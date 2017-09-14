нет) я просто туда заглянул, и стало смешно что люди об этом думают. чайник стоит 300--600 грн и работает 3-5 лет.
Думаю Флаю може сподобатись тема. Там люди прям відрами жонглюють щоб воду очистити, копійчаним електрочайникам продовжують життя, роблячи з них франкенштейнів. Була підозра що то стьоб але якось занадто затягнувся
detroytred написав:Да уж... Хоча все ж таки добра підготовка. До реалій. Зокрема суто професійним складовим, ще й навчили основній - завжди розраховуй, що обмануть. Якщо не обмануть, тоді це буде приємним бонусом.
Ладно про физуху, грубость, передвижение, баню. Голодом морить нафига? Три сигареты в день- что за хрень? Я лично видел солдатскую кухню в *** бате ТРО в 2023,направление Угледар- там людей не морили голодом. Еда была. В штабе вообще готовили хорошо, даже я не побрезговал.Хотя пацаны,когда уходили на передок-то тарились в работающем сельмаге и жратвой и сигаретами. Но как мне пояснили-в дополнение, а так вроде все было.
Господар Вельзевула написав:Ладно про физуху, грубость, передвижение, баню. Голодом морить нафига? Три сигареты в день- что за хрень?
вы взрослый человек. не надо всему верить. да оттуда бы сбежали при таких условиях, или там по контуру колючка и вышки с автоматчиками?? уже не говорю что видосами завалили бы все тг каналы и ютубы. сигареты я бы вообще не выдавал, может еще элитный алкоголь и кокс им выдавать? зарплаты на время обучения емнип 20к достаточно купить себе сигарет.
Національний банк України повідомив про скорочення обсягу приватних грошових переказів в Україну за 11 місяців 2024 року на 15%. У січні-листопаді надійшло всього $8,8 млрд, що значно нижче показника аналогічного періоду 2023 року, коли сума становила $10,3 млрд. У порівнянні з 2022 роком, коли перекази становили $11,4 млрд, зниження склало 23,4%. Якщо розглядати дані до початку війни, то спад ще більш відчутний — у 2021 році перекази становили $14 млрд.
Однією з ключових причин падіння обсягів переказів став масовий виїзд українських трудових мігрантів із сім’ями за кордон на початку повномасштабного вторгнення. Багато працівників, які раніше відправляли гроші на батьківщину, забрали свої родини, через що перекази стали надходити рідше.
Господар Вельзевула написав:Ладно про физуху, грубость, передвижение, баню. Голодом морить нафига? Три сигареты в день- что за хрень?
вы взрослый человек. не надо всему верить. да оттуда бы сбежали при таких условиях, или там по контуру колючка и вышки с автоматчиками?? уже не говорю что видосами завалили бы все тг каналы и ютубы. сигареты я бы вообще не выдавал, может еще элитный алкоголь и кокс им выдавать? зарплаты на время обучения емнип 20к достаточно купить себе сигарет.
Двічі були в наряді по кухні в Десні у мобіков - балдєлі і від"їдалися. Наряди на кухню прекратилися, коли у когось знайшли куплені в деснянському чіпкє цігарки та сгущене молоко чи щось таке. Відібрали. Як на зоні. І бігали, і навіть повішався один 31.12, але там щось про любов було. У мобілізованих умови і харчування значно кращі, вони окуєвалі, коли чули про умови перебування курсантів 3ОШ. Цигарки видавали солдатам у всі часи. Кокс хтось привозить. До речі, там схоже бізнес: при такій кількості наркозалежних (не в 3-й ош) хтось там постачає у промислових масштабах. У вас є можливість підписати контракт і підтвердити (з відео) чи не підтвердити слова мого родича.
1) Робити прогнози - справа невдячна. Погані прогнози збуваються, хороші ніт
2) Війна в 2025 продовжиться. Бо Пуйло хоче воювати і воно буде воювати. Расійський нарід хоче знищувати жителів України
і яка в нас стратегія на наступний рік? Мільйон дронів, паляниця, ф16?
Про стратегію це до найвеличнішого та його 5-6 менеджєрів
Banderlog написав:Ви в курсі що кількісьть сзч збільшується? Що нове поповнення все трудніше набирати?
Скільки вже там в СЗЧ 500 тисяч ? мульйон ? Проблема СЗЧ є, але вона не в таких великих цифрах
Поповнення важко набирати ? Судячи з того, що я бачу кожного дня, то поповнення набирається
Проблема сзч є. І вона в таких цифрах. Не 500 тисяч а тисяч а в районі 200 т,по самих скромних підрахунках . В тебе інші цифри? Ну озвуч , мені цікаво. То скільки в нас вбито? Скільки поранено? І скільки сзч? Чисто на вскидку який там у нас порядок цифр? Що ти бачиш щодня? Що люди повиробляли справки і броні? А хто не має сидить дома? Мож ти ще і черги добровольців у воєнкомати бачиш? Може ти не знаєш що бойові бригади зношені до половини?
Он провладний бутусов пише..
Боєздатні бригади повністю залишили без поповнення, зокрема на Лиманському напрямку
На якісь ділянки кидають багато тисяч ненавчених людей у складі недосвідчених знов сформованих бригад, а на деяких ділянках наші досвідчені та боєздатні бригади повністю залишили без поповнення.
На Лиманському напрямку з 18 грудня триває російський наступ, ворог несе значні втрати, у ОТУ "Лиман" зручні рубежі оборони, але зовсім не дають ніякого поповнення. Взагалі нуль.
Звертаю увагу, що ситуація потребує негайного втручання Ставки, міністра оборони та головнокомандувача ЗСУ, бо якщо не вжити негайних заходів, на позиції просто не буде кому заходити.
Наслідки будуть важкі - бої почнуться під Ізюмом а Харківщині, ворог наблизиться до Лимана та Ямполя, будуть втрачені вигідні рубежі, на яких зручно нищити ворога.
А он стаття от ббс про сзч
за даними, опублікованими на сайті генпрокуратури, BBC вдалося встановити, що з початку великої війни в Україні розпочали понад 95 тисяч кримінальних проваджень щодо СЗЧ і дезертирства.
На початку 2024 року Володимир Зеленський заявив, що в лавах ЗСУ служать 880 тисяч людей, а секретар РНБО наприкінці жовтня уточнив, що до Сил оборони України призвали 1 мільйон 50 тисяч громадян.
По суті, вчинити СЗЧ і дезертувати могла майже десята частина всієї армії. Хоча такі розрахунки, звичайно, досить приблизні.
Які цифри СЗЧ і дезертирства Із січня по жовтень 2024 року ДБР відкрило 40659 кримінальних справ про СЗЧ і ще 19826 – про дезертирство. Це в два з половиною рази більше, ніж за весь 2023 рік (16 316 справ про СЗЧ і 7755 – про дезертирство), сказано на сайті генпрокуратури. У 2022 році таких справ було менш як десять тисяч за обидвома статтями.
Джерела BBC у Генеральному штабі говорять, що реальні цифри ще більші – близько 100-150 тисяч випадків СЗЧ і дезертирства. Офіційного підтвердження цієї інформації немає..... Декриміналізація – це великий крок уперед, – вважає адвокат Антон Неживий. – Але він трохи запізнілий”.
Із тисяч кримінальних справ по СЗЧ і дезертирству зовсім небагато доходить до суду – саме через надмірний обсяг роботи, вважають юристи.
За даними генпрокуратури, з понад 40 тисяч кримінальних справ по СЗЧ за 2024 рік до суду направили лише 2758, з них 1622 – з обвинувачуваним актом, 1135 – з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності.
“Ресурсів не вистачає затримувати таку кількість порушників", – пояснює Антон Неживий. – "Їх значно більше, ніж усіх працівників ДБР і ВСП разом узятих”.
У розмові з BBC представник ДБР наполегливо заохочує військових, які вчинили СЗЧ, повертатися