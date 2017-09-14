Wirująświatła написав: сигареты я бы вообще не выдавал, может еще элитный алкоголь и кокс им выдавать? зарплаты на время обучения емнип 20к достаточно купить себе сигарет.
Злой вы человек. Сигареты и кофе-это святое. Вполне можно позволить их выдавать воинам. А кокс,стало быть, только избранным можно? Надо и его выдавать. Эдак нюхнут всей бригадой и потужно продвинутся до кордонив 91-ого. По крайней мере этот эффект у отдельных пользователей он вызывал.
Господар Вельзевула написав:Ладно про физуху, грубость, передвижение, баню. Голодом морить нафига? Три сигареты в день- что за хрень?
вы взрослый человек. не надо всему верить. да оттуда бы сбежали при таких условиях, или там по контуру колючка и вышки с автоматчиками?? уже не говорю что видосами завалили бы все тг каналы и ютубы. сигареты я бы вообще не выдавал, может еще элитный алкоголь и кокс им выдавать? зарплаты на время обучения емнип 20к достаточно купить себе сигарет.
Обгрунтувати можна багато чого. В тому числі і отакий раціон харчування -- закалкою-підготовкою організму до можливих "неприємних" дієт. Чого тікати? Від перших же отаких, як вказані вище, труднощів? Йшли ж з якоююсь мотивацією у 3 ШБ.
Подивіться перші хвилин 15... Отже ж хоч і фільм, але були консультанти... І не жанр фантастики. І автор роману сам служив у В'єтнамі, тобто по власному досвіді. https://kinokrad.my/7682-celnometallich ... ochka.html Савецька армія, вже не кажучи про українську, навіть і сотої долі отакого не могли б уявити...
Скажу так (зі своїх прожитих років) -- інколи не треба лізти в психологію та роздуми; причина багатьох дій проста і банальна -- люди не розуміють (тому що хоча б трохи не задумуються) того, що творять. Банально не задумуються. Ні на грам. Вважають, що це нормально або нічого такого занадтого в їх діях нема.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 03 січ, 2025 22:43, всього редагувалось 1 раз.
Все,я понял,спасибо. 3 штурмовая-это как Спарта. Единственным смыслом существования Спарты была воинская доблесть. детей забирали у родителей после рождения,воспитывали в аскезе, тренировках и криптиях. Мужчины жили одни лагерем,женщины другим, супруги виделись по ночам в тайне, более старый спартанец с легкостью отдавал свою жену на осеменение более молодому, для улучшения качества будущего ребенка. Роскошь запрещена, трапезы совместные на виду у всех, что бы никто не мог съесть кусок колбасы в дополнение к "черной похлебке". Великие воины были. Одним из факторов упадка Спарты историки называют большие территориальные достижения, в результате которых спартанцы увидели в завоеванных территориях нормальную еду, более комфортное жилье, а также, стало быть,видеомагнитофоны,пепси-колу и вареные джинсы. Из чего следует, что план Даллеса был придуман не Даллесом-это раз. И что лучше быть мобиком-это два. И привозят не кокс,а фен-это три.
whois2010 написав:У вас є можливість підписати контракт і підтвердити (з відео) чи не підтвердити слова мого родича.
я не говорил что вы или он врёт, бывают от злобы/обиды сгущают краски. Кроме того, должны же быть еще недовольные с постами в тг, мордокниге и где там еще люди общаются? Если сказанное правда то это (нецензурная брань). Кокс на зону поставляется в промышленных объемах. Были бы у сидельцев деньги. И не только кокс, а вообще всё что есть на воле.