Wirująświatła написав: сигареты я бы вообще не выдавал, может еще элитный алкоголь и кокс им выдавать? зарплаты на время обучения емнип 20к достаточно купить себе сигарет.
Злой вы человек. Сигареты и кофе-это святое. Вполне можно позволить их выдавать воинам. А кокс,стало быть, только избранным можно? Надо и его выдавать. Эдак нюхнут всей бригадой и потужно продвинутся до кордонив 91-ого. По крайней мере этот эффект у отдельных пользователей он вызывал.
Господар Вельзевула написав:Ладно про физуху, грубость, передвижение, баню. Голодом морить нафига? Три сигареты в день- что за хрень?
вы взрослый человек. не надо всему верить. да оттуда бы сбежали при таких условиях, или там по контуру колючка и вышки с автоматчиками?? уже не говорю что видосами завалили бы все тг каналы и ютубы. сигареты я бы вообще не выдавал, может еще элитный алкоголь и кокс им выдавать? зарплаты на время обучения емнип 20к достаточно купить себе сигарет.
Обгрунтувати можна багато чого. В тому числі і отакий раціон харчування -- закалкою-підготовкою організму до можливих "неприємних" дієт. Чого тікати? Від перших же отаких, як вказані вище, труднощів? Йшли ж з якоююсь мотивацією у 3 ШБ.
Подивіться перші хвилин 15... Отже ж хоч і фільм, але були консультанти... І не жанр фантастики. І автор роману сам служив у В'єтнамі, тобто по власному досвіді. https://kinokrad.my/7682-celnometallich ... ochka.html Савецька армія, вже не кажучи про українську, навіть і сотої долі отакого не могли б уявити...