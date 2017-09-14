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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 22:55
Wirująświatła написав:
сейчас на секунду 2025. Что тогда было нормой сейчас криминал. Что тогда было криминалом сейчас норма ( некоторые наркотики, лгбт). Общество за 50 лет изменилось с ног на голову.
Саме тому я одразу! спеціально!, знаючи!, що буде отака зауваження, підкреслив -- навіть сотої долі.
Звісно змінилося... але не настільки.
Я згоден, що зміна на 100% -- це табличка *армія* над дитячим садочком. Натурально і повністю за всіма параметрами. Впритул до нянь і усю-усю-каній.
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detroytred
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 22:58
Hotab написав:whois2010
Цигарки видавали солдатам у всі часи.
Та ні, років 25 як відмінили.
Та і дивно якось стимулювати куріння. Бо чел не курить, а тут дають. Чому б не викурити
Я ще застав, значить. Прилуцька "Прима" у м"якій пачці без фільтра. Не палив, але "норми довольствія", віддавав товаришам
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whois2010
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 22:59
Wirująświatła написав: whois2010 написав:
У вас є можливість підписати контракт і підтвердити (з відео) чи не підтвердити слова мого родича.
я не говорил что вы или он врёт, бывают от злобы/обиды сгущают краски. Кроме того, должны же быть еще недовольные с постами в тг, мордокниге и где там еще люди общаются? Если сказанное правда то это (нецензурная брань). Кокс на зону поставляется в промышленных объемах. Были бы у сидельцев деньги. И не только кокс, а вообще всё что есть на воле.
detroytred написав:
Людям притаманні нелогічні вчинки.
логика у человечества появилась относительно недавно - 2,5 тыс. лет назад. В нелогичном мышлении нет ничего удивительного.
Кто-то думает, что это нормально. Кто-то "спасибо что хоть в яму не садят". Кто-то -- "занимает очередь с пятницы"
-- там не настолько много народу, чтобы оно прямо по всей мордокниге разнеслось...
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_hunter
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 22:59
detroytred написав: Wirująświatła написав:
сейчас на секунду 2025. Что тогда было нормой сейчас криминал. Что тогда было криминалом сейчас норма ( некоторые наркотики, лгбт). Общество за 50 лет изменилось с ног на голову.
Саме тому я одразу! спеціально!, знаючи!, що буде отака зауваження, підкреслив -- навіть сотої долі.
Звісно змінилося... але не настільки.
Я згоден, що зміна на 100% -- це табличка *армія* над дитячим садочком. Натурально і повністю за всіма параметрами. Впритул до нянь і усю-усю-каній.
психические процессы хоть и гибкие, но всё же инертны. наиболее очевидна гибкость и инертность - в конфликте поколений, молодое поколение - гибкое, пожилое - инертное. У каждого индивидуально тоже есть свое соотношение гибкости и инертности. Поэтому такие изменения о которых вы говорите за 50 лет невозможны, или у всех людей должна быть сверхгибкость. А за 100-200 лет вполне.
_hunter написав:
там не настолько много народу, чтобы оно прямо по всей мордокниге разнеслось...
одного человека убили в тцк и уже в половине тг каналов эта новость. Им нужен контент, насрать кто там пострадал и кому не досталось сигарет.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в П'ят 03 січ, 2025 23:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 23:03
Это просто мелкий чиряк на нахабній дупі влади України , тобто це не влада , це мародери...
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Vadim_
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 23:05
Wirująświatła написав: whois2010 написав:
У вас є можливість підписати контракт і підтвердити (з відео) чи не підтвердити слова мого родича.
я не говорил что вы или он врёт, бывают от злобы/обиды сгущают краски. Кроме того, должны же быть еще недовольные с постами в тг, мордокниге и где там еще люди общаются?
Та ні, розповідь без злоби, лише констатація фактів. Просто перший раз була можливість поспілкуватися відносно вільно за два місяці, тож zip-архівом все вивалив на мене. Людина не зламалася і не здалася. Це для мене, цивільного, дико слухати про таке ставлення до людей. Бо одразу питання, невже буряти вже і в учбових центрах, та як одержати перемогу взагалі, коли ламають вмотивованих.
Він в системі вже з вересня, то мабуть вже нема сил о"уєвать і все стає нормою. А попереду ще адаптація в підрозділі та спеціалізація по військовому фаху
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whois2010
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 23:07
whois2010 написав:
Він в системі вже з вересня, то мабуть вже нема сил о"уєвать і все стає нормою. А попереду ще адаптація в підрозділі та спеціалізація по військовому фаху
передавайте ему от лица форума привет, большой выдержки, воли выйти из этого ада сильным и не сломленным ни физически ни морально.
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 23:10
whois2010 написав: Hotab написав:whois2010
Цигарки видавали солдатам у всі часи.
Та ні, років 25 як відмінили.
Та і дивно якось стимулювати куріння. Бо чел не курить, а тут дають. Чому б не викурити
Я ще застав, значить. Прилуцька "Прима" у м"якій пачці без фільтра. Не палив, але "норми довольствія", віддавав товаришам
Та що була па 14 копеек і сірники за 1 фабрики Балабаново?
За монету в 15
п.с. що маэте на увазі під мьякою ? до мабуть 1995 вона була однакова , хотя я і не курив , прима как прима, на вид жосче чем ту 154 или Космос с Родопи
курив з 1992 по десь 1997 , якось случайно бросил ,
слава Богу ,
тоді десь уперше у Москві купил Приму ,в картоне, чисто ради патриотизма , а не 555 чі Ротмэнс, оригинальніе 555 это не плохо это очень не плохо а ещё лучше китайские Хунташан, один раз в жизни курил пачьку, лучше ничего не курил, любовница китаянка угостила , не угостила а привезла лучшее по просьбе и по своему вкусу , она не курила и наверное по л ..., дай Бог и Аллах (она мусульманка) ей здоровья , хорошая женщина
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Vadim_
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