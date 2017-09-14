Додано: П'ят 03 січ, 2025 22:49

Все,я понял,спасибо.

3 штурмовая-это как Спарта.

Единственным смыслом существования Спарты была воинская доблесть.

детей забирали у родителей после рождения,воспитывали в аскезе, тренировках и криптиях.

Мужчины жили одни лагерем,женщины другим, супруги виделись по ночам в тайне, более старый спартанец с легкостью отдавал свою жену на осеменение более молодому, для улучшения качества будущего ребенка. Роскошь запрещена, трапезы совместные на виду у всех, что бы никто не мог съесть кусок колбасы в дополнение к "черной похлебке".

Великие воины были.

Одним из факторов упадка Спарты историки называют большие территориальные достижения, в результате которых спартанцы увидели в завоеванных территориях нормальную еду, более комфортное жилье, а также, стало быть,видеомагнитофоны,пепси-колу и вареные джинсы.

Из чего следует, что план Даллеса был придуман не Даллесом-это раз.

И что лучше быть мобиком-это два.

И привозят не кокс,а фен-это три.