Маразм крепчает. А вы его распространяете. Вместе с "Фокусом". Т.е. в войне и мобилизации виноват не Путин, а Зеленский и те, кто за него проголосовал. А вот был бы... И что было бы? Путин испугался бы начинать войну? Или мы сразу сдались?
Маразм крепчает. А вы его распространяете. Вместе с "Фокусом". Т.е. в войне и мобилизации виноват не Путин, а Зеленский и те, кто за него проголосовал. А вот был бы... И что было бы? Путин испугался бы начинать войну? Или мы сразу сдались?
Маразм крепчает. А вы его распространяете. Вместе с "Фокусом". Т.е. в войне и мобилизации виноват не Путин, а Зеленский и те, кто за него проголосовал. А вот был бы... И что было бы? Путин испугался бы начинать войну? Или мы сразу сдались?
Тобто винуватий - нарід?
Это вопрос ко мне? Вроде, не я говорю о "клоунах". И уточните - в чём виноват? После этого можно будет говорить о том, кто виноват. Если в войне и мобилизации, то я написал, кто.
ЛАД написав:Маразм крепчает. А вы его распространяете. Вместе с "Фокусом". Т.е. в войне и мобилизации виноват не Путин, а Зеленский и те, кто за него проголосовал. А вот был бы... И что было бы? Путин испугался бы начинать войну? Или мы сразу сдались?
Про воронку війни в яку нас затянули "а то путін нападьот, хоть поржом, хуже не будєт"... Знімати людей які зробили перевірку учбових центрів, і показали яка хрінь там твориться. А опис реалій учбових центрів навіть для 3 штурмової. Це також путін?