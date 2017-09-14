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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11662116631166411665

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 73
Повна перемога України на полі бою
4%
3
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
19
Компроміс із росією (територіальні поступки)
27%
20
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
12%
9
Виснаження однієї зі сторін
15%
11
Ізраїльський варіант
4%
3
Інший варіант
11%
8
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 22:29

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:
  Wirująświatła написав:а тут в разгар войны серьезно обсуждаются электрочайники
https://electroavtosam.com.ua/forums/topic5973.html?

на фінанс теж
https://forum.finance.ua/topic253092.html?p=5806571#p5806571

куда то ты начал пропадать, работу хорошую нашел или что то употребляешь?

хотаб читає, ще не так пойме, не дивлячись на дислексію
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 22:30

  Schmit написав:

Портнікови про це ніколи не розкажуть.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 22:30

  Wirująświatła написав: сигареты я бы вообще не выдавал, может еще элитный алкоголь и кокс им выдавать? зарплаты на время обучения емнип 20к достаточно купить себе сигарет.


Злой вы человек. Сигареты и кофе-это святое. Вполне можно позволить их выдавать воинам.
А кокс,стало быть, только избранным можно? Надо и его выдавать. Эдак нюхнут всей бригадой и потужно продвинутся до кордонив 91-ого. По крайней мере этот эффект у отдельных пользователей он вызывал.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 22:32

  Wirująświatła написав:
  Господар Вельзевула написав:Ладно про физуху, грубость, передвижение, баню.
Голодом морить нафига? Три сигареты в день- что за хрень?
вы взрослый человек. не надо всему верить. да оттуда бы сбежали при таких условиях, или там по контуру колючка и вышки с автоматчиками?? уже не говорю что видосами завалили бы все тг каналы и ютубы. сигареты я бы вообще не выдавал, может еще элитный алкоголь и кокс им выдавать? зарплаты на время обучения емнип 20к достаточно купить себе сигарет.

Обгрунтувати можна багато чого. В тому числі і отакий раціон харчування -- закалкою-підготовкою організму до можливих "неприємних" дієт.
Чого тікати?
Від перших же отаких, як вказані вище, труднощів?
Йшли ж з якоююсь мотивацією у 3 ШБ.

Подивіться перші хвилин 15...
Отже ж хоч і фільм, але були консультанти... І не жанр фантастики. І автор роману сам служив у В'єтнамі, тобто по власному досвіді.
https://kinokrad.my/7682-celnometallich ... ochka.html
Савецька армія, вже не кажучи про українську, навіть і сотої долі отакого не могли б уявити...
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