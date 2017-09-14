Додано: П'ят 03 січ, 2025 22:28

pesikot написав: Banderlog написав: pesikot написав: Прогнози ... на 2025 рік



1) Робити прогнози - справа невдячна. Погані прогнози збуваються, хороші ніт



2) Війна в 2025 продовжиться.

Бо Пуйло хоче воювати і воно буде воювати.

Расійський нарід хоче знищувати жителів України Прогнози ... на 2025 рікРобити прогнози - справа невдячна. Погані прогнози збуваються, хороші нітВійна в 2025 продовжиться.Бо Пуйло хоче воювати і воно буде воювати.Расійський нарід хоче знищувати жителів України і яка в нас стратегія на наступний рік? Мільйон дронів, паляниця, ф16?

і яка в нас стратегія на наступний рік? Мільйон дронів, паляниця, ф16?

Про стратегію це до найвеличнішого та його 5-6 менеджєрів

Banderlog написав: Ви в курсі що кількісьть сзч збільшується? Що нове поповнення все трудніше набирати?

Ви в курсі що кількісьть сзч збільшується? Що нове поповнення все трудніше набирати?

Скільки вже там в СЗЧ 500 тисяч ? мульйон ?

Проблема СЗЧ є, але вона не в таких великих цифрах



Поповнення важко набирати ?

Судячи з того, що я бачу кожного дня, то поповнення набирається

Про стратегію це до найвеличнішого та його 5-6 менеджєрівСкільки вже там в СЗЧ 500 тисяч ? мульйон ?Проблема СЗЧ є, але вона не в таких великих цифрахПоповнення важко набирати ?Судячи з того, що я бачу кожного дня, то поповнення набирається

Проблема сзч є. І вона в таких цифрах.Не 500 тисяч а тисяч а в районі 200 т,по самих скромних підрахунках .В тебе інші цифри? Ну озвуч , мені цікаво.То скільки в нас вбито? Скільки поранено? І скільки сзч?Чисто на вскидку який там у нас порядок цифр?Що ти бачиш щодня? Що люди повиробляли справки і броні? А хто не має сидить дома? Мож ти ще і черги добровольців у воєнкомати бачиш? Може ти не знаєш що бойові бригади зношені до половини?Он провладний бутусов пише..Боєздатні бригади повністю залишили без поповнення, зокрема на Лиманському напрямкуНа якісь ділянки кидають багато тисяч ненавчених людей у складі недосвідчених знов сформованих бригад, а на деяких ділянках наші досвідчені та боєздатні бригади повністю залишили без поповнення.На Лиманському напрямку з 18 грудня триває російський наступ, ворог несе значні втрати, у ОТУ "Лиман" зручні рубежі оборони, але зовсім не дають ніякого поповнення. Взагалі нуль.Звертаю увагу, що ситуація потребує негайного втручання Ставки, міністра оборони та головнокомандувача ЗСУ, бо якщо не вжити негайних заходів, на позиції просто не буде кому заходити.Наслідки будуть важкі - бої почнуться під Ізюмом а Харківщині, ворог наблизиться до Лимана та Ямполя, будуть втрачені вигідні рубежі, на яких зручно нищити ворога.А он стаття от ббс про сзчза даними, опублікованими на сайті генпрокуратури, BBC вдалося встановити, що з початку великої війни в Україні розпочали понад 95 тисяч кримінальних проваджень щодо СЗЧ і дезертирства.На початку 2024 року Володимир Зеленський заявив, що в лавах ЗСУ служать 880 тисяч людей, а секретар РНБО наприкінці жовтня уточнив, що до Сил оборони України призвали 1 мільйон 50 тисяч громадян.По суті, вчинити СЗЧ і дезертувати могла майже десята частина всієї армії. Хоча такі розрахунки, звичайно, досить приблизні.Які цифри СЗЧ і дезертирстваІз січня по жовтень 2024 року ДБР відкрило 40659 кримінальних справ про СЗЧ і ще 19826 – про дезертирство. Це в два з половиною рази більше, ніж за весь 2023 рік (16 316 справ про СЗЧ і 7755 – про дезертирство), сказано на сайті генпрокуратури. У 2022 році таких справ було менш як десять тисяч за обидвома статтями.Джерела BBC у Генеральному штабі говорять, що реальні цифри ще більші – близько 100-150 тисяч випадків СЗЧ і дезертирства. Офіційного підтвердження цієї інформації немає..... Декриміналізація – це великий крок уперед, – вважає адвокат Антон Неживий. – Але він трохи запізнілий”.Із тисяч кримінальних справ по СЗЧ і дезертирству зовсім небагато доходить до суду – саме через надмірний обсяг роботи, вважають юристи.За даними генпрокуратури, з понад 40 тисяч кримінальних справ по СЗЧ за 2024 рік до суду направили лише 2758, з них 1622 – з обвинувачуваним актом, 1135 – з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності.“Ресурсів не вистачає затримувати таку кількість порушників", – пояснює Антон Неживий. – "Їх значно більше, ніж усіх працівників ДБР і ВСП разом узятих”.У розмові з BBC представник ДБР наполегливо заохочує військових, які вчинили СЗЧ, повертатися