відбір в учбовому центри 3ОШ, хто пройшов, підписують контракт і в учєбку. В учєбкє був приблизно 8 тижнів. Готували в окремому підрозділі, як для 3ОШ. Сьогодні вперше за два місяці змогли тррохи нормально по телефону поговорити, тож все дуже швидко розповідав. Каже, саме підготовка - норм: стрільби, такмед, марші. Багато часу на будівництво бліндажів. Важкі нормативи з фізпідготовки: потрібну кількість балів набрали 4 чи 5 чоловік в т.ч і родич(родич багато років спортсмен та тренер). ДУЖЕ погано годували: кожен день горохова каша, тушкована капуста. Суп та борщ можна випивати просто з тарилки - вода. М"ясо якості "как малєнькій чьорний камєнь". Іноді - шматочок печінки, після якої блювали. Три сигарети на день. Схоже, пиздять бабло вагонами на забезпеченні. Схуднули всі дуже. По териториї лагеря по одному ходити не можна, мінімум - по двоє. Якщо по двоє, то лише бігом. Четверо-шестеро "коробочкой" і можна не бігти.
Максимально скотське відношення інструкторів. Не зрозуміло, нащо. Відкрито кажуть, нам на вас пох*уй. Постійне приниження, колективна відповідальність, відсутність елементарної можливості помитися чи випрати одяг. В баню запускали 50 осіб на 6 хвилин при наявності 5 душових. Повзання в багні або стійка підрозділу у планці в броні і касці на протязі години в якості покарання. І багато іншого, принесенного, схоже, з тюрем чи лагерів. Я служив срочну, але для мене почуте було дикістю. Як приниження та фізичні знущання допоможуть в бою - хз. Всі йшли на контракт змотивовані. Після учєбки всі зневірені. Каже знали б одразу про таке ставлення, ніхто б і не йшов туди.
В інших тренувальних лагерях чи не половина - наркомани.
Приїздив сержант з ноля, каже, все що ви тут вчите - хєрня, тактика минулого. З дронами все це не працює (коли ще дрони масово стали використовувати?).
В якості резюме почув вид нього, "понял что армія - сплошноє на*балово. Ні в якому разі не йди" (суб"єктивни погляд, розумію. Але схоже на істину)).
-
whois2010
-
-
- Повідомлень: 800
- З нами з: 15.11.17
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 81 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
Додано: П'ят 03 січ, 2025 20:39
whois2010 написав:
Близький родич підписав контракт з третьою штурмовою, начитавшись в інтернетах відгуків. Спочатку приблизно три тижні відбір в учбовому центри 3ОШ, хто пройшов, підписують контракт і в учєбку. В учєбкє був приблизно 8 тижнів. Готували в окремому підрозділі, як для 3ОШ. Сьогодні вперше за два місяці змогли тррохи нормально по телефону поговорити, тож все дуже швидко розповідав. Каже, саме підготовка - норм: стрільби, такмед, марші. Багато часу на будівництво бліндажів. Важкі нормативи з фізпідготовки: потрібну кількість балів набрали 4 чи 5 чоловік в т.ч і родич(родич багато років спортсмен та тренер). ДУЖЕ погано годували: кожен день горохова каша, тушкована капуста. Суп та борщ можна випивати просто з тарилки - вода. М"ясо якості "как малєнькій чьорний камєнь". Іноді - шматочок печінки, після якої блювали. Три сигарети на день. Схоже, пиздять бабло вагонами на забезпеченні. Схуднули всі дуже. По териториї лагеря по одному ходити не можна, мінімум - по двоє. Якщо по двоє, то лише бігом. Четверо-шестеро "коробочкой" і можна не бігти.
Максимально скотське відношення інструкторів. Не зрозуміло, нащо. Відкрито кажуть, нам на вас пох*уй. Постійне приниження, колективна відповідальність, відсутність елементарної можливості помитися чи випрати одяг. В баню запускали 50 осіб на 6 хвилин при наявності 5 душових. Повзання в багні або стійка підрозділу у планці в броні і касці на протязі години в якості покарання. І багато іншого, принесенного, схоже, з тюрем чи лагерів. Я служив срочну, але для мене почуте було дикістю. Як приниження та фізичні знущання допоможуть в бою - хз. Всі йшли на контракт змотивовані. Після учєбки всі зневірені. Каже знали б одразу про таке ставлення, ніхто б і не йшов туди.
В інших тренувальних лагерях чи не половина - наркомани.
Приїздив сержант з ноля, каже, все що ви тут вчите - хєрня, тактика минулого. З дронами все це не працює (коли ще дрони масово стали використовувати?).
В якості резюме почув вид нього, "понял что армія - сплошноє на*балово. Ні в якому разі не йди" (суб"єктивни погляд, розумію. Але схоже на істину)).
Печально. У меня знакомый подумывал про нее.Переслал ему скрин,спасибо.
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 295
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 03 січ, 2025 20:52
Vadim_ написав:
..........
......
Те шо обсуждал кто то шо написано на заборе может бурсак или вы і будівельник
Но предложил его Denik
и им аргументировал, что " Вони ні нас, ні молдаван не вважають за людей й як фашисти хочуть нас знищити".
Надо было промолчать?
P.s. И научитесь хоть немного расставлять знаки препинания, а то как-то не очень понятно, "шо написано".
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 32216
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 03 січ, 2025 21:04
Господар Вельзевула написав: whois2010 написав:
Близький родич підписав контракт з третьою штурмовою, начитавшись в інтернетах відгуків.
///
В інших тренувальних лагерях чи не половина - наркомани.
Приїздив сержант з ноля, каже, все що ви тут вчите - хєрня, тактика минулого. З дронами все це не працює (коли ще дрони масово стали використовувати?).
В якості резюме почув вид нього, "понял что армія - сплошноє на*балово. Ні в якому разі не йди" (суб"єктивни погляд, розумію. Але схоже на істину)).
Печально. У меня знакомый подумывал про нее
.Переслал ему скрин,спасибо.
Ну, тут зависит от того, в каком плане "подумывал": если в плане "чтоб в окоп не буссифицировали" -- то лучше хоть так. А если в гамлетовском плане -- так вот то завершающее предложение -- оно, вроде, всегда самоочевидно было...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 8924
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 486 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: П'ят 03 січ, 2025 21:08
Господар Вельзевула написав: whois2010 написав:
Близький родич підписав контракт з третьою штурмовою, начитавшись в інтернетах відгуків. Спочатку приблизно три тижні відбір в учбовому центри 3ОШ, хто пройшов, підписують контракт і в учєбку. В учєбкє був приблизно 8 тижнів. Готували в окремому підрозділі, як для 3ОШ. Сьогодні вперше за два місяці змогли тррохи нормально по телефону поговорити, тож все дуже швидко розповідав. Каже, саме підготовка - норм: стрільби, такмед, марші. Багато часу на будівництво бліндажів. Важкі нормативи з фізпідготовки: потрібну кількість балів набрали 4 чи 5 чоловік в т.ч і родич(родич багато років спортсмен та тренер). ДУЖЕ погано годували: кожен день горохова каша, тушкована капуста. Суп та борщ можна випивати просто з тарилки - вода. М"ясо якості "как малєнькій чьорний камєнь". Іноді - шматочок печінки, після якої блювали. Три сигарети на день. Схоже, пиздять бабло вагонами на забезпеченні. Схуднули всі дуже. По териториї лагеря по одному ходити не можна, мінімум - по двоє. Якщо по двоє, то лише бігом. Четверо-шестеро "коробочкой" і можна не бігти.
Максимально скотське відношення інструкторів. Не зрозуміло, нащо. Відкрито кажуть, нам на вас пох*уй. Постійне приниження, колективна відповідальність, відсутність елементарної можливості помитися чи випрати одяг. В баню запускали 50 осіб на 6 хвилин при наявності 5 душових. Повзання в багні або стійка підрозділу у планці в броні і касці на протязі години в якості покарання. І багато іншого, принесенного, схоже, з тюрем чи лагерів. Я служив срочну, але для мене почуте було дикістю. Як приниження та фізичні знущання допоможуть в бою - хз. Всі йшли на контракт змотивовані. Після учєбки всі зневірені. Каже знали б одразу про таке ставлення, ніхто б і не йшов туди.
В інших тренувальних лагерях чи не половина - наркомани.
Приїздив сержант з ноля, каже, все що ви тут вчите - хєрня, тактика минулого. З дронами все це не працює (коли ще дрони масово стали використовувати?).
В якості резюме почув вид нього, "понял что армія - сплошноє на*балово. Ні в якому разі не йди" (суб"єктивни погляд, розумію. Але схоже на істину)).
Печально. У меня знакомый подумывал про нее.Переслал ему скрин,спасибо.
щось мені підказує, рік в тюрьмі буде кращим. рідні хоч чаю принесуть
який жах. люди для них - скот. це радянські виродки. їм війна - це можливість драть всю країну як приватний гарем
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 4213
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 298 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: П'ят 03 січ, 2025 21:10
ЛАД написав: Vadim_ написав:
..........
......
Те шо обсуждал кто то шо написано на заборе может бурсак или вы і будівельник
Но предложил его Denik
и им аргументировал, что " Вони ні нас, ні молдаван не вважають за людей й як фашисти хочуть нас знищити".
Надо было промолчать?
P.s. И научитесь хоть немного расставлять знаки препинания,
а то как-то не очень понятно, "шо написано".
Ви не в курсе шо форум глючит і питання задавайте не мені чі не розумієте кому ?
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3454
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 607 раз.
- Подякували: 497 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|26
|80074
|
|
|1493
|253424
|
|
|6076
|893681
|
|