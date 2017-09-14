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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1166111662116631166411665>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 73
Повна перемога України на полі бою
4%
3
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
19
Компроміс із росією (територіальні поступки)
27%
20
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
12%
9
Виснаження однієї зі сторін
15%
11
Ізраїльський варіант
4%
3
Інший варіант
11%
8
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 21:13

  Vadim_ написав:
  ЛАД написав:.........
P.s. И научитесь хоть немного расставлять знаки препинания, а то как-то не очень понятно, "шо написано".

Ви не в курсе шо форум глючит і питання задавайте не мені чі не розумієте кому ?

То, что форум глючит, мне почему-то не мешает расставлять знаки препинания.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 21:20

  jump написав:"Якби ви не вибрали клоуна": співробітник ТЦК жорстко відповів жінці :lol:

Чоловік у військовій формі під час конфлікту на вулиці різко відповів жінці, сина якої мобілізували в армію.

"Якби ви не вибрали клоуна, вашого сина не забирали б", — сказав він. :lol:

При цьому жінка йому відповідає, що "за клоуна не голосувала". :oops:
Калинівка Київської області

https://focus.ua/uk/ukraine/686722-yakb ... ezhi-video

Маразм крепчает. А вы его распространяете. Вместе с "Фокусом".
Т.е. в войне и мобилизации виноват не Путин, а Зеленский и те, кто за него проголосовал.
А вот был бы...
И что было бы? Путин испугался бы начинать войну? Или мы сразу сдались?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 21:22

  ЛАД написав:
  jump написав:"Якби ви не вибрали клоуна": співробітник ТЦК жорстко відповів жінці :lol:

Чоловік у військовій формі під час конфлікту на вулиці різко відповів жінці, сина якої мобілізували в армію.

"Якби ви не вибрали клоуна, вашого сина не забирали б", — сказав він. :lol:

При цьому жінка йому відповідає, що "за клоуна не голосувала". :oops:
Калинівка Київської області

https://focus.ua/uk/ukraine/686722-yakb ... ezhi-video

Маразм крепчает. А вы его распространяете. Вместе с "Фокусом".
Т.е. в войне и мобилизации виноват не Путин, а Зеленский и те, кто за него проголосовал.
А вот был бы...
И что было бы? Путин испугался бы начинать войну? Или мы сразу сдались?

Тобто винуватий - нарід?
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 21:27

  Vadim_ написав:
  ЛАД написав:
  jump написав:"Якби ви не вибрали клоуна": співробітник ТЦК жорстко відповів жінці :lol:

Чоловік у військовій формі під час конфлікту на вулиці різко відповів жінці, сина якої мобілізували в армію.

"Якби ви не вибрали клоуна, вашого сина не забирали б", — сказав він. :lol:

При цьому жінка йому відповідає, що "за клоуна не голосувала". :oops:
Калинівка Київської області

https://focus.ua/uk/ukraine/686722-yakb ... ezhi-video

Маразм крепчает. А вы его распространяете. Вместе с "Фокусом".
Т.е. в войне и мобилизации виноват не Путин, а Зеленский и те, кто за него проголосовал.
А вот был бы...
И что было бы? Путин испугался бы начинать войну? Или мы сразу сдались?

Тобто винуватий - нарід?

Это вопрос ко мне? :shock:
Вроде, не я говорю о "клоунах".
И уточните - в чём виноват? После этого можно будет говорить о том, кто виноват.
Если в войне и мобилизации, то я написал, кто.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 21:32

а тут в разгар войны серьезно обсуждаются электрочайники
https://electroavtosam.com.ua/forums/vi ... =58&t=5973
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 21:32

  ЛАД написав:Маразм крепчает. А вы его распространяете. Вместе с "Фокусом".
Т.е. в войне и мобилизации виноват не Путин, а Зеленский и те, кто за него проголосовал.
А вот был бы...
И что было бы? Путин испугался бы начинать войну? Или мы сразу сдались?

Про воронку війни в яку нас затянули "а то путін нападьот, хоть поржом, хуже не будєт"...
Знімати людей які зробили перевірку учбових центрів, і показали яка хрінь там твориться.
А опис реалій учбових центрів навіть для 3 штурмової.
Це також путін? :roll:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 21:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:а тут в разгар войны серьезно обсуждаются электрочайники
https://electroavtosam.com.ua/forums/vi ... =58&t=5973
То це ви запросили?
Вічний електрочайник
topic253092.html?p=5806553#p5806553
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 21:48

  ЛАД написав:Если в войне и мобилизации, то я написал, кто виноват

можете напомнить а то я не увидел?
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 21:52

  whois2010 написав: "понял что сплошноє на*балово. " (суб"єктивни погляд, розумію. Але схоже на істину)).

Да уж...

Хоча все ж таки добра підготовка. До реалій. Зокрема суто професійним складовим, ще й навчили основній - завжди розраховуй, що обмануть. Якщо не обмануть, тоді це буде приємним бонусом.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 21:52

  Faceless написав:
Wirująświatła написав:а тут в разгар войны серьезно обсуждаются электрочайники
https://electroavtosam.com.ua/forums/topic5973.html?
То це ви запросили?
Вічний електрочайник
Вічний електрочайник

нет) я просто туда заглянул, и стало смешно что люди об этом думают. чайник стоит 300--600 грн и работает 3-5 лет. Либо мозг на мусорке нашли, либо других проблем нет.
Wirująświatła
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