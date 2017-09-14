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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11663116641166511666>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 73
Повна перемога України на полі бою
4%
3
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
19
Компроміс із росією (територіальні поступки)
27%
20
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
12%
9
Виснаження однієї зі сторін
15%
11
Ізраїльський варіант
4%
3
Інший варіант
11%
8
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 22:29

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:
  Wirująświatła написав:а тут в разгар войны серьезно обсуждаются электрочайники
https://electroavtosam.com.ua/forums/topic5973.html?

на фінанс теж
https://forum.finance.ua/topic253092.html?p=5806571#p5806571

куда то ты начал пропадать, работу хорошую нашел или что то употребляешь?

хотаб читає, ще не так пойме, не дивлячись на дислексію
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 22:30

  Schmit написав:

Портнікови про це ніколи не розкажуть.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 22:30

  Wirująświatła написав: сигареты я бы вообще не выдавал, может еще элитный алкоголь и кокс им выдавать? зарплаты на время обучения емнип 20к достаточно купить себе сигарет.


Злой вы человек. Сигареты и кофе-это святое. Вполне можно позволить их выдавать воинам.
А кокс,стало быть, только избранным можно? Надо и его выдавать. Эдак нюхнут всей бригадой и потужно продвинутся до кордонив 91-ого. По крайней мере этот эффект у отдельных пользователей он вызывал.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 22:32

  Wirująświatła написав:
  Господар Вельзевула написав:Ладно про физуху, грубость, передвижение, баню.
Голодом морить нафига? Три сигареты в день- что за хрень?
вы взрослый человек. не надо всему верить. да оттуда бы сбежали при таких условиях, или там по контуру колючка и вышки с автоматчиками?? уже не говорю что видосами завалили бы все тг каналы и ютубы. сигареты я бы вообще не выдавал, может еще элитный алкоголь и кокс им выдавать? зарплаты на время обучения емнип 20к достаточно купить себе сигарет.

Обгрунтувати можна багато чого. В тому числі і отакий раціон харчування -- закалкою-підготовкою організму до можливих "неприємних" дієт.
Чого тікати?
Від перших же отаких, як вказані вище, труднощів?
Йшли ж з якоююсь мотивацією у 3 ШБ.

Подивіться перші хвилин 15...
Отже ж хоч і фільм, але були консультанти... І не жанр фантастики. І автор роману сам служив у В'єтнамі, тобто по власному досвіді.
https://kinokrad.my/7682-celnometallich ... ochka.html
Савецька армія, вже не кажучи про українську, навіть і сотої долі отакого не могли б уявити...

Скажу так (зі своїх прожитих років) -- інколи не треба лізти в психологію та роздуми; причина багатьох дій проста і банальна -- люди не розуміють (тому що хоча б трохи не задумуються) того, що творять.
Банально не задумуються. Ні на грам. Вважають, що це нормально або нічого такого занадтого в їх діях нема.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 03 січ, 2025 22:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 22:42

  detroytred написав:Чого тікати?
Від перших же отаких, як вказані вище, труднощів?

МК=мотивационный компонент. Для тех для кого мотивация 3ШБ вообще ноу проблем. Остальные должны были сбежать.
  detroytred написав:Савецька армія, вже не кажучи про українську, навіть і сотої долі отакого не могли б уявити...
фильм впечатляет с 6й минуты, но есть нюанс
Фильм снят по мотивам романа Густава Хэсфорда «Старики» (The Short-Timers, 1979).
сейчас на секунду 2025. Что тогда было нормой сейчас криминал. Что тогда было криминалом сейчас норма ( некоторые наркотики, лгбт). Общество за 50 лет изменилось с ног на голову.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 03 січ, 2025 22:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 22:45

ТЦК я ругаю в последнюю очередь, т.к. стараюсь мыслить системно

https://t.me/kiev_levyy_bereg/36237
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 22:46

whois2010

Цигарки видавали солдатам у всі часи.


Та ні, років 25 як відмінили.
Та і дивно якось стимулювати куріння. Бо чел не курить, а тут дають. Чому б не викурити
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 22:49

Все,я понял,спасибо.
3 штурмовая-это как Спарта.
Единственным смыслом существования Спарты была воинская доблесть.
детей забирали у родителей после рождения,воспитывали в аскезе, тренировках и криптиях.
Мужчины жили одни лагерем,женщины другим, супруги виделись по ночам в тайне, более старый спартанец с легкостью отдавал свою жену на осеменение более молодому, для улучшения качества будущего ребенка. Роскошь запрещена, трапезы совместные на виду у всех, что бы никто не мог съесть кусок колбасы в дополнение к "черной похлебке".
Великие воины были.
Одним из факторов упадка Спарты историки называют большие территориальные достижения, в результате которых спартанцы увидели в завоеванных территориях нормальную еду, более комфортное жилье, а также, стало быть,видеомагнитофоны,пепси-колу и вареные джинсы.
Из чего следует, что план Даллеса был придуман не Даллесом-это раз.
И что лучше быть мобиком-это два.
И привозят не кокс,а фен-это три.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 22:49

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Чого тікати?
Від перших же отаких, як вказані вище, труднощів?

МК=мотивационный компонент. Для тех для кого мотивация 3ШБ вообще ноу проблем. Остальные должны были сбежать.

Теж імхо -- більшість людей пливе по течії.
Втекти -- це вчинок.
Легше залишитися. Нехай це і нелогічно.
Людям притаманні нелогічні вчинки.

Пасіонарні творці своєї долі давно вже визначилися хто куди і як.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 22:51

  whois2010 написав:У вас є можливість підписати контракт і підтвердити (з відео) чи не підтвердити слова мого родича.
я не говорил что вы или он врёт, бывают от злобы/обиды сгущают краски. Кроме того, должны же быть еще недовольные с постами в тг, мордокниге и где там еще люди общаются? Если сказанное правда то это (нецензурная брань). Кокс на зону поставляется в промышленных объемах. Были бы у сидельцев деньги. И не только кокс, а вообще всё что есть на воле.
  detroytred написав:Людям притаманні нелогічні вчинки.
логика у человечества появилась относительно недавно - 2,5 тыс. лет назад. В нелогичном мышлении нет ничего удивительного.


detroytred
тут целый сборник такого кино
https://ithinker.ru/list/filmy-pro-voennoe-nasilie/
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 03 січ, 2025 23:19, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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